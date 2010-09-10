Анонс событий 14 сентября

Состоится видео-пресс-конференция на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?» с участием зам.председателя Госдумы РФ, президента "Российского газового общества" Валерия Язева.

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В рамках инициативной группы по развитию саморегулирования в Украине состоится круглый стол на тему: "Быть или не быть саморегулированию аудиторской деятельности в Украине?". Приглашены авторы законопроектов о саморегулируемых организациях, народные депутаты Украины: Анатолий Кинах, Михаил Чечетов, Ксения Ляпина, Николай Катеринчук и др.

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(УНИАН)