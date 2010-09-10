Главное за 10 сентября (вечер)

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Соцполитика

Исправление ошибок в документах для субсидий не отодвинут срок их получения – Акимова

Задержка оформления документов на получение субсидий из-за исправления ошибок, допущенных в них гражданами Украины, не приведет к отсрочке начала получения субсидий.

Об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что, по последним данным, на получение субсидий подало заявки около 564 тыс. чел., оформили субсидии около 59,5 тыс. чел. и при заполнении документов часто встречаются ошибки. Однако Кабмин, подчеркнула И.АКИМОВА, принял решение, что субсидии люди будут получат после исправления документов, но в соответствии с датой первой подачи документов.

«Кабмин сейчас делает правильные шаги, чтобы все нуждающиеся получили субсидии», - подчеркнула И.АКИМОВА.

В Киеве улучшат материально-техническую базу скорой помощи

В Киеве с целью создания необходимых условий эффективной деятельности службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года утвержден План мер по укреплению материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф на 2010-2011 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

в план мероприятий включена реконструкция здания Киевской городской станции скорой медицинской помощи на ул. Б. Хмельницкого, 37-б; закупка медицинского оборудования для Киевской городской станции скорой медицинской помощи; модернизация автоматизированной диспетчерской системы «Скорая медицинская помощь», создание информационно-аналитической системы «Единое медицинское пространство»; приобретение автомобилей скорой медицинской помощи; приобретение диагностического и гаражного оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей скорой медицинской помощи; а также продолжение разработки проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию подстанций скорой медицинской помощи и определение и отвод земельных участков под строительство подстанций скорой медицинской помощи в Голосеевском, Шевченковском и Подольского районах.

Кроме того, планом мер предусмотрено приобретение рабочей одежды для медицинского персонала и водителей скорой медицинской помощи; а также приобретение аппаратуры и оборудования для оснащения службы медицины катастроф для ее функционирования, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Экономика

Экономику Украины ожидает дерегуляция. Вопрос будет рассмотрен 25 сентября

Следующее заседание Комитета по экономическим реформам, которое состоится 25 сентября, будет посвящено вопросу дерегуляции экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что на сегодняшний день уже проведены совещания с заинтересованными лицами, имеющими отношение к вопросу дерегуляции экономики, в частности, с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО, главой Госкомпредпринимательства Михаилом БРОДСКИМ, а также с руководством Минэкономики.

«Как раз на Комитете по экономическим реформам будут звучать вопросы не столько связанные с парадными отчетами, а о том, насколько сейчас Украина готова к введению электронной системы регистрации и отчетности субъектов предпринимательства», – сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что также на заседании будет обсуждаться вопрос, насколько реально финансирование введения такой системы.

Бюджет

По итогам текущего года Государственная таможенная служба Украины намерена перечислить в бюджет 73-86 млрд. грн. Об этом сообщил заместитель председателя Гостаможслужбы Сергей СЕМКА сегодня на время пресс-конференции.

По его словам, таможенники перечисляют в бюджет ежедневно 350-360 млн. грн., что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Речь идет об оформленных платежах без учета природного газа… Если мы берем импорт товаров без газа, то поступления выросли почти на 50%», - отметил С.СЕМКА.

«Коррекция таможенной стоимости за последние 4 месяца, например, сумма поступлений выросла на более 2,5 млрд. грн…. На сегодня мы вышли на позитивную динамику увеличения поступлений в бюджет, даже по сравнению с динамикой импорта. Если мы говорим, что импорт у нас вырос на 40%, то у нас динамика роста импортных поступлений уже превышает рост объем импортных платежей», - сказал он.

Финансы

Кабмин намерен просить МВФ увеличить квоту по выпуску НДС-облигаций на 10-12 млрд. грн.

Кабинет министров Украины намерен обратиться к Международному валютному фонду по поводу увеличения квоты по выпуску НДС-облигаций еще на 10-12 млрд. грн. Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой информированный источник.

Как отмечает издание, тем самым государство признает долг перед экспортерами по НДС на сумму около 26,5 - 28 млрд. грн., что вдвое меньше невозмещенного налога на добавленную стоимость по оценкам экспертов.

Министерство финансов Украины выпустило облигаций внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

Акимова: Выпуск НДС-облигаций может быть продолжен

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА не исключает, что в Украине будет продолжен выпуск НДС-облигаций для погашения долгов по возмещению НДС, поскольку уже выпущенные транши вызвали позитивную реакцию бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в Киеве.

«Этот вопрос дискутируется… Я думаю, что это нормальная ситуация, когда между государством и компаниями, кому государство задолжало по НДС, возник механизм, удовлетворяющий обе стороны. Нужно ли будет выпускать дополнительные транши НДС-облигаций – это вопрос Кабинета министров. Сигнал, который я получила, и, наверняка, Кабинет министров тоже получает, что представители бизнеса не возражают и к этому готовы. Они доверяют этому инструменту для работы по возврату НДС», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что позитивная оценка возмещению НДС облигациями получена от различных иностранных компаний, в том числе, от Американской торговой палаты. Первый заместитель главы Администрации Президента не исключила, что высокий спрос на эти облигации заставит их обладателей придержать бумаги от продажи с целью в последующем получить большую выгоду.

Собственный капитал банков в августе сократился на 2% – до 130,5 млрд. грн.

Собственный капитал банков в августе 2010 года сократился на 1,7% и на 1 сентября 2010 года составил 130,5 млрд. грн., или 14,5% пассивов банков.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, в структуре собственного капитала уплаченный зарегистрированный капитал составляет 102,7%, эмиссионные разницы – 5,6%, общие резервы и фонды банков – 9,7%, результаты прошлых лет – «минус» 18,3%.

Обязательства банков в августе т.г. сократились на 0,3% и на 1 сентября 2010 года составили 771,6 млрд. грн.

Основными составляющими обязательств являются средства физических лиц – 249,5 млрд. грн., срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты, которые получены от других банков, – 162,4 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 130,7 млрд. грн.

Активы банков за август т.г. сократились на 0,5% и на 1 сентября 2010 года составили 902 млрд. грн., общие активы сократились на 0,4 млрд. грн. – до 1041,2 млрд. грн.

НБУ констатирует увеличение спроса на валюту

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует увеличение с начала сентября спроса на валюту.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С начала сентября на межбанковском валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту, которое совпало с проведением ежемесячных расчетов за импортированный газ. В этих условиях наличный сегмент валютного рынка продемонстрировал повышенную чувствительность к колебаниям обменного курса гривни, что привело к увеличению чистого спроса населения на иностранную наличность», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, снижение рыночных котировок гривни составляло на межбанковском валютном рынке 0,44% - до 7,9213 грн./долл., а на наличном, по операциям по продаже долларов США - 0,64%, до 7,9546 грн./долл.

Для сглаживания негативных рыночных ожиданий Национальный банк Украины осуществил ряд интервенций как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. Благодаря этому в конце недели произошла стабилизация межбанковского валютного рынка.

Официальный курс гривни к доллару США с начала сентября снизился на 0,28%, до 7,9082 грн./долл. США, а относительно евро - на 0,4%, до 10,0553 грн./евро. Относительно российского рубля гривня укрепилась на 0,42%, до 2,5609 грн./10 рублей.