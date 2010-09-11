Винница сегодня празднует День города

В Виннице 11-12 сентября состоится празднование Дня города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«В этом году формат праздника изменен, и темой праздника избрана история нашего города, потому что история - это наша жизнь», - отметил городской председатель Владимир ГРОЙСМАН.

По его информации, в целом, к организации Дня Винницы привлечено до 5 тысяч человек, а отпразднуют День рождения города около 100 тысяч горожан и гостей.

В управлении рассказали, что улицу Соборную в этот день, кроме уже привычной атрибутики праздника, будут украшать четыре сторожевые башни, на которых будет загораться огонь во время карнавала. По сценарию, возглавят его скоморохи, которые будут шагать по Соборной под аккомпанемент бубнов, гуслей и свирелей. За ними двинутся уличи и тиверцы. Первый блок карнавала будут замыкать дружинники Киевской Руси.

Во втором блоке карнавала можно будет увидеть казаков, чеканящих шаг под звуки марша. Дальше зрители увидят магистрат во главе с бургомистром, которых будут сопровождать цеховики - пекари, рыбаки, кожемяки, кузнецы и другие представители старинных ремесел. А еще - древних жителей города над Бугом разных национальностей. Этот блок будет символизировать тот период, когда Винница получила Магдебургское право.

В отдельном блоке карнавала будут представлены выдающиеся личности, жизнь которых была связана с Винницой и Подольем: литовские князья брать Кориатовичи; казацкий полководец Иван Богун; знаменитый хирург Николай Пирогов; классик украинской литературы Михаил Коцюбинский; первый архитектор Винницы Григорий Артынов; художник Василий Тропинин; композиторы Николай Леонтович, Петр Чайковский и Ференц Лист.

Потом карнавал продолжат кареты с фрейлинами и их элегантными кавалерами, за которыми будут шагать разные творческие коллективы города и специально приглашенные гости.

Завершит действо колонна ретро-автомобилей.

После карнавала его участники разойдутся по интерактивным площадкам, каждый из которых будет декорирован под ту или иную веху в истории города. Декору будет соответствовать и содержание тех интерактивных программ, которые будут разворачиваться на площадках.