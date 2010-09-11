Луганск празднует День города. С участием московской делегации

Сегодня, 11 сентября, Луганск празднует День города, которому исполнилось 215 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, среди уже традиционных праздничных мероприятий будут спортивные соревнования, выставка цветов «Цветочный город», Бал молодоженов, конкурс «Мисс Луганочка», праздничный фейерверк и концерт с участием Лолиты МИЛЯВСКОЙ.

В этом году городская власть решила не останавливаться на стандартной программе торжественных мероприятий и разнообразила ее некоторыми "изюминками". Так, в День города по основным городским трамвайным маршрутам проедет специальный, стилизованный под сценическую площадку вагон, на котором будут выступать актеры в образах знаковых для города людей - самих известных земляков-луганчан: Владимира Даля, Константина Ворошилова, Карла Гаскойна и других выдающихся персонажей истории. Также будут звучать песни о городе, а участники представлений будут приглашать луганчан и гостей города на праздничные мероприятия.

Кроме того, на въездах в областной центр работники Луганской ГАИ будут вручать водителям праздничную атрибутику, посвященную 215-й годовщине со дня основания Луганска.

В сквере им. Молодой гвардии Луганска откроют памятник поэтессе Татьяне Снежиной и проведут литературно-музыкальный праздник "За самой синей высотой...".

Накануне праздника мэр города Сергей КРАВЧЕНКО пообещал луганчанам построить Ледовый дворец на 800 мест, как минимум, два бассейна, реконструировать стадион им. Ленина, возобновить работу спортивных залов и пришкольных спортивных площадок.

На празднование Дня города из Москвы сегодня утром в Луганск прибыл «Поезд Дружбы». Кроме участия в праздничных мероприятиях в Луганске, москвичи побывают в Краснодоне, осмотрят экспозицию музея «Молодая гвардия», примут участие в митинге-реквиеме и возложении цветов к памятнику «Клятва» и мемориалу «Скорбящая мать» (г. Краснодон).