Сегодня Николаев празднует 221-ю годовщину со дня основания.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничные мероприятия проходят по всему городу. Впрочем, день города начали отмечать за несколько дней до назначенного праздника.

Накануне, 8 сентября, в Городском выставочном зале открылась выставка «Поздравления ко Дню города», на которой представлены произведения художников Венгрии, России и Польши.

9 сентября в Варваровке на стадионе состоялось открытие памятного знака в честь основательницы поселка княгини Варвары Голициной. Памятник создан известным николаевским скульптором Иваном БУЛАВИЦКИМ.

10 сентября в Областном дворце культуры прошел концерт народного артиста Украины Михаила ПОПЛАВСКОГО.

Торжественная церемония открытия Дня города состоялась 11 сентября на площади возле памятника М.Фалееву, во время которой прошел «Большой праздник славной семьи». На главной улице города - Советской уже начала работу выставка - перфоманс «Николаев – город будущего». Здесь же расположились живые скульптуры, которые изображают актеры студенческого театра «СТУК».

В художественном музее им. В. Верещагина в праздничные дни для всех посетителей - бесплатный вход.

В детском городке «Сказка» для малышей идет праздничная программа «Мы - будущее твое, Николаев» и музыкальная сказка «Под алыми парусами».

В Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоится концерт заслуженной артистки Украины Татьяны ПИСКАРЕВОЙ.

Еще один сюрприз подготовила к празднику Николаевская городская молодежная общественная организация «Фундация региональных инициатив». Сегодня возле магазина «Сотка» на центральной улице города впервые пройдет танцевальный фестиваль «Танцующая Улица». Около сотни его участников, повторяя движения за хореографами и двигаясь в ритме современных танцев, создадут необычное зрелище под названием «коловорот движений».

В воскресенье, 12 сентября, одновременно с Днем города на площади имени Леонтовича будет праздноваться 109-я годовщина основания Николаевского зоопарка. Состоится презентация фотоальбома о зоопарке, откроются новые скульптурные композиции и вольеры для животных, состоится праздничный концерт.

В завершение празднования зрители увидят шоу-турнир по прыжкам с шестом «Звездный разбег-2010», в котором примут участие ведущие спортсмены нашей страны, среди которых - призеры чемпионатов Европы и мира, участники Олимпийских игр. По традиции поздно вечером в воскресенье на площади Ленина состоится концерт звезд отечественной эстрады. На сцену выйдет народный артист Украины Владимир ГРИШКО, певицы Катя БУЖИНСКАЯ и Светлана ЛОБОДА, группы «НеАнгелы» и «Бумбокс».

Кульминацией праздника станет яркий фейерверк.