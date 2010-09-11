В Украине стартовала избирательная кампания

В Украине сегодня, 11 сентября, стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.

Нынешние местные выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах. Участие в местных выборах блоков партий не предусмотрено.

Выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя будет реализовываться избирателями только через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что человек может быть выдвинут кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии. Местная организация партии может выдвигать лишь одного кандидата на должность городского председателя. К тому же, кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

31 октября 2010 года проводятся очередные выборы всех без исключения сельских, поселковых и городских председателей, сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского председателя, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.