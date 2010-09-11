Днепропетровск отмечает День города

Днепропетровск отметит 11-12 сентября День города оперой под открытым небом и концертом певца Иосифа КОБЗОНА.

Как передает корреспондент УНИАН, оперу „Кармен” представят завтра вечером итальянские и украинские артисты на специальной сцене, установленной на только что реконструированном Театральном бульваре в центре города. На бульваре также откроют новый фонтан.

Сегодня в сквере возле Днепропетровской облгосадминистрации будет установлено 5 скульптур, изготовленных на протяжении месяца участниками IV Всеукраинского скульптурного плэнера специально ко Дню города. Эти архитектурные формы завершают трехлетний цикл воплощения темы плэнера «Движение сквозь призму времени», посвященного Днепропетровску.

На протяжении двух дней жители и гости города посетят выставку-ярмарку авторских рукодельных изделий «Сделано с любовью», ІІ Всеукраинский фестиваль моды и красоты «Днепропетровск и мода», большой спортивный праздник (велопробег, легкоатлетическая эстафета, показательные выступления спортсменов, «Игры чемпионов»).

Также участников праздника ожидает «Воздушная феерия» - выставка фигур из воздушных шариков, парад оркестров и фейерверк.

В этом году Днепропетровск отмечает 234-ю годовщины со дня основания.