Житомир отмечает 1126-ю годовщину основания города

Сегодня в Житомире началось двухдневное празднование 1126-й годовщины со дня основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна из художественно-творческих коллективов прошла сегодня торжественным шествием по улицам города от стадиона “Спартак” к Соборной площади, где состоятся основные действа - парад детских колясок, выступление художественных коллективов, театрализованная церемония открытия праздника «Житомиру - 1126», Балл молодых, детский праздник «Радуга детства», конкурс красоты «Королева Дня города Житомира-2010», праздничный гала-концерт лучших исполнителей и звезд украинской эстрады, Огненное шоу.

Сегодня будут проходить краеведческие экскурсии для пассажиров троллейбусных маршрутов №2 и №15. В городском Парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина пройдет рыцарский турнир «Меч Житомира», игровые развлекательные и концертные программы, конкурсы и викторины.