Главное на 11 сентября

В Украине сегодня, 11 сентября, стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.

Нынешние местные выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе: 50% депутатов будут избираться по партийным спискам, 50% – в мажоритарных округах. Участие в местных выборах блоков партий не предусмотрено.

Выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя будет реализовываться избирателями только через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что человек может быть выдвинут кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии. Местная организация партии может выдвигать лишь одного кандидата на должность городского председателя. К тому же, кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

31 октября 2010 года проводятся очередные выборы всех без исключения сельских, поселковых и городских председателей, сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского председателя, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.

Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель состоится на фоне негатива в сфере гражданских свобод в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в статье "Дурной запах накануне поездки Януковича в Брюссель", которая опубликована во влиятельном интернет-издании Евросоюза "EUobserver".

"Наезды" на ведущие неправительственные общественные организации со стороны украинской Службы безопасности в последние месяцы испортили проевропейские заверения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА накануне его визита в Брюссель в понедельник (13 сентября)", - пишет в статье журналист Эндрю РЕТТМАН.

Он, в частности, также вспоминает о задержании на 11 часов в аэропорту "Борисполь" руководителя украинского представительства немецкого фонда Конрада Аденауэра господина Нико ЛАНГЕ, а еще - визиты представителей СБУ в неправительственные общественные организации, пользующиеся грантами Международного фонда "Возрождение".

"Личное поведение офицеров СБУ было очень вежливым. Но когда какой-либо офицер службы безопасности приходит к вам в офис и задает вопросы – это в самом деле вежливо? Какое право они на это имеют?", - цитирует автор материала киевского директора Фонда "Возрождение" Евгения БЫСТРИЦКОГО.

Издание также вспоминает исчезновение харьковского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА, допросы в СБУ украинского блоггера Олега ШИНКАРЕНКО, заявления журналиста немецкой "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" Конрада ШУЛЛЕРА о запугивании представителями СБУ людей, которые общались с ним, а также лишение лицензий на вещание двух украинских телеканалов - "5 канала" и TVi.

В то же время, европейский журналист отмечает, что Киев предпринимает определенные шаги, чтобы уменьшить ущерб своему имиджу. В частности, он напоминает, что СБУ заявила о завершении своего расследования относительно деятельности иностранных неправительственных общественных организаций и больше не будет возвращаться к этому вопросу. Кроме того, Э.РЕТТМАН отмечает, что милиция Харькова напрямую докладывает результаты расследования дела В.КЛИМЕНТЬЕВА министру внутренних дел Украины.

"Вместе с тем, эти действия мало помогли в восстановлении доверия", - констатирует журналист "EUobserver".

"Думаю, отдельные люди видят, как много они (представители украинской власти - УНИАН) могут (в плане проведения репрессий)... Было бы большим разочарованием, если мы (Евросоюз), приветствуя демократические ценности, будем молчать, когда они нарушаются", - цитирует издание Н.ЛАНГЕ.

В материале также отмечается неуверенность европейских дипломатов в том, каким путем Украина действительности сейчас хочет двигаться. Так, в статье отмечается, что Евросоюз обеспокоен возможным отказом Украины от намерений присоединиться к ЕС.

При этом европейские дипломаты, по информации журналиста, отмечают, что в последнее время поведение их украинских коллег на переговорах стало более бесцеремонным. Кроме того, новый Президент отказался публично исключить возможность вступления в Таможенный союз с Россией вместо заключения торгового соглашения с ЕС.

"Нам нужно знать, каковы их истинные намерения", - цитирует издание неназванного европейского дипломата.

В следующем году планируется продолжить сокращение административного аппарата системы государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала «Интер».

«Мы на это пойдем. 10% сократили в этом году, на следующий год снова 10% сокращаем и пойдем на более решительные меры по административным расходам», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, необходимо, в частности, сокращать число заместителей министров до 3-4 человек.

«Я работал председателем Нацбанка, и у меня было в подчинении три заместителя. Я считаю, что если будет 3-4 заместителя – это абсолютно достаточно», - заявил С.ТИГИПКО.

Подготовленный вариант Налогового кодекса предусматривает введение на 5 лет нулевой ставки на прибыль для предприятий авиа- и судостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала «Интер».

«Нулевая ставка на прибыль для самолетостроения и судостроения и на гостиничный бизнес», - заявил С.ТИГИПКО.

В Министерстве угольной промышленности Украины разработана концепция Программы охраны труда и промышленной безопасности в угольной отрасли на 2011-2015 гг., финансирование которой предусматривается в объеме 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента охраны труда и промышленной безопасности Министерства угольной промышленности Игорь ЯЩЕНКО в Донецке, где проходила XI международная выставка угледобывающих и перерабатывающих технологий «Уголь/Майнинг – 2010».

По его словам, Департаментом уже разработана концепция Программы, которая будет называться «Повышение уровня охраны труда и промышленной безопасности в угольной отрасли на 2011-2015 г.г.»., и она «отсылается в Кабмин и предусматривает финансирование 2 млрд. грн. на 5 лет».

И.ЯЩЕНКО отметил, что новая программа «имеет 8 направлений, одно из них – автоматизация производственных процессов, и самое главное – исключение влияния человека на производственные процессы, особенно там, где это опасно».

В то же время руководитель Департамента подчеркнул, что в новой программе будет соблюдена преемственность с предыдущей аналогичной программой, реализуемой в 2006-2010 годах. «Если говорить об отличиях этих двух программ, то я не хотел бы подчеркивать отличия, хотел бы сказать о преемственности. При принятии первой программы были заложены фундаментальные принципы, которые развивались, начали работать и которые еще не завершены», - объяснил И.ЯЩЕНКО. Он напомнил, что в предыдущей программе, принятой еще в 2006 году, была разработана Система комплексной безопасности (СКБ) и пока она внедрена только на одной шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь». Также планировалось внедрение на украинских шахтах современной системой безопасности УТАС - «Унифицированной телекоммуникационной системой диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами».

Но И.ЯЩЕНКО подчеркнул, что, к сожалению, свои коррективы в сроки реализации программных планов внес экономический кризис.

«При реализации программы 2006-2010 г.г., безусловно, на 100% помешал кризисный год, - сказал директор Департамента, - В прошлом году она была профинансирована на 10%, в этом году - пока не финансируется».

Подводя итоги предыдущих 5 лет работы в этом направлении, И.ЯЩЕНКО акцентировал, что сегодня «нужен целевой сбалансированный документ, который бы определил все действия как предприятий госсобственности, так и частных, научно-исследовательских институтов, министерства в плане усовершенствования системы управления охраны труда, промышленной безопасности и в целом науки и техники». Директор Департамента выразил надежду, что все эти моменты удалось учесть при разработке новой 5-летней программы безопасности труда угольщиков.

Работники отдела пограничной службы «Краснодон» обнаружили в Перевальском районе Луганской области несколькокиллометровый трубопровод, который использовался для контрабандного снабжения с территории Российской Федерации дизтоплива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, пограничники нашли трубопровод на одном из частных усадеб в населенном пункте Северный. Во время проверки территории, загражденной высоким забором из профилируемой бляхи, была найдена труба диаметром 100 миллиметров, которая шла в землю. Коммуникация была проложена в сторону России с использованием дорогого профессионального оборудования для горизонтального бурения.

Пограничники информировали о подпольном трубопроводе СБУ, прокуратуру, таможню, МЧС, МВД, экологическую службу, а также российских коллег. Обнаруженную трубу залили бетоном.

Как отмечается в сообщении, в Луганской области и ранее были попытки незаконного перекачивания через границу горючего через подпольные трубопроводы. Однако длина их не превышала нескольких сотен метров. Концы таких трубопроводов преимущественно выходили на подворья, расположенные в непосредственной близости к государственной границе.

Завтра на территории Украины сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь пройдет только ночью в Карпатах, в Закарпатье и Прикарпатье.

Температура ночью 7-12° тепла, на юге Одесской области, в Приазовье и Крыму местами 11-16°; днем 20-25°, в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

Завтра в столице и Киевской области без осадков. Температура ночью по области 7-12°, днем 20-25°, в Киеве - ночью 8-10°, днем 21-23°.

Сегодня, 11 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре возле Киева - 17°.

(УНИАН)