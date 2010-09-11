В Украине началась избирательная кампания

Избирательная кампания по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления началась по всей территории Украины, кроме города Киева и выборов в Тернопольский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.

«Уже буквально больше 13 часов назад официальный избирательный процесс по местным выборам начался на всей территории Украины за исключением города Киева и Тернопольского областного совета», - сказал А.МАГЕРА.

Он отметил, что выборы в органы местного самоуправления не будут проводиться также в тех городах, где по решению городских советов не проводятся выборы в районные советы. В частности, по словам А.МАГЕРЫ, таких выборов не будет в городе Одесса, Львове и др.

Кроме того, А.МАГЕРА сообщил, что завтра истекает срок представления исправленных документов относительно кандидатур для проведения жеребьевки по назначению членов территориальных избирательных комиссий. В целом ЦИК сформировал 670 избирательных комиссий. Эти комиссии, в свою очередь, должны сформировать избирательные комиссии для проведения выборов в селах, поселках и городах районного значения.