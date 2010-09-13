Янукович сегодня отправится в Брюссель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочий визит в Брюссель (Бельгия), где проведет встречи с руководством Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Стороны планируют обсудить ключевые вопросы отношений Украины и Европейского Союза.