Янукович сегодня отправится в Брюссель
08:01, 13 сентября 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочий визит в Брюссель (Бельгия), где проведет встречи с руководством Европейского Союза.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.
Стороны планируют обсудить ключевые вопросы отношений Украины и Европейского Союза.
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