Обама продлил на год действие чрезвычайного положения в США

Президент США Барак Обама в пятницу объявил о продлении на год чрезвычайного положения, введенного в стране после терактов 11 сентября 2001 г. Об этом говорится в уведомлении, которое направлено в так называемый Федеральный реестр, где собраны официальные документы американского правительства. В противном случае режим ЧП автоматически был бы прекращен.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, чрезвычайное положение было введено в США спустя считанные дни после того, как экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс человек. Тогдашний президент Джордж Буш объяснил решение о необходимости ЧП "сохраняющейся прямой угрозой новых нападений на Соединенные Штаты".

С тех пор распоряжение ежегодно продлевается. "Террористическая угроза, которая привела к объявлению чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - говорится в послании Б.Обамы конгрессу США, которое было распространено Белым домом. - Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось после 14 сентября 2010 года с учетом террористической угрозы". Введение чрезвычайного положения по закону дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.