ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Генпрокуратура забирает у Дерипаски ЗАлК», в котором пишет - миллиардер Олег Дерипаска может лишиться актива в Украине. ГПУ добивается возврата в госсобственность крупнейшего отечественного производителя алюминия - Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). Сейчас предприятием владеет подконтрольный Дерипаске алюминиевый гигант — «РусАл» (входит в тройку крупнейших производителей алюминия в мире)…

http://delo.ua/biznes/kompanii/genprokuratura-zabiraet-u-deripaski-144717/

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Также «Дело» в материале «Запрет на продажу поддержанных автомобилей через биржу навредил продавцам новых машин» пишет – запрет Верховной Рады на продажу подержанных автомобилей через биржу спровоцировал падение рынка новых машин. В августе продажи новых авто упали более чем на 10% по сравнению с июлем. Всего, по данным «АвтоКонсалтинга», за прошлый месяц было продано 13,7 тыс. авто. Динамика продаж впервые за это лето стала отрицательной…

http://delo.ua/lifestyle/avtodelo/zapret-na-prodazhu-avtomobilej-cherez-birzhu-navredil-prodavcam-novyh-mashin-144715/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пятому» перекрыли канал», в котором пишет – Гостаможня ищет доказательства необходимости длительных проверок зернотрейдеров в портах, в результате которых экспорт из страны оказался фактически заблокирован. В пятницу ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении "Пятого канала" предпринимателя Петра Порошенко: компанию обвинили в предоставлении недостоверной информации о классе экспортируемого зерна. Участники рынка говорят, что доказать соответствие класса практически невозможно, и аналогичные обвинения могут быть предъявлены любому зернотрейдеру…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1503321

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Предприятия ЖКХ сведут счеты», в котором пишет – Кабинет министров предложил узаконить автоматический механизм расчетов коммунальных предприятий за энергоносители. Тепло- и водоснабжающие компании обяжут открывать спецсчета, с которых будет проводиться оплата потребленного газа и электроэнергии. Участники рынка поддерживают инициативу, но предупреждают, что они лишатся права свободно оперировать средствами. Эксперты считают, что внедрение спецсчетов должно сопровождаться усилением госконтроля за их работой…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1503325

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Меткомбинаты просят угля» пишет – Гостаможня обвинила крупнейший металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" в контрабанде почти 70 тыс. т коксующегося угля. В компании эти обвинения не комментируют. По мнению экспертов, восполнить столь значительный объем угля компании будет сложно, и это может привести к снижению производства в сентябре до 25%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1503309

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Издание «Экономические известия» в публикации «Минфин просит скидку» пишет – правительство планомерно снижает стоимость своих заимствований. На последних первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа Минфин снизил ставку размещения самых коротких трехмесячных облигаций на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых. Вместе с выпуском НДС-облигаций это привело к падению объемов продаж.Юрий Бойко готов отдать иностранным компаниям перспективные месторождения. Минтопэнерго делает ставку на освоение газовых месторождений на шельфе Черного и Азовского морей, чтобы снизить российский импорт и нарастить внутреннюю добычу. Но на достижение этой цели, по прогнозам экспертов, уйдут годы, а успех будет зависеть от умения украинских чиновников создавать благоприятные условия для работы опытных иностранных партнеров, которые согласятся вкладывать многомиллиардные инвестиции в рискованные оффшорные проекты…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/investorov-zamanivayut-na-shelf

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Русский Стандарт» купил дом» пишет – практика крупных покупок на рынке недвижимости возрождается. По мнению экспертов, количество инвестпродаж будет расти в случае не только снижения ставок капитализации объектов и вакантности в самих бизнес-центрах, но и повышения арендных ставок...

http://eizvestia.com/markets/full/russkij-standart-kupil-dom

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«Газета по-киевски» в публикации «Общественному транспорту выделят отдельную полосу» пишет - на дорогах Киева, где обустроено в одну сторону три полосы движения и более, крайнюю правую полосу планируют отвести для общественного транспорта...

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/13/035621.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Автогражданка» пошла в рост» пишет - для водителей Киева и городов-спутников столицы ОСПГО значительно подорожало. Взамен страховщиков обязали улучшить качество услуг по возмещению убытков...

http://mycityua.com/articles/auto/2010/09/13/031036.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Хасиды в Умани пускали в ход ножи» пишет - иудейские паломники отметили Новый год драками. Трое под следствием...

http://www.segodnya.ua/news/14172150.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Неопределенность как постоянство мировой экономики» пишет - Европа и США продолжают жонглировать негативом и позитивом, да и Азия постоянно перетасовывает карты. Инвесторы же по-прежнему не могут разглядеть в тумане четкие ориентиры…

https://economics.unian.net/rus/detail/59270

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Стародум: Право на безделье» пишет – миллионы россиян не работают и портят жизнь остальным…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245506/pravo_na_bezdele

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Издание «Известия» в публикации «HP работал на сложных схемах» пишет – не успело завершиться расследование о коррупции немецкого концерна Daimler в России, как еще одну иностранную компанию заподозрили в даче взяток российским чиновникам. Минюст США начал проверку контрактов компании Hewlett-Packard (HP) с правительственными структурами. Американских следователей интересуют соглашения между немецкой "дочкой" HP и Генпрокуратурой, которой, возможно, придется возбуждать дело против собственных сотрудников…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146025/

(УНИАН)