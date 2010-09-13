На рынок выходит страховой продукт «Технозахист»

Страховая компания «Арсенал Страхование» совместно с сетями магазинов бытовой техники и электроники «Фокстрот» и «FoxMart» запускают страховой продукт «Технозахист».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Фокстрот. Техника для дома».

Согласно сообщению, суть продукта заключается в страховании бытовой техники, приобретенной в сетях «Фокстрот» и «FoxMart» по всей Украине. К этому времени уже полностью достигнуты договоренности с компанией, а также проводятся специальные обучающие тренинги для сотрудников магазинов «Фокстрот. Техника для дома» и «FoxMart».

Сегодня данный продукт можно приобрести в городах Киев и Днепропетровск, а с середины сентября «Технозахист» появится во всех магазинах сетей «Фокстрот. Техника для дома» и «FoxMart».

«Технозахист» покрывает наибольшее количество рисков, а оформление страховки занимает наименьшее количество времени. На данный момент предполагается страхование на случай пожара, взрыва, стихийного бедствия, кражи, повреждения водой, а также перечня других возможных неприятностей, которые могут получится с бытовой техникой. Оформление и подписание договора занимает не более 5 минут.

«Мы уверены, что наше сотрудничество с компанией «Фокстрот. Техника для дома» позволит максимально упростить для потребителя покупку данного страхового полиса. Покупатель оценит удобство и скорость оформления всех документов, а также перечень покрываемых рисков», - отметил председатель правления СК «Арсенал Страхование» Максим ТУЗ.

Оформить страховку покупатель может непосредственно в магазине при покупке техники, что позволит сэкономить время.

«Мы с особой заботой относимся к клиентам наших торговых сетей, широко реализуем стратегию клиенториентированности, и новый сервис логичен в стратегии развития бизнеса, - сказал руководитель проекта в компании «Фокстрот. Техника для дома» Антон БАСЮЛ. - Цифра около 3 миллионов участников «Программы комфорта» говорит о масштабах нашей борьбы за лояльность покупателей. Мы уверены, что «Технозахист» - новый и эффективный инструмент в системе действий, цель которых – сделать жизнь людей комфортнее».

Страховка распространяется на все виды техники: переносную технику (мобильные телефоны, фотоаппараты, МР3-плееры); мелкую бытовую технику (утюги, чайники, кухонные комбайны, фены, приставки, системные блоки ПК, мониторы, сканеры, компьютерные аксессуары, обогреватели, вентиляторы, печи НВЧ, пылесосы); крупногабаритную технику (холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины, телевизоры, домашние кинотеатры, газовые и электрические плиты, вытяжки, кондиционеры).

«При разработке продукта мы проанализировали опыт как украинских, так и зарубежных страховщиков, чтобы разработать максимально удобный и сбалансированный страховой полис. Поэтому услуга «Технозахист» представляет собой тщательно разработанный продукт, который будет востребован в Украине», - добавил заместитель председателя Правления СК «Арсенал Страхование» Андрей ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Страховая компания «Арсенал Страхование», правопреемница СК «Арсенал-Днепр», работающей в Украине с 2005 года, создана командой профессионалов, работающей на рынке с 1992 года и имеющей успешный опыт в страховой сфере. До настоящего времени центральный офис компании находился в Днепропетровске. Компания представлена во всех областных центрах Украины, а также в некоторых крупных городах. СК «Арсенал Страхование» работает в рамках перестрахования с компанией SCOR GLOBAL P & C и с двумя самыми крупными российскими перестраховщиками ОАО «Российское перестраховочное общество» и ООО «Юнити Ре». Общий объем облигаторного покрытия по имуществу составляет до 40 миллионов долларов США по отдельному объекту страхования. Страховые выплаты по итогам 2009 года составили 10,5 миллионов гривен. Самая крупная выплата – 8, 561 млн. гривен, выплачена в самом разгаре финансового кризиса, конце 2008-начале 2009 годов.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 13 сентября 2010 года компания насчитывает 251 торговую точку, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 195 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 38 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 18. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.