Анонс на 13 сентября

Традиционная Прямая линия газеты «Комсомольская правда в Украине» при участии генерального директора УГПС «Укрпочта» Евгения Зайца.

Круглый стол на тему «Станут ли украинцы здоровее, если лекарства не будут рекламироваться в СМИ?»

Заседание Общественной коллегии Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики с целью создания тематических рабочих групп для обсуждения соответствующих разделов проектов Налоговых кодексов.

Встреча премьер-министра Николая Азарова с представителями бизнеса Китая.

Видео-пресс-конференция на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?».

Круглый стол на тему: "Быть или не быть саморегулированию аудиторской деятельности в Украине?".