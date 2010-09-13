Анонс на 13 сентября
Заседание Общественной коллегии Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.Видео-пресс-конференция "Россия и Украина: энергетическая безопасность".Круглый стол "Быть или не быть саморегулированию аудиторской деятельности в Украине?".
Традиционная Прямая линия газеты «Комсомольская правда в Украине» при участии генерального директора УГПС «Укрпочта» Евгения Зайца.
Круглый стол на тему «Станут ли украинцы здоровее, если лекарства не будут рекламироваться в СМИ?»
Заседание Общественной коллегии Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики с целью создания тематических рабочих групп для обсуждения соответствующих разделов проектов Налоговых кодексов.
Встреча премьер-министра Николая Азарова с представителями бизнеса Китая.
Видео-пресс-конференция на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?».
Круглый стол на тему: "Быть или не быть саморегулированию аудиторской деятельности в Украине?".