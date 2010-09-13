«Фокстрот» стал членом европейской группы «Euronics International»

Компанией «Фокстрот. Техника для дома» 3 сентября был подписан контракт о сотрудничестве с «Euronics International» (Евроникс Интернешнл), лидером в отрасли бытовой электроники, во время самого грандиозного события прошлой недели для членов группы именуемое IFA (Берлин, Германия).

«Фокстрот. Техника для дома» пока единственная компания в Украине и Молдове, которая сотрудничает с Euronics. Членство в группе, несомненно, привнесёт новые идеи, товары и особые знания на украино-молдавский рынок. Наши потребители будут располагать дополнительными бенефитами от условий сотрудничества и от эксклюзивной техники. Обмен лучшей практикой между европейскими рынками станет для нас ещё одним преимуществом как для нового члена», - сказал исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Уве КЛЕНК-ЦИЛЛИ.

О подписании контракта с «Фокстротом» было объявлено исполнительным директором «Euronics» Клаусом ЛАРМАННОМ на выставке электроники «IFA», которая проходила с 3 по 8 сентября 2010 в Берлине.

«Euronics International» – международная объединённая закупочная группа, занимающаяся розничной торговлей бытовой техникой и электроникой, представлена в 31 стране мира (с учётом Украины и Молдовы, где присутствует «Фокстрот»). В ее составе 6400 дилеров и 11000 торговых точек. Закупочный портфель компании составляет более 8,7 млрд. евро.

Справка УНИАН. «Euronics International» была создана в 1990 году как региональная баинговая группа, в состав которой вошли супермаркеты Бельгии, Германии, Испании, Италии и Нидерландов. Сегодня концерн насчитывает 26 членов-участников и почти 50 000 сотрудников. Оборот концерна в 2009 году составил 14,1 млрд. евро. Главной целью компании является наращивание оборота, чтобы к 2015 году достичь 20 млрд. евро.

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Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 7 сентября 2010 года компания насчитывает 250 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 195 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 37 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 18. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.