ГЛАВНОЕ на 13 сентября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочий визит в Брюссель (Бельгия), где проведет встречи с руководством Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Стороны планируют обсудить ключевые вопросы отношений Украины и Европейского Союза.

Макропоказатели

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2010 года составило 3 млрд. 453,9 млн. долл., что на 9,5% больше, чем в январе-июле 2009 года (3 млрд. 155,3 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-июль 2010 года экспорт товаров составил 27 млрд. 335,5 млн. долл. (на 33,3% больше показателя за январь-июль 2009 года), импорт – 30 млрд. 789,4 млн. долл. (на 30,1% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-июль 2009 г. – 0,87).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-июлем 2009 года увеличилась доля черных металлов – с 26,6% до 30,7%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 4,2% до 7,2%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 4,9% до 5,1%, руд, шлаков и золы – с 3,1% до 4,8%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,5%, электрических машин – с 5,2% до 4,7%, зерновых культур – с 9,2% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,5% до 3,6%, удобрений – с 2,5% до 1,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 4,3% до 5,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,6% до 5,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,7% до 4,9%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,6% до 2,5%. Уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,4% до 31,6%, механических машин – с 8,8% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,4% до 3,9%.

По данным Госкомстата, в июле 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с июлем прошлого года на 32,3% и составлял 4 млрд. 247,3 млн. долл., импорт – на 32,7%, до 5 млрд. 174,9 млн. долл. Отрицательное сальдо в июле т.г. составляло 927,6 млн. долл. против 688,9 млн. долл. за июль 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Банки

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины (НБУ).

Об этом УНИАН сообщили в АУБ.

«Ассоциация украинских банков продолжает активные действия относительно отмены постановления НБУ от 9 июня 2010 г. №273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», как такого, которое нарушает права средних и малых банков. В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд г. Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого Постановления НБУ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №273 от 6 июля 2010 г., среди прочего, обязал банки до 1 января 2012 г. увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 г.

В АУБ считают вышеуказанный документ таким, «который нарушает права группы средних и малых банков».

По словам Президента АУБ Александра СУГОНЯКО, данным постановлением Нацбанк применил административные методы управления, которые не отвечают международным стандартам.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 12 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,07 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, 10,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,15 грн./евро, по продаже – в пределах 10,10-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 12 сентября повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2521 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2585 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2569-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., курс продажи – 7,95 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,7% и сегодня составляет 10,08 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,16-10,24 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,3% по сравнению с 12 сентября и сегодня составляет 0,2520/0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2430-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2569-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,91/7,97 грн., евро – 9,95/10,23 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,97 грн., евро – 9,89/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 13 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,063185, к российскому рублю – 0,25598.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9110/7,9195 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2577/0,2581 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1415/10,1550 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2820/1,2822 долл./евро (пятница, 10 сентября, – 1,2700/1,2702 долл./евро).

В пятницу, 10 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,9082/7,9190 грн./долл.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины решил продать 34,34% акций компании ЗАО "Экостандарт" (ранее ЗАО "ДАРтеплоцентраль" и ЗАО «УкрКанпауэр»), которая эксплуатирует Дарницкую теплоэлектроцентраль.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на продажу будет выставлено 56 664 000 штук акций.

Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность Дарницкой ТЭЦ составляет 160 МВт, тепловая – 1 228 Гкал/час.

Технологически ТЭЦ может работать на природном газе, каменном угле и топочном мазуте.

Станция поставляет тепловую энергию 1036 жилым домам Днепровского и Дарницкого районов Киева, а также промышленным предприятиям и бюджетным организациям.

Кроме того, Дарницкая ТЭЦ продает производимую электроэнергию в оптовый рынок.

В июне 2010 акционеры решили переименовать компанию в ЗАО "Экостандарт".

2009 год "ДАРтеплоцентраль" закончила с чистой прибылью 7,588 млн. грн.

Строительство

Под Киевом строят крупнейший в Восточной Европе конноспортивный комплекс, в котором наездников будет готовить олимпийская чемпионка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «VIAN Group», которая начинает строительство конноспортивного комплекса «VIAN Арена» в 20 км от Киева, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района.

По информации пресс-службы, компания «VIAN Group», трехкратная олимпийская чемпионка по выездке Анки ван ГРЮНСВЕН (Нидерланды) и один из наиболее успешных тренеров в этом виде спорта Шеф ЯНССЕН (Нидерланды) подписали контракт о сотрудничестве. Согласно условиям контракта, на протяжении пяти лет А. ван ГРЮНСВЕН и Ш.ЯНССЕН будут работать старшими тренерами по выездке в «VIAN Арена».

По словам директора «VIAN Group» Михаила ПАРХОМЧУКА, до введения комплекса в эксплуатацию, которое состоится 2012 году, А. ван ГРЮНСВЕН и Ш.ЯНССЕН будут готовить спортсменов и коней для конноспортивного клуба на арендованных площадках. «Международная команда конноспортивного комплекса «VIAN Арена» видит свою миссию в воспитании молодых - 20-25 лет - наездников и формировании будущей элиты украинского конного спорта. Предполагается, что всадники команды «VIAN» через несколько лет займут места в национальной сборной Украины по конному спорту», - объяснил он.

Новый конноспортивный комплекс «VIAN Арена» будет состоять из двух крытых арен - для проведения соревнований и для разминки, четырех арен под открытым небом (две для проведения соревнований и две для разминки), ветеринарной клиники, клубных и гостевых конюшен, стоянки для автомобилей-коневозов, гостиницы, ресторана и паркинга. Вместимость большой открытой арены - 3000 зрителей (проектом предусмотрена возможность расширения трибун до 15 тыс. зрителей), размер поля большой открытой арены - 100х120 м. Вместимость крытой арены - 1000 зрителей. Общая площадь комплекса - 50 га. Индикативный объем инвестиций в проект составляет 50 млн. дол. Инвестор строительства конноспортивного комплекса и его будущий оператор - компания «VIAN Group».

По оценкам М.ПАРХОМЧУКА, технические параметры «VIAN Арена» позволят ей стать одним из крупнейших в мире и крупнейшим в Восточной Европе международным комплексом по подготовке наездников, спортивных коней и проведения соревнований высшего уровня, включая чемпионаты мира, по двум олимпийским дисциплинам: конкуру и выездке.

Справка УНИАН. Анки ван ГРЮНСВЕН - одна из лидеров рейтинга Международной федерации конного спорта FEI (Federation Equestre Internationale) по выездке, трехкратная олимпийская чемпионка (2000-го, 2004-го и 2008 годов). Участница пяти Олимпийских игр 1992-2008 годов, на всех из них завоевывала медали. Восьмикратная чемпионка мира по выездке. В 2000 году удостоена титула "Наездница века".

Шеф ЯНССЕН - тренер самого высокого международного класса, который воспитал многих мастеров мирового уровня. Его воспитанники занимают первые пять позиций мирового конноспортивного рейтинга FEI.

Михаил ПАРХОМЧУК - директор «VIAN Group», генеральный секретарь Федерации конного спорта Украины. Имеет большой опыт реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере конного спорта и проведения международных соревнований высокого уровня (конноспортивный комплекс «Конюшня Бутенко», «Донбасс Эквицентр», этап Кубка мира по конкуру 2003-го, 2004-го и 2005 годов, серия турниров «Кубок Ника» 2008 год, серия турниров «Донбасс тур» 2009 года и др.).

Транспорт

В течение января-августа 2010 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 75 дорожно-транспортных происшествий (68 – на переездах и 7 – на путях вне переездов), в которых погибло 18 человек и 31 травмировано.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба «Укрзализныци», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших в ДТП уменьшилось на 12 человек (в январе-августе 2009 года таких случаев было 30), а травмированных – на 6 (за 8 месяцев 2009 года – 37 человек).

Все ДТП, которые произошли на переездах магистрали, – это ситуации, когда машины выехали на путь, несмотря запретные сигналы звуковой и световой сигнализации, и оказались на пути следования поезда. Ни в одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.

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Министерство транспорта и связи Украины планирует уменьшить количество лицензируемых видов работ по перевозке пассажиров и грузов речным и морским транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, вместо восьми отдельных лицензий планируется оставить только две: для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов речным, морским транспортом и маломерными судами, а также для предоставления маневровых и буксировочных услуг.

Кроме того, предполагается, что заверенные копии лицензий будут выдаваться не для каждого судна в отдельности, как это было раньше, а только для филиала или обособленного подразделения лицензиата. Это позволит сократить время получения лицензий и упростить условия их получения судовладельцами.

"Упрощение условий ведения всех видов хозяйственной деятельности – задача, поставленная Президентом и премьер-министром. Наше ведомство одно из первых выполнило поставленные задачи в рамках своей компетенции", – отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Упомянутые изменения предусмотрены проектом приказа "Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров и груза речным, морским транспортом", который Минтранс выносит на общественное обсуждение.

Разработчики проекта подчеркивают, что ранее полученные судовладельцами лицензии будут действительны до окончания срока их действия. "Уже выданные лицензии отзываться не будут. Замена будет проходить постепенно и в соответствии с установленными новыми условиями правил", – сообщил глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Напомним, нынешние правила лицензирования регламентируются совместным приказом Госкомпредпринимательства и Минтранса № 11/50 от 30 января 2002 года.

АПК

Ассоциация «Укрводка», объединяющая крупнейших производителей ликеро-водочных изделий, прогнозирует дальнейшее подорожание данной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

По словам директора Ассоциации «Укрводка» Ивана ЖОЛНЕРА, рост цен для конечного потребителя обусловлен увеличением базы налогообложения и подорожанием других составляющих, необходимых для производства ликеро-водочных изделий. В частности, с 1 сентября повышена ставка акцизного сбора до 39,4 грн. за 1 л 100% этилового спирта, что увеличило налоговое давление на предприятия отрасли.

«Концерн «Укрспирт» в очередной раз, пользуясь монопольным положением на рынке, повысил стоимость спирта почти на 30% – до 115 грн. за 1 декалитр. По расчетам ассоциации, объективная цена на спирт с учетом изменения ситуации на сырьевых рынках не должна превышать 99 грн. за 1 декалитр. Стоимость бутылки также увеличивается в цене на 20%. Об этом уже заявили стекольные заводы…», – сказал И.ЖОЛНЕР.

В ассоциации отмечают, что в настоящее время лоббируется вопрос о введении новых защитных элементов и увеличении стоимости акцизной марки в несколько раз. По мнению специалистов «Укрводки», это не повлияет на борьбу с теневым рынком, а лишь приведет к очередному скачку цен.

«При этом прозрачность реализации марок и выгоды для бюджета также вызывают вопросы. Деньги производителей, скорее всего, осядут на счетах определенных бизнес-структур», – говорится в сообщении ассоциации.

Специалисты «Укрводки» уже подготовили письмо на имя премьер-министра Украины с просьбой не допустить развития подобной ситуации.

Также сообщается, что постоянный рост стоимости ликеро-водочной продукции при снижении покупательской способности населения грозит отечественным производителям потерей рынков сбыта и активизацией импорта.

Так, за 5 месяцев текущего года импорт водки в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2009 года вырос почти в два раза – с 89,9 до 161,4 тыс. дал. В то же время объемы производства отечественной продукции продолжают снижаться. В частности, в январе-июле т.г. предприятия ликеро-водочной отрасли произвели 29,7 млн. дал продукции, в том числе водки – 22,5 млн. дал, ликеро-водочных напитков – 6,2 млн. дал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства ликеро-водочной продукции сократились на 11,8%, в частности водки – на 10,7%.

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Одесский консервный завод детского питания, один из крупнейших украинских производителей соковой продукции, выпустил на рынок новый продукт – детский сок под торговой маркой «Джусик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ТМ «Джусик» была приобретена в конце прошлого года у одного из украинских производителей.

В компании сообщили, что ТМ «Джусик» будет представлена в еще мало освоенном украинскими производителями сегменте соков для детей. Эксперты компании отмечают, что в Европе и на других рынках этот сегмент развит очень хорошо, в Украине он также имеет большой потенциал роста.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский консервный завод детского питания», основанный в 1867 году, является одним из крупнейших производителей соков и детского питания в Украине.

Погода

Завтра днем температура воздуха в Украине повысится до 27° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков, только в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза. Утром слабый туман.

Температура ночью 8-13°, на крайнем юге 15-20°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В столице и Киевской области 14 сентября без осадков, утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 22-27°, в Киеве ночью 11-13°, днем 24-26°.

Сегодня, 13 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 18-24°, в Днепре возле Киева - 17°.

(УНИАН)