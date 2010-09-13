Президенты Украины и ЕС обсудили подготовку соглашения об ассоциации и безвизовом режиме

Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ обсудили подготовку соглашения об ассоциации и введении безвизового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили журналистам после своей встречи в Брюсселе.

«Ключевым вопросом были переговоры относительно интеграции Украины в ЕС и подписания соглашения об ассоциации», - сказал украинский Президент. «Мы пытаемся подготовить такой документ, который не имел бы аналогов в практике Евросоюза», - добавил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, очень важной в этом процессе является содержательная часть соглашения о создании зоны свободной торговли. «Мы выступаем за такую зону свободной торговли, которая предусматривала бы последующую интеграцию Украины в ЕС», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что стороны согласились идти по пути взаимных компромиссов.

Украинский Президент также отметил, что Украина и ЕС уже начали подготовку Плана действий относительно перехода к безвизовому режиму и надеются завершить эту работу к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться 22 ноября.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что для Украины понятие «евроинтеграция» означает прежде всего проведение внутренних структурных реформ.

В свою очередь, Президент Европейского Совета отметил, что регулярные встречи между руководством Украины и ЕС демонстрируют позитивную динамику в двусторонних отношениях.

Он также отметил, что на сегодняшний день Украина переживает период политической стабильности, который базируется на координации Президента и правительства и на поддержке большинства в парламенте. «Это дает возможность Украине продвигаться в реформах», - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

Президент ЕС также обратил внимание на то, что пока Украина идет по пути реформ, ЕС готов ей помогать.

В этом контексте он отметил возобновление сотрудничества Украины с МВФ, что, по его словам, дает возможность Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. В последнее время переговоры относительно создания зоны свободной торговли зашли в тупик.

18 мая 2010 года Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро. 29 июня Совет министров ЕС одобрил это решение.

Средства планируется предоставить в виде кредита, который должен быть возвращен на протяжении 15 лет.

Эта помощь должна дополнить кредит, который предоставляет Украине Международный валютный фонд, а также одобренную в 2002 году, но не освоенную помощь ЕС в размере 110 млн. евро.

Использование помощи будет контролировать Еврокомиссия.