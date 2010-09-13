Украина активизирует торгово-экономическое сотрудничество с Болгарией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Болгарией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с главой Народного собрания Республики Болгария Цецкой ЦАЧЕВОЙ.

Н.АЗАРОВ выразил сожаление, что украинско-болгарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не проводила заседаний с 2004 года.

«Я обращусь к вашему премьер-министру и предложу в ближайшее время провести заседание комиссии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что с украинской стороны комиссию возглавляет министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и большая часть торгово-экономических отношений приходится на энергетическую сферу.

Кроме того, отметил премьер Украины, актуальность активизации сотрудничества с Болгарией объясняется также тем, что Украина и Россия ведут переговоры о замене проекта строительства «Южного потока» расширением возможностей украинской ГТС.

«Мы сейчас с нашими российскими коллегами ведем переговоры по поводу того, чтобы вместо «Южного потока» по дну Черного моря реконструировать южную часть нашего газопровода, который как раз приходит в ваш болгарский город Бургас”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что Украина готова предложить Болгарии широкую программу сотрудничества в сфере культуры и туризма. «Еще с советских времен наши граждане любили отдыхать в Болгарии, но нам хотелось, чтобы и граждане Болгарии отдыхали в Украине, у нас есть очень красивые места», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь Ц.ЦАЧЕВА согласилась с тем, что Украине и Болгарии необходимо активизировать сотрудничество. Она отметила, что тема активизации сотрудничества обсуждалась и в ходе ее встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ. «Нас объединила идея необходимости резко активизировать сотрудничество», - подчеркнула Ц.ЦАЧЕВА.