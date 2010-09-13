66% интернет-пользователей Украины совершали покупки в Интернет

66% украинских пользователей интернет отмечают, что имеют опыт совершения онлайн покупок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании InMind по результатам опроса аудитории пользователей Интернет.

Отмечается, что 50% всей аудитории Интернет, совершающей онлайн-покупки, составляют пользователи в возрасте 21-30 лет. При этом среди онлайн-покупателей 36% составляют лица с доходом выше среднего и высоким.

Основная категория товаров, приобретаемых через Интернет, - это книги (33% пользователей). Также выросло количество онлайн-покупателей мобильных телефонов и аксессуаров (26%). Среди других популярных категорий – комплектующие для ПК, бытовая техника (более 12-25%). Четверть всех покупателей используют онлайн-магазины для приобретения подарков.

Те, кто не пользуется интернет для покупок, отметили два основных барьера онлайн-покупок. Первый связан с недоверием к онлайн-продавцам (40% опрошенных), а второй – с непониманием преимуществ, по сравнению с обычными магазинами, отсутствием такой необходимости (38%). Еще 13% аудитории останавливает отсутствие необходимых навыков – барьер, который сравнительно проще преодолеть. Только 12% назвали причиной неиспользования услуг онлайн-магазинов желание увидеть товар до покупки.

***Репрезентативный опрос пользователей интернет проводился методом онлайн-интервью с респондентами access-панели Opinion© во II квартале 2010 года. Выборка квотная, репрезентативная.

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