ГЛАВНОЕ на 13 сентября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы



В августе текущего года против июля в большинстве областей Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами повышения потребительских цен по итогам августа т.г. стали Харьковская область — инфляция 2,2%, Полтавская – 2%, Запорожская – 2%, а также Тернопольская, Черкасская и Черниговская области – 1,9%.

Дефляция была зафиксирована в Киеве – 0,3%.

С начала года (август 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 8,2%, Запорожской – 5,4%, Львовской областях – 5,3%, АР Крым и Харьковская область – 5,2%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 3,1%, Днепропетровской — 3,4%, Ривненской – 3,5% и Волынской областях – 3,6%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в августе стали: Запорожская – 1,1% (с начала года – рост 3,8%), Черниговская — 0,9% (3,3%) и Хмельницкая области — 0,6% (3,9%). Снижение цен в августе зафиксировано в Ивано-Франковской — на 1% (рост 4,5%), в Днепропетровской - на 0,5% (рост 5,9%), Львовской - на 0,5% (рост 5,9%), Черновицкой областях – на 0,6% (3%), г. Киев – на 1,6% (4,1%), г. Севастополь – на 0,3% (7%) и др.

В Киевской и Кировоградской областях цены не изменились.

Алкогольные напитки и табачные изделия в августе т. г. против июля больше всего подорожали в Харьковской – на 1,5% (с начала года – рост 17,2%), Херсонской — на 8,1% (рост 17,4%), Полтавской – 7,8% (рост 15,7%). Снижение цен не зафиксировано ни в одном регионе.

Цены на одежду и обувь в августе т.г. больше всего выросли в Харьковской - на 0,4% (с начала года - 0%), Херсонской и Днепропетровской областях — на 0,3% (рост 2,4% и 1,3% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано в Сумской — на 0,4% (с начала года снижение - 0,7%), Волынской, Черновицкой областях, АР Крым и в Киеве — на 0,3% (рост — 0,5%, 0,2%, снижение – 0,6%, рост – 0,9% соответственно). В Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Львовской областях цены не изменились.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в августе т.г. к июлю больше всего подорожали в Киевской — на 15,3% (рост – 16,6%), Черкасской – на 15,2% (15,3%) и Черниговской областях – на 13,2% (15,4%). Снижение цен не зафиксировано ни в одном регионе.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в августе т.г. к июлю больше всего выросли в Херсонской — на 0,9% (с начала года – 0%), Тернопольской, Житомирской областях и Севастополе — на 0,6% (с начала года – 0%, рост – 1,8%, снижение – на 0,7% соответственно). Снижение цен зафиксировано в 5 областях, больше всего в Черниговской - на 0,5% (снижение — 0,1%) и Черновицкой областях – на 0,4% (снижение – 1,3%). В Закарпатской, Луганской и Черкасской областях цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в августе т.г. стали Днепропетровская, Ивано-Франковская и Тернопольская области — на 0,9% (рост — 0,5%, снижение – 0,9%, рост – 0,5%). Снижение цен зафиксировано в 8 областях, больше всего цены снизились в Херсонской и Закарпатской областях — на 0,6% и 0,4% соответственно (с начала года – снижение – 0,2%, рост – 0,9% соответственно). В Винницкой и Полтавской областях цены не изменились.

В июле т.г. августе в большинстве областей зафиксирован рост цен в сфере транспорта. Самый высокий рост зафиксирован в Одесской – на 1,5% (рост – 6%) и Хмельницкой областях – на 0,6% (5,7%).

Цены на услуги связи в августе т.г. против июля в большинстве областей страны не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в августе т.г. против июля больше всего выросли в Днепропетровской — на 1,5% (рост – 4,8%), Волынской – на 1% (рост – 0,8%) и Ривненской областях – на 0,9% (рост – 1%). Снижение цен зафиксировано в 9 областях и Севастополе. В Полтавской и Кировоградской областях цены не изменились.

Стоимость образования в августе т.г. к июлю увеличилась, в основном, в Тернопольской области - на 1,4% (рост — 1,8%) и Севастополе – на 0,5% (рост — 3,7%). В 14 областях и АР Крым цены не изменились.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9110/7,9195 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9145/7,9165 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9150/7,9215 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2577/0,2581 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2575/0,2578 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2577/0,2580 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,7199 рублей за доллар (-0,1501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2685/1,2830 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1415/10,1550 грн./евро, к 12:00 цены установились на значениях 10,1425/10,1475 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,1360/10,1465 грн./евро.

Международные отношения

Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ обсудили подготовку соглашения об ассоциации и введении безвизового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили журналистам после своей встречи в Брюсселе.

«Ключевым вопросом были переговоры относительно интеграции Украины в ЕС и подписания соглашения об ассоциации», - сказал украинский Президент. «Мы пытаемся подготовить такой документ, который не имел бы аналогов в практике Евросоюза», - добавил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, очень важной в этом процессе является содержательная часть соглашения о создании зоны свободной торговли. «Мы выступаем за такую зону свободной торговли, которая предусматривала бы последующую интеграцию Украины в ЕС», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что стороны согласились идти по пути взаимных компромиссов.

Украинский Президент также отметил, что Украина и ЕС уже начали подготовку Плана действий относительно перехода к безвизовому режиму и надеются завершить эту работу к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться 22 ноября.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что для Украины понятие «евроинтеграция» означает прежде всего проведение внутренних структурных реформ.

В свою очередь, Президент Европейского Совета отметил, что регулярные встречи между руководством Украины и ЕС демонстрируют позитивную динамику в двусторонних отношениях.

Он также отметил, что на сегодняшний день Украина переживает период политической стабильности, который базируется на координации Президента и правительства и на поддержке большинства в парламенте. «Это дает возможность Украине продвигаться в реформах», - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

Президент ЕС также обратил внимание на то, что пока Украина идет по пути реформ, ЕС готов ей помогать.

В этом контексте он отметил возобновление сотрудничества Украины с МВФ, что, по его словам, дает возможность Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. В последнее время переговоры относительно создания зоны свободной торговли зашли в тупик.

18 мая 2010 года Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн. евро. 29 июня Совет министров ЕС одобрил это решение.

Средства планируется предоставить в виде кредита, который должен быть возвращен на протяжении 15 лет.

Эта помощь должна дополнить кредит, который предоставляет Украине Международный валютный фонд, а также одобренную в 2002 году, но не освоенную помощь ЕС в размере 110 млн. евро.

Использование помощи будет контролировать Еврокомиссия.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Болгарией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с главой Народного собрания Республики Болгария Цецкой ЦАЧЕВОЙ.

Н.АЗАРОВ выразил сожаление, что украинско-болгарская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не проводила заседаний с 2004 года.

«Я обращусь к вашему премьер-министру и предложу в ближайшее время провести заседание комиссии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что с украинской стороны комиссию возглавляет министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и большая часть торгово-экономических отношений приходится на энергетическую сферу.

Кроме того, отметил премьер Украины, актуальность активизации сотрудничества с Болгарией объясняется также тем, что Украина и Россия ведут переговоры о замене проекта строительства «Южного потока» расширением возможностей украинской ГТС.

«Мы сейчас с нашими российскими коллегами ведем переговоры по поводу того, чтобы вместо «Южного потока» по дну Черного моря реконструировать южную часть нашего газопровода, который как раз приходит в ваш болгарский город Бургас”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что Украина готова предложить Болгарии широкую программу сотрудничества в сфере культуры и туризма. «Еще с советских времен наши граждане любили отдыхать в Болгарии, но нам хотелось, чтобы и граждане Болгарии отдыхали в Украине, у нас есть очень красивые места», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь Ц.ЦАЧЕВА согласилась с тем, что Украине и Болгарии необходимо активизировать сотрудничество. Она отметила, что тема активизации сотрудничества обсуждалась и в ходе ее встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ. «Нас объединила идея необходимости резко активизировать сотрудничество», - подчеркнула Ц.ЦАЧЕВА.

ТЭК



В случае получения доступа и освоения Украиной месторождений на территории Российской Федерации в рамках обсуждаемого сейчас проекта создания СП между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», транспортировка газа к украинской границе будет осуществляться «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в ходе круглого стола заместитель спикера Государственной Думы РФ, президент Российского газового сообщества Валерий ЯЗЕВ.

«Хочу напомнить, что законом об экспорте газа единственным экспортером газа из России определен «Газпром» либо его стопроцентные дочки», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он отметил, что конкретная схема по вопросам собственности и транспортировки газа будет предметом переговоров двух хозяйствующих субъектов, а также на правительственном уровне. В частности, могут обсуждаться два варианта: либо собственником газа на самих месторождениях будет украинская компания, либо Украина будет становиться собственником на границе.

Президент Российского газового сообщества также отметил, что муссируемая в настоящее время критика относительно выгодности добычи на предложенных Украине месторождениях, а именно Астраханском и на острове Ямал, неоправданна. Он отметил в этой связи, что Астраханское месторождение географически ближе к границе Украины, а условия добычи на о. Ямал, где разведанные запасы газа составляют около 16 трлн. кубометров, не отличаются по условиям от других российских месторождений.

В.ЯЗЕВ дал понять, что предложение России адекватно тем активам, которые Украина может предложить в случае слияния компаний. «Надо понять, что в ответ предлагают, – шоколадку, что ли, в виде деградированной ГТС? Нужны миллиарды и миллиарды для поддержания ее работоспособности, не говоря о ее модернизации и реконструкции», - сказал замглавы Госдумы РФ.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогаз Украина» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

7 сентября на встрече с журналистами А.МИЛЛЕР сказал, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

По его словам, сначала стороны создадут совместное предприятие, в которое войдут активы "Газпрома" и "Нафтогаза", а второй шаг – это слияние "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Нам не интересно создание СП ради самого СП", – добавил председатель правления «Газпрома».

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Украина намерена привлечь к модернизации своей газотранспортной системы Европейский Союз, Россию и ряд других стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Мы совместно начнем работать над модернизацией ГТС с другими странами, кроме ЕС и России», - сказал он.

В то же время Президент Украины не уточнил, какие именно страны могут быть привлечены к модернизации ГТС.

Вместе с тем он отметил, что Украина рассматривает вариант, согласно которому предложит странам-инвесторам присоединиться к управлению украинской газотранспортной системой.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. дол. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС до 2018 года.

2 августа министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сообщил, что инвестиции в модернизацию украинской газотранспортной системы в размере 1,2 млрд. дол. позволят ежегодно экономить до 1,5 млрд. куб. м газа, используемого для перекачивания газа в Европе.

«Есть технический план реконструкции, наша делегация работает относительно него с Евросоюзом для получения под эти работы льготных кредитов. За три года необходимо заменить трубопроводов на сумму приблизительно 300 млн. долларов, и еще 800 млн. долларов уйдет на замену 60 газоперекачивающих агрегатов и связанную с ними структуру. Это позволит экономить приблизительно миллиард кубов газа в этом году и еще 500 млн. в следующем», - сказал Ю. БОЙКО.

При этом он добавил, что «в итоге будем использовать для перекачивания газа в Европу не 4, а 3 млрд. кубов газа, который мы покупаем у России».

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

"Что касается этого судебного процесса, он будет проходить в рамках международного законодательства, которое Украина будет всегда выполнять и всегда соблюдать", - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

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Россия не рассматривает возможность изменения формулы цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: энергетическая безопасность. Есть ли альтернатива сотрудничеству?».

«Что касается формулы цены на газа - нет никак переговоров и быть не может», - заявил В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что в 2009 году были подписаны соглашения, устанавливающие формулу цены на газ на 11 лет.

«С точки зрения России, это абсолютно справедливые условия, и они сегодня реализуются», - сказал В.ЯЗЕВ, добавив, что единственная уступка «Газпрома» касается выбора обязательных объемов газа.

Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

Связь



«Укрпочта» инициировала повышение тарифов на универсальные почтовые услуги на 20% с 1 января 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный директор УГПС «Укрпочта» Евгений ЗАЕЦ.

По его словам, соответствующая инициатива предприятия находится на рассмотрении Национальной комиссии регулирования связи. В то же время, он отметил, что это только инициатива, и согласования от НКРС пока что нет.

Как напомнил Е.ЗАЕЦ, последний раз тарифы на эти услуги повышались с 1 января 2009 г. «Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы нам согласовали повышение тарифов на универсальные услуги — это, главным образом, письменная корреспонденция — на 20%», - сказал он, отметив при этом, что данное повышение находится в границах двухгодичного уровня инфляции.

Как уточнил он, универсальные почтовые слуги — это такие традиционные услуги, как почтовые конверты, посылки и т. п.

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66% украинских пользователей интернет отмечают, что имеют опыт совершения онлайн покупок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании InMind по результатам опроса аудитории пользователей Интернет.

Отмечается, что 50% всей аудитории Интернет, совершающей онлайн-покупки, составляют пользователи в возрасте 21-30 лет. При этом среди онлайн-покупателей 36% составляют лица с доходом выше среднего и высоким.

Основная категория товаров, приобретаемых через Интернет, - это книги (33% пользователей). Также выросло количество онлайн-покупателей мобильных телефонов и аксессуаров (26%). Среди других популярных категорий – комплектующие для ПК, бытовая техника (более 12-25%). Четверть всех покупателей используют онлайн-магазины для приобретения подарков.

Те, кто не пользуется интернет для покупок, отметили два основных барьера онлайн-покупок. Первый связан с недоверием к онлайн-продавцам (40% опрошенных), а второй – с непониманием преимуществ, по сравнению с обычными магазинами, отсутствием такой необходимости (38%). Еще 13% аудитории останавливает отсутствие необходимых навыков – барьер, который сравнительно проще преодолеть. Только 12% назвали причиной неиспользования услуг онлайн-магазинов желание увидеть товар до покупки.

***Репрезентативный опрос пользователей интернет проводился методом онлайн-интервью с респондентами access-панели Opinion© во II квартале 2010 года. Выборка квотная, репрезентативная.

Справка УНИАН. InMind, www.inmind.com.ua - исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине. Предоставляет услуги в области маркетинговых исследований и консалтинга.

(УНИАН)

