Анонс на 14 сентября

Конституционный Суд Украины обнародует принятое 9 сентября Решение по делу по конституционному представлению Верховного Суда Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о подведомственности дел, связанных с социальными выплатами“ от 18 февраля 2010 года № 1691-VI . После обнародования планируется пресс-конференция судьи-докладчика по делу Виктора Шишкина.



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Начнется заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы А.Макаренко.

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Круглый стол на тему: “Пути решения основных проблемных вопросов создания и деятельности исполнителей услуг по управлению многоквартирными домами (управителей)”. Организатор – МинЖКХ совместно с проектом “Реформа городского теплообеспечения” (исполнителями которого являются Институт местного развития и Гражданская Сеть ОПОРА). Участники: зам.министра ЖКХ Виталий Шаповаленко, руководители структурных подразделений МинЖКХ, руководители действующих управленческих компаний, эксперты Института местного развития, ГМ ОПОРА.

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Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы регулирования телекоммуникаций». Планируется обсудить круг проблемных вопросов относительно внедрения технологий мобильной связи третьего поколения (3G), экономических условий взимоподключения операторов телекоммуникаций, упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг, а также проект новой редакции Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

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Пресс-конференция, посвященная открытию всеукраинского конкурса «Инновационный прорыв - 2010». Участники: ген. директор Global Management Challenge Анна Дегтерева; председатель наблюдательного совета компании «октава Капитал», основатель компании «Инком» и «Датагруп» Александр Кардаков; управляющий партнер «Ernst&Young» Алексей Кредисов; главный редактор журнала «Эксперт» Андрей Блинов.

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Под председательством первого зам.министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Григория Семчука состоится двенадцатое заседание Межведомственной рабочей группы по координации и контролю за ходом подготовки и реализации проектов развития жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов.

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Пресс-конференция в связи с открытым обращением руководителей отраслевых организаций к Президенту Украины на тему: "Внедрение продовольственного субсидирования для поддержки малообеспеченных слоев населения". Участники: президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко; президент Украинской торговой ассоциации Игорь Баленко; председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский.

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Официальный визит в Украину Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.

Встреча Президента Украины и Президента Республики Казахстан в узком кругу/ - украинско-казахстанские переговоры под председательством Глав государств.

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Пресс-конференция на тему: “Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подведет итоги исследования «Рі-рейтинг стойкости строительных компаний Украины”. Участники: Василий Можар, Президент АО ХК «Киевгорстрой»; Владимир Духненко, директор РА «Эксперт-Рейтинг»; Виталий Шапран, главный финансовый аналитик, глава аналитической службы РА «Эксперт-Рейтинг».

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский ИТ-рынок: итоги 1 полугодия 2010 г., прогнозы на 2011 г.» . Организатор – компания «Рубин», эксклюзивный поставщик расходных материалов ТМ ColorWay в Украину. Участники: Владимир Поздняков, региональный менеджер IDC в Украине, эксперт, аналитик; Игорь Гасаенко, генеральный директор компании «Рубин»; Олег Кристюк, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Рубин». Темы: IT-отрасль в 2010 году: итоги 1 полугодия; Перспективные сегменты украинского ИТ-рынка. Ситуация на рынке расходных материалов для печати; Розничные сети как фактор успешного маркетинга на рынке; Реструктуризация каналов продаж расходных материалов; Сервисная составляющая на ИТ-рынке; Перспективы ИТ-рынка на 2011 год.

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Пресс-конференция на тему: «Налоги в АПК. Выживет ли село?». Вопросы: Налогообложение и государственная поддержка сельского хозяйства в контексте проекта Налогового Кодекса Украины? Какая из отраслей находится в зоне риска? Сколько стоит молоко в Украине, и как долго будут повышаться цены? Чего ожидать потребителям от рынка готовой молочной и мясной продукции? и др. Участники: Алексей Лисситса, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ); Владимир Лапа, ген.директор УКАБ; Вячеслав Реков, ген.директор ГП "Милкиленд-Украина"; Инна Ильенко, эксперт аграрных рынков УКАБ; Мария Колесник, руководитель аналитического департамента «Консалтингового агентства «ААА». Организатор: Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Земельные отношения в Украине: есть ли свет в конце туннеля?». Участники: первый зам.председателя Совета Ассоциации «Земельный союз Украины» Анатолий Вовк; член-корреспондент Украинской академии аграрных наук Антон Третяк; докторант Национального университета биоресурсов и природопользования Андрей Мартын; зав.кафедрой учебно-научного института экономики природных ресурсов и экологии землепользования Государственной экологической академии последипломного образования и управления Анатолий Юрченко. Вопросы: Земельная реформа в Украине длится уже 20 лет: до чего «дореформировались»? Заработает ли рынок земель? Почему в 2010г. заблокирована продажа участков государственной собственности и нет поступлений в бюджет? Почему земельные отношения считаются наиболее коррумпированными? Что происходит с земельным кадастром? Почему государство сегодня не гарантирует права собственников земли и землепользователей? Бесплатная выдача государственных актов на землю: предвыборная кампания окончилась - что делать дальше? Что делать для исправления состояния земельных отношений в Украине? Какими должны быть первоочередные шаги парламента и правительства?

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В рамках официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Украину состоится украинско-казахстанский бизнес-форум. Планируется участие: Премьер-министра Украины Николая Азарова. Участие в форуме примут: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» Азат Перуашев, вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Берик Камалиев, зам.министра экономики Украины Валерий Мунтиян и другие.

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17-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция компании «УКРНЕТ» по вопросам защиты авторских и смежных прав на музыкальный контент в Интернете. Вопросы: Актуальные вопросы защиты авторских и смежных прав правообладателей музыкального контента в Интернете; Совместный проект компании «УКРНЕТ» и правообладателей музыкального контента по запуску первого в Украине музыкального онлайн-супермаркета, в котором будут представлены лицензионные альбомы, клипы и треки украинских исполнителей. Участники: продюсер, шоумен Потап, директор по развитию компании «УКРНЕТ» Тимофей Нагорный, генеральный продюсер компании Moon Records Андрей Пасичник, представители музыкального холдинга Lavina.