ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Стирол» достался Фирташу», в котором пишет - одно из крупнейших химических предприятий Украины горловский «Стирол» вошел в состав управляющей компании Дмитрия Фирташа OstChem Group. Сумму сделки стороны не разглашают, однако, по мнению экспертов, исходя из рыночной капитализации предприятия, стоимость контрольного пакета акций может составить порядка $500 млн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/stirol-dostalsja-firtashu-144760/

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Также «Дело» в материале «Цены на зерно могут побить рекорд последних двух лет» пишет – по прогнозам аналитиков Commerzbank AG, мировые цены на пшеницу в ближайшее время могут вырасти на 17%, достигнув рекордного значения с августа 2008 года…

http://delo.ua/biznes/ukraina/ceny-na-zerno-pobit-rekord-poslednih-dvuh-let-144733/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Недвижимость сдвинулась с места», в котором пишет – для украинского рынка коммерческой недвижимости наступают хорошие времена. Только в I квартале текущего года сумма совершенных сделок достигла прошлогоднего показателя. Воспользоваться удачной ситуацией смог инвестиционный фонд DUPD, объявивший вчера о покупке 35% акций компании, владеющей пятью торговыми центрами. А до конца года можно ожидать заключения еще ряда сделок на рынке коммерческой недвижимости, отмечают консалтеры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1503886

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «АУБ защищает маленьких», в котором пишет – Ассоциация украинских банков (АУБ) не смогла добиться поддержки международных организаций в попытке убедить Нацбанк снизить требования к капитализации небольших банков. АУБ в суде потребовала отменить нормы постановления НБУ, обязывающие 69 банков увеличить регулятивный капитал до 120 млн. грн. По мнению юристов, иск, скорее всего, будет проигран, поскольку НБУ действовал в рамках своих полномочий…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1503889

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Социальные сети вошли в моду» пишет – использование социальных интернет-сетей для маркетинга в Украине больше не является чем-то экзотическим. Кризис подтолкнул продавцов модной одежды к реализации распространенной в Европе и США концепции шоу-румов – небольших магазинов, продвигающих свои товары в основном за счет контактов с пользователями Facebook, Twitter и LJ. Только в этом году открылось около десятка таких магазинов. Потеснить крупные сети они вряд ли смогут, но займут свою нишу, а сама концепция может быть использована не только продавцами одежды, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1503883

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кредитование втихую» пишет – банки прицениваются к кредитованию под залог НДС-облигаций. Средние ставки по кредитам под залог НДС-облигаций предполагаются на уровне 17-19% годовых. Однако массовое кредитование под залог НДС-бумаг начнется только после первого правительственного погашения по облигациям…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/kreditovanie-vtihuyu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Карпатнефтехим» возобновил работу» пишет – после реконструкции монополист в узком сегменте этилена и полиэтилена «Карпатнефтехим» запустил производство. Но отечественные покупатели вряд ли смогут приобрести полимер, как единственную альтернативу импорту в ближайшее время. Всему виной — давальческая схема поставок, к которой привязано предприятие. Два года простоя на калушском предприятии увенчались первыми результатами…

http://eizvestia.com/markets/full/karpatneftehim-vozobnovil-rabotu

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«Газета по-киевски» в публикации «Почему кредиты не слушаются Стельмаха» пишет - на днях председатель Нацбанка Владимир Стельмах радостно сообщил, якобы тяжелые времена для банков позади и в следующем году можно ждать снижения кредитной ставки с 16,4 до 15 %. Издание узнавало, разделяют ли оптимизм главы НБУ сами банкиры…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/14/030446.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Как в Киеве воруют квартиры и землю» пишет - прокуратура Киева отчиталась о работе за 8 месяцев года. Самыми скандальными были дела по...

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/14/025655.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Ралли с Януковичем и Медведевым начали «Пающие трусы», а Борисюк потерял кошелек» пишет - стартовал автомарафон «Питер-Киев». Соревнование пройдет с 13 по 18 сентября. О подробностях…

http://www.segodnya.ua/news/14172644.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Удвоение автохлама» пишет – Минпромторг России решил стимулировать покупку новых автомобилей: как стало известно изданию, для машин экологического класса ниже «Евро-4» транспортный налог увеличат в 1,2-2 раза…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245645/udvoenie_avtohlama

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Издание «Известия» в публикации «Дрессировка цен» пишет – в ряде регионов России необходимо ввести "заморозку" цен на отдельные продукты, чтобы отрезвить перекупщиков. К этому призвал на прошлой неделе замглавы Министерства промышленности и торговли Станислав Наумов. По мнению чиновника, это нужно сделать там, где слабо развита сетевая торговля. Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила множество дел против спекулянтов, которые, прикрываясь неурожаем, накручивают цены на еду. "Известия" попытались разобраться, кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146020/

(УНИАН)