Казахстан является для Украины ключевым партнером в Центральной Азии - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, что Республика Казахстан является для Украины ключевым партнером в регионе Центральной Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, которая проходит в Киеве при участии официальных делегаций двух стран.

«Казахстан для Украины является ключевым партнером в Центральной Азии», - в очередной раз отметил Президент Украины и выразил удовлетворение, что они с Н.НАЗАРБАЕВЫМ «с полуслова понимают друг друга».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул значительную перспективу, которая имеет место в развитии украинско-казахстанских отношений.

«Те традиции, которые были в отношениях Украины и Казахстана, я бы сказал столетние традиции, они приводили к успеху наши страны. И очень обидно, что в последнее время активность этих отношений была значительно снижена», - констатировал Президент Украины.

В то же время, как он также подчеркнул, «Украине нужны надежные партнеры, такие как Казахстан».

В свою очередь президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ согласился с мнением В.ЯНУКОВИЧА, что на протяжении последних лет отношения между двумя государствами были кризисными.

Он также обратил внимание на то, что сегодняшняя встреча глав двух государств является уже седьмой на протяжении текущего года, в частности, были осуществлены два официальных визита.

«Я очень рад такой динамике. Я считаю, что у нас наступает очень удачный момент, чтобы дать значительный толчок нашим отношениям», - заявил президент Казахстана.

Как он также подчеркнул, казахстанская сторона является полностью открытой для сотрудничества.

«Я очень хочу, чтобы наши страны развивали сотрудничество», - подчеркнул Н.НАЗАРБАЕВ.