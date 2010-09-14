ГЛАВНОЕ за 14 сентября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о встрече президентов Украины и Казахстана, о кадровых назначениях Кабмина, финансовые новости...

Экономика

Казахстан является для Украины ключевым в Центральной Азии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, что Республика Казахстан является для Украины ключевым партнером в регионе Центральной Азии.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, которая проходит в Киеве при участии официальных делегаций двух стран.

«Казахстан для Украины является ключевым партнером в Центральной Азии», - в очередной раз отметил Президент Украины и выразил удовлетворение, что они с Н.НАЗАРБАЕВЫМ «с полуслова понимают друг друга».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул значительную перспективу, которая имеет место в развитии украинско-казахстанских отношений.

«Те традиции, которые были в отношениях Украины и Казахстана, я бы сказал столетние традиции, они приводили к успеху наши страны. И очень обидно, что в последнее время активность этих отношений была значительно снижена», - констатировал Президент Украины.

В то же время, как он также подчеркнул, «Украине нужны надежные партнеры, такие как Казахстан».

В свою очередь президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ согласился с мнением В.ЯНУКОВИЧА, что на протяжении последних лет отношения между двумя государствами были кризисными.

Он также обратил внимание на то, что сегодняшняя встреча глав двух государств является уже седьмой на протяжении текущего года, в частности, были осуществлены два официальных визита.

«Я очень рад такой динамике. Я считаю, что у нас наступает очень удачный момент, чтобы дать значительный толчок нашим отношениям», - заявил президент Казахстана.

Как он также подчеркнул, казахстанская сторона является полностью открытой для сотрудничества.

«Я очень хочу, чтобы наши страны развивали сотрудничество», - подчеркнул Н.НАЗАРБАЕВ.

Кабмин "почистил" кадры ГИУ. Анохов уволен, его сменил Зоц

Кабинет министров Украины уволил Виктора АНОХОВА с должности первого заместителя председателя правления Государственного ипотечного учреждения и назначил вместо него Юрия ЗОЦА.

Соответствующие распоряжения (№№1804 и 1805 от 13 сентября т.г.) размещены на официальном сайте правительства.

Напомним, В.АНОХОВ был назначен на должность первого заместителя председателя ГИУ распоряжением КМУ №838-р от 12 апреля т.г.

Нефть. Газ

Сегодня в Украину с визитом прибыл Назарбаев

Сегодня, 14 сентября, в Украину с двухдневным официальным визитом прибудет Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в соответствии с программой визита, в 11.20 состоится официальная церемония встречи Президента Казахстана перед зданием Администрации Президента Украины.

На 11.40 запланирована встреча Виктора ЯНУКОВИЧА и Н.НАЗАРБАЕВА в узком кругу, после которой состоятся украинско-казахские переговоры.

В 13.20 стороны подпишут украинско-казахские документы.

Далее, на 13.50, запланирована встреча Президента Украины и Президента Республики Казахстан с представителями СМИ.

В 18.00 состоится общая церемония возложения главами государств венков к могиле Неизвестного солдата в парке Славы и церемония чествования памяти жертв Голодоморов в Украине.

Во второй день официального визита, 15 сентября, в 13.00 запланирована встреча президентов Украины и Казахстана с представителями украинских и казахских деловых кругов, которая пройдет в киевской гостинице “Хаятт”.

Заседание ВСК ВР относительно деятельности «РосУкрЭнерго» перенесено на 16 сентября

На 10.00 16 сентября переносится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, по расследованию фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкраЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

«Газ Украины» требует от ТКЭ до конца сентября полностью погасить долги

ДК «Газ Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) до конца сентября полностью (стопроцентно) оплатить стоимость природного газа, потребленного на протяжении 2008-2010 гг.

Как сообщает пресс-служба компании, по состоянию на 13 сентября задолженность теплоснабжающих предприятий (без учета АК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 годах природный газ достигла 4,68 млрд. грн.

Наибольшими должниками компании являются предприятия ТКЭ Днепропетровской (824 млн. грн.), Донецкой (785 млн. грн.), Харьковской (741 млн. грн.) Луганской (379 млн. грн.), Запорожской (240 млн. грн.), Одесской (226 млн. грн.), Житомирской (126 млн. грн.), Львовской (124 млн. грн.), Киевской (113 млн. грн.), Ривненской (100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (140 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2008-2010 гг. свыше 521 млн. грн.

На отчетную дату предприятия ТКЭ лишь на 79% рассчитались с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с Задолженность теплокоммунэнерго перед компанией за этот период превышает 2,1 млрд. грн.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный в прошлый отопительный сезон природный газ - у предприятий ТКЭ Луганской (49%), Закарпатской (52%), Житомирской (63%) областей и Севастополя (57%).

В то же время, на 100% обеспечили расчеты предприятия ТКЭ Николаевской и Черновицкой областей, на 96% - Полтавской, на 90% - Черкасской и Львовской областей.

Неудовлетворительным также остается состояние расчетов теплоснабжающих компаний и за отопительный сезон 2008-2009 гг. - 79%. Долг предприятий ТКЭ за этот период превышает 1,9 млрд. грн.

ДК «Газ Украины» предупреждает, что при наличии у теплокоммунэнерго задолженности за природный газ компания не будет заключать договоры на поставку природного газа в предстоящем отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Кроме того, представители компании в который раз подчеркнули, что из-за значительной задолженности предприятий ТКЭ за газ НАК «Нафтогаз Украины» вынуждена привлекать значительные кредитные ресурсы для своевременных расчетов за импортированный природный газ (до 7 числа следующего за расчетным месяца).

Транспорт

Передача страховикам функций по техосмотру авто приведёт к росту коррупции – Ветвицкий

Передача страховым компаниям функций Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по проведению технического осмотра транспортных средств приведёт к росту коррупции в этой сфере, а также к хаосу и увеличению смертности на дорогах.

Такое мнение УНИАН высказал народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ), комментируя соответствующие инициативы главы Госкомпредпринимательства Украины Михаила БРОДСКОГО.

"Это приведёт к хаосу. Талоны будут печататься за деньги, и государство никак не сможет на этот процесс повлиять. Таким образом можно дойти до кооперативных тюрем, которые высмеивались ещё в конце 80-х. Всегда нужно помнить, что разрушить намного проще, чем создать", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Народный депутат убеждён в ошибочности решения о передаче страховым компаниям функций проведения техосмотра. "В планах главы Госкомпредпринимательства чётко просматривается лоббизм частных бизнес-структур. Они вряд ли призваны навести порядок и улучшить ситуацию в этой сфере", – считает он.

Агро

Молочные продукты в Украине до конца года подорожают на 10-15% – эксперт

Молочные продукты в Украине до конца года подорожают на 10-15%.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

«Цена на молочные продукты уже растет, и я думаю, что до конца года можно прогнозировать рост цен на молочные продукты на 10-15%», – сказал он.

В.ЧАГАРОВСКИЙ сообщил, что в Украине традиционно в осенне-зимний период отмечается дефицит молочного сырья, который приводит к росту цен на него, а соответственно – и на молочные продукты.

По информации В.ЧАГАРОВСКОГО, в отдельных регионах Украины закупочная цена на молоко от населения уже достигла 3 грн./л, а на молоко от ферм – 4,3 грн./л, что практически соответствует уровню цен в ЕС.

Эксперт отметил, что дефицит молочного сырья вынуждает молокоперерабатывающие предприятия импортировать его из других стран. «Отмечается рост импорта, в том числе импорта молочного сырья – сливочного масла и сухого обезжиренного молока», – добавил собеседник агентства.

Финансы

Средний курс доллара в банках остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 13 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,11/10,25 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,04-10,19 грн./евро, по продаже – в пределах 10,19-10,35 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 сентября повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2530/0,2595 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., курс продажи – 7,95 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,5% и сегодня составляет 10,13 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,04-10,19 грн./евро, по продаже – в пределах 10,19-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,3% по сравнению с 13 сентября и сегодня составляет 0,2529 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2592 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9082, к евро – 10,123287, к российскому рублю – 0,25774.