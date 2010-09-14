КГГА просит ускорить следствие по факту вырубки деревьев на Броварском проспекте

Киевская городская государственная администрация готовит обращение в прокуратуру Днепровского района с просьбой ускорить досудебное следствие и принятие процессуального решения по уголовному делу, возбужденному следственным отделом Днепровского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве относительно удаления зеленых насаждений на ул. Малышко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Пресс-служба напоминает, что в июле этого года в столичной мэрии проведено рабочее совещание с участием представителей жителей, застройщика и структурных подразделений КГГА. Целью совещания стало урегулирование конфликтной ситуации, связанной с вырубкой деревьев в связи со строительством покрытия открытой части Святошинско-Броварской линии метрополитена (между ст. «Черниговская» и «Дарница»). По результатам совещания создана рабочая группа, в которую вошли представители городской власти, жители Комсомольского массива Днепровского района и общественных организаций. Также дан ряд поручений профильным управлениям и предприятиям КГГА детально изучить ситуацию и принять меры в соответствии с компетенцией.