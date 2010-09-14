Курс НБУ на 15.09.10

Официальный курс НБУ на 15.09.10 100 USD – 791.8200 (14 сентября – 790.8200) 100 EUR – 1017.4887 (14 сентября – 1012.3287) 10 RUR – 2.5788 (14 сентября – 2.5774) Учетные курсы банковских металлов на 15.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99234.84 (14 сентября-98298.93) 961 XAG 10 Серебро-1608.19 (14 сентября-1576.10) 962 XPT 10 Платина-124315.74 (14 сентября-122418.94) 964 XPD 10 Палладий-42995.83 (14 сентября-41280.80)

Официальный курс НБУ на 15.09.10 100 USD – 791.8200 (14 сентября – 790.8200) 100 EUR – 1017.4887 (14 сентября – 1012.3287) 10 RUR – 2.5788 (14 сентября – 2.5774) Учетные курсы банковских металлов на 15.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-99234.84 (14 сентября-98298.93) 961 XAG 10 Серебро-1608.19 (14 сентября-1576.10) 962 XPT 10 Платина-124315.74 (14 сентября-122418.94) 964 XPD 10 Палладий-42995.83 (14 сентября-41280.80)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter