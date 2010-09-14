В Украине запустят первый музыкальный онлайн-супермаркет

В октябре этого года стартует совместный проект компании «УКРНЕТ» и правообладателей музыкального контента по запуску первого в Украине музыкального онлайн-супермаркета, в котором будут представлены лицензионные альбомы, клипы и треки украинских исполнителей.

Об этом заявил директор по развитию компании «УКРНЕТ» Тимофей НАГОРНЫЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам продюсера, шоумена Потапа, данный проект направлен на сохранение авторских и смежных прав на музыкальный контент в Интернете. «Все артисты солидарны в одном – все хотят зарабатывать, особенно это касается авторов, которые пишут композиции, регистрируют их, и которые хотят размещать их на каких-то платформах и зарабатывать путем продажи, как это продается в мобильном контенте, зарабатывать деньги», - отметил он.

По словам Т.НАГОРНОГО, до октября будет собран каталог украинских исполнителей. Он также сообщил, что самые крупные правообладатели, практически все украинские исполнители, подписали контракты для участия в проекте. «Осталось несколько компаний, которые до конца сентября, я искренне надеюсь, подпишут с нами контракты. Я думаю, что уже в октябре будет существовать полный каталог украинских исполнителей», - сообщил Т.НАГОРНЫЙ. Он также отметил, что до конца года «будет решен вопрос с украинскими исполнителями», первая половина 2011 года – работа с российскими исполнителями, до конца 2011 года – работа с западными исполнителями.

Стоимость просмотров для пользователей будет определена в начале октября. По словам Т.НАГОРНОГО, сегодня разрабатываются варианты платежей.