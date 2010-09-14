Азаров поручил министерствам готовить проекты для сотрудничества с Казахстаном

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал ряд поручений министерствам и ведомствам по подготовке проектов кооперации, совместной деятельности, инвестиционных проектов с Казахстаном.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, такое поручение было дано Н.АЗАРОВЫМ по результатам встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Возглавлять работу по подготовке проектов было поручено первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ.

Во время встречи Н.АЗАРОВ и Н.НАЗАРБАЕВ обменялись информацией о социально-экономическом состоянии двух стран, обсудили пути интенсификации двустороннего экономического сотрудничества.

Президент Казахстана отметил экономический рост Украине.

«Давно знаю вас как чрезвычайно опытного специалиста, принципиального переговорщика, который, однако, умеет находить консенсус. Понимаю, какое тяжелое наследство получил глава украинского правительства, поскольку с горечью наблюдал за Украиной, которая на протяжении последних лет пережила беспрецедентное падение экономики. Тем радостнее поздравить правительство Украины с возобновлением экономического роста», - отметил во время разговора Н.НАЗАРБАЕВ.

Также Н.НАЗАРБАЕВ рассказал о масштабных преобразованиях, которые сейчас происходят в Казахстане. В рамках выполнения программы индустриально-инновационного развития, рассчитанной до 2020 года, отметил Президент Казахстана, в стране планируется построить около 400 крупных промышленных и инфраструктурных объектов, основанных на новейших технологиях, стоимостью 25 миллиардов долларов. Планируется создать новейшую транспортную транзитную инфраструктуру, в первую очередь, в направлении Китай – Западная Европа и др.

Премьер-министр Украины в свою очередь рассказал о планах реформирования государства, провозглашенных Президентом Украины, которые выполняет правительство. Н.АЗАРОВ отметил, что перспективные сферы сотрудничества, кооперации с Казахстаном есть - транспортная инфраструктура по маршруту Китай – Западная Европа, энергетика, авиакосмическая отрасль, машиностроение, агропромышленный комплекс, инвестирование в модернизацию Крыма.

«Тот поражающий прогресс, который мы видим в Казахстане, безусловно, мог произойти только в условиях политической стабильности и последовательного правильного государственного управления. Тяжело констатировать, что время, которое Казахстан потратил на подготовку плацдармов для экономического рывка, Украина потеряла в политических дрязгах и популизме», - отметил Н.АЗАРОВ.