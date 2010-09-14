ГЛАВНОЕ на 14 сентября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Международные отношения



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в План действий Украина – Казахстан на 2010-2011 годы.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Также в присутствии президентов состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов, направленных на развитие украинско-казахстанского сотрудничества.

Так, было подписано: Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Казахстана об условиях размещения дипломатических представительств Украины в Республике Казахстан и Республики Казахстан в Украине; Соглашение между министерствами образования и науки Украины и Казахстана о сотрудничестве в области образования и науки; Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан; Соглашение между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Министерством туризма и спорта Казахстана о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта; Соглашение о создании благоприятных тарифных условий на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Среди других подписанных сегодня документов - Меморандум между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Министерством финансов Казахстана о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; а также План сотрудничества в космической сфере на 2010-2011 годы между Национальными космическими агентствами Украины и Казахстана.

Промышленность

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ поддержал предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА создать совместное украинско-казахское предприятие по производству самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал по результатам встречи с Президентом Казахстана.

«Я услышал от вас позитивный ответ, и нас это очень утешает. Мы очень хотели бы реализовать наше совместное решение о создании совместных предприятий по производству современных летательных аппаратов, самолетов - и пассажирских, и транспортных», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что это имеет также огромное значение и с точки зрения развития экономик Украины и Казахстана.

ТЭК

Президенты Украины и Казахстана Виктор ЯНУКОВИЧ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ договорились об увеличении на 8 млн. тонн объема транзита казахской нефти через украинскую территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня после завершения переговоров с Н.НАЗАРБАЕВЫМ.

«Мы договорились, что на порядок 8 млн. тонн мы увеличили транзит нефти через Украину, из которых определенная часть, которая необходима для украинских нефтеперерабатывающих заводов, может быть оставлена в соответствии с отдельным соглашением», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Н.НАЗАРБАЕВ также положительно оценил результаты переговоров, в частности в энергетической отрасли.

«До вмешательства Виктора Федоровича транспортировка казахской нефти через территорию Украины была приостановлена. Сейчас эти запреты отменены, и такая транспортировка возобновилась», - уточнил ситуацию Н.НАЗАРБАЕВ.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о достигнутых договоренностях относительно присоединения государства к российско-казахстанскому проекту по производству топлива для атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня после завершения его переговоров с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВІМ.

«Мы договорились о том, что Украина будет принимать участие в развитии базы по производству ядерного топлива. Эта база уже много лет развивается (Казахстаном – УНИАН) совместно с Россией. Украина не имела до сегодняшнего дня никакого отношения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с чем он сообщил о предварительной договоренности с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ по этому вопросу. «Сегодня можно сказать, что уже есть трехсторонняя договоренность, что Россия, Казахстан и Украина на равных – 33% каждая сторона будет иметь долю этого проекта», - заявил Президент Украины и подчеркнул, что такое направление сотрудничества является очень выгодным для всех трех государств.

Как также уточнил В.ЯНУКОВИЧ, речь идет о реализации этого проекта, в том числе и на территории Украины через строительство одного из заводов по производству топлива для АЭС.

Финансы



Кабинет министров Украины 13 сентября подал в парламент проект Государственного бюджета на 2011 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН возвратил его в правительство.

Об этом сегодня сказал В.ЛИТВИН на пресс-конференции в Ривненской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Председатель ВР объяснил, что руководствовался июльским решением парламента о вынесении на всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса, и учитывал общие позиции ветвей власти и общества в том, что бюджет в следующем году должен быть разработан на новой налоговой основе. Также, по словам В.ЛИТВИНА, он учитывал то обстоятельство, что 7 сентября парламент заслушал результаты обсуждения Налогового кодекса и подтвердил, что бюджет должен базироваться только на новой налоговой базе.

В.ЛИТВИН также отметил, что возвратил в правительство проект Государственного бюджета на 2011 год с предложением, которое совпадает с позицией Президента Украины и рекомендациями Совета регионов от 9 сентября 2010 года о том, чтобы Кабинет министров разработал бюджет на новой налоговой основе с учетом норм Бюджетного кодекса. «Я считаю это решение правильным, и у меня были все основания не регистрировать поданный документ для направления в парламентские комитеты», - сказал он. При этом спикер отметил, что правительственный документ был зарегистрирован только как входящий. «Я рассмотрел и обсудил этот вопрос, посоветовался с работниками юридического управления, и принял такое решение», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня «мы должны демонстрировать логику: все ждут нового Налогового кодекса, который должен сделать наше налоговое законодательство понятным, прозрачным, простым в администрировании и защищающим тех, кто платит налоги».

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Проект Налогового кодекса планируется обсудить на расширенном заседании Кабинета министров с участием промышленников и предпринимателей Украины 17 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Он отметил, что документ должен быть еще раз проанализирован с участием ведущих объединений промышленников и предпринимателей. «Нам необходимо выйти на единый проект потому, что очень много сегодня спикеров, которые, мягко говоря, представляют свою позицию по этому очень серьезному системному законопроекту», - сказал президент УСПП.

Он отметил, что документ должен быть сбалансирован с учетом интересов как налогоплательщиков, так и государства. «Мы договорились сегодня с премьер-министром, что проект Налогового кодекса будет рассмотрен на расширенном заседании Кабинета министров с участие промышленников и предпринимателей, работодателей и экспертов… Это должен быть совместный продукт, который можно будет дальше совершенствовать на всех этапах его рассмотрения в Верховной Раде. По предварительной договоренности, такое заседание Кабмина планируется провести 17 сентября», - сказал А.КИНАХ.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа с.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса. ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9130/7,9210 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9195/7,9270 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились –7,9175/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2578 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2574/0,2577 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2571/0,2574 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,7950 рублей за доллар (+0,0751).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2892/1,2894 долл./евро, а к 14:45 упали – 1,2836/1,2838 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2045/10,2175 грн./евро, к 12:00 цены поднялись до 10,2065/10,2185 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,1620/10,1750 грн./евро.

Фондовый рынок



НЭК «Укрэнерго» продало на сегодняшнем месячном аукционе ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» (обе – дочки холдинта ДТЭК) доступ к 495 МВт сечения энергосистемы Румынии, Словакии, Венгрии (так называемое Бурштынское сечение) и 150 МВт сечения Энергосистема Украины – Молдавская энергосистема за 8 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшних торгах участвовали только две указанные компании, при этом компании торговались по непересекающимся лотам.

В ходе торгов, в частности, ООО «Востокэнерго» выкупило 6 лотов Бурштынского сечения по их начальной стоимости 1 грн. каждый. В свою очередь, ООО «Пауэр Трейд» выкупило два лота Молдавского сечения по аналогичной стартовой цене.

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в сегодняшнем аукционе подали две дочерние компании частного энергетического холдинга ДТЭК, ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр трейд». Компании заинтересовали лоты сечений «Остров Бурштынской ТЭС» (Украина) - энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии, а также ОЭС Украины – Молдавская энергосистема.

Согласно порядку проведения аукционов, утвержденному в новой редакции Национальной комиссией регулирования электроэнергетики в августе, аукционная комиссия определяет стартовые цены на лоты, исходя из максимальной цены, предложенной потенциальным участником аукциона. При этом данная норма не является императивной, поскольку правила содержат оговорку, согласно которой комиссия может выставлять стартовую цену лота на свое усмотрение.

На сентябрьский месячный аукцион стартовая цена лотов так называемого Бурштынского сечения составляла от 404,6 тыс. грн. до 1,618 млн. грн., на лоты сечения ОЭС Украины – Молдавская энергосистема - от 269,7 тыс. грн. до 1,348 млн. грн.

ООО «Востокэнерго» уже участвовало в годовом аукционе, организованном НЭК «Укрэнерго», и приобрело на нем услуги по обеспечению пропускной способности в объеме 150 МВт (Бурштынское сечение) на период с 1 января по 31 декабря 2010 года. Однако, в июне компания инициировала расторжение договора с «Укрэнерго» в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на европейском рынке. Договор был расторгнут в июле т.г.

Дочерняя компания ДТЭК - ООО «Пауэр Трейд» - с июля т.г. выступает в роли оператора параллельной работы энергосистем Украины и Молдовы.

На сегодняшний месячный аукцион НЭК «Укрэнерго» выставило 495 МВт Бурштынского сечения (6 лотов), а также 400 МВт Молдавского сечения (5 лотов).

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 14 сентября, снизился на 0,22% – до 807,23 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 169 млн. 797 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,32% – до 2012,28 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 83 млн. 349 тыс. грн., из них на срочном рынке – 11 млн. 785 тыс. грн.

Строительство

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» возглавила рейтинг устойчивости украинских строительных компаний, проведенный рейтинговым агентством «Эксперт-Рейтинг».

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Директор РА «Эксперт-Рейтинг» Владимир ДУХНЕНКО.

По его словам, рейтинг устойчивости строительных компаний от РА «Эксперт-Рейтинг» охватывает 50 компаний, выручка которых в 2009 году составила около 10 млрд. грн. На эти компании, по оценкам агентства, приходится около 50% рынка жилищного строительства.

По данным агентства, самой устойчивой строительной компанией Украины из числа специализирующихся на жилищном строительстве по итогам рейтинга признано АО ХК «Киевгорстрой».

Главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» Виталий ШАПРАН отметил, что главными критериями определения устойчивости строительных компаний были выручка и количество построенных объектов.

По его словам, «Киевгорстрой» успел консолидировать бизнес и показывает высокий уровень транспаретности, в частности, финансовая отчетность холдинга раскрывается на регулярной основе в национальной системе раскрытия информации.

В агентстве считают, что недавняя смена акционеров компании и процессуальные действия судебных властей и правоохранительных органов в отношении лиц, способствовавших приватизации КГС, не повлияют на стабильность работы компании.

В свою очередь президент АО ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР заверил инвесторов строительства объектов компании, что «Киевгорстрой» не только работает в нормальном режиме, но и имеет амбициозные планы развития на будущее. «Мы выполним все обязательства перед нашими инвесторами, а также перед государством по реконструкции НСК «Олимпийский» и другим социальным программам. И надеемся уже в ближайшее время существенно увеличить портфель проектов строительства доступного жилья », - сказал он.

В.ДУХНЕНКО также отметил, что в первую пятерку самых устойчивых строительных компаний Украины также вошли компании «Интергал-буд» (Львов), «Житло-Инвест» (Киев), «Стикон» (Одесса), «Т.М.М.» (Киев).

Агентство характеризует названные компании как такие, которые в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами. При этом следует принимать во внимание, что рейтинговая оценка не гарантирует сроков исполнения работ или их качества. Основными факторами при оценке были показатели финансовой отчетности компаний, масштаб их работы, количество сданных объектов и наличие государственной поддержки. Кроме названных компаний еще 9 были признанны агентством операторами рынка с наивысшим уровнем устойчивости.

В рейтинге агентства приняло участие 50 строительных компаний из 11 городов, которые за 2009 год получили выручку в размере около 10 млрд. грн. в год. За 2009 год выручка компаний, принявших участие в рейтинге, сократилась на 8,4%.

50 строительных компаний были отобраны из 200, которые уведомили Госкомстат Украины о своей строительной специализации. Агентство отмечает низкий уровень раскрытия информации компаниями строительной отрасли и частые случаи рекламной активности при нулевой выручке.

Транспорт



Украинские пилоты на симуляторе полета для самолета Ту-154 смогли посадить машину в погодных условиях на момент посадки самолета Президента Польши Леха Качинского 10 апреля в российском Смоленске.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующую симуляцию полета провели в Национальном Киевском авиационном университете по просьбе польских журналистов программы Superwizjer TVN.

Пилоты посадили машину в аналогичных погодных условиях, основываясь на показаниях бортового оборудования.

Землю экипаж увидел на высоте около 50 метров.

Кроме этого, пилоты попробовали посадить самолет при нулевой видимости, что им также удалось. Инструктор, который был командиром экипажа во время симуляции полета, Анатолий ПЕТРОВ отметил, что при нулевой видимости пытаться посадить машину можно лишь на симуляторе, поскольку это очень большой риск.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года Президент Польши Лех Качинский с женой и делегацией польских высокопоставленных лиц погибли в авиакатастрофе во время захода на посадку на военный аэродром в Смоленске.

Контролируемая российскими властями Межгосударственная авиационная комиссия опосредствовано называет причиной Смоленской трагедии ошибку пилотов, которые попробовали посадить самолет, несмотря на сильный туман.

В то же время часть специалистов считает причиной катастрофы неправильные данные, предоставленные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома, из-за которые самолет оказался над землей на километр ближе от начала взлетно-посадочной полосы.

По одной из версий, диспетчер предоставил неправильные данные экипажу из-за неправильных показаний устаревшего радара аэродрома.

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Для решения вопроса уменьшения количества транспортных происшествий и повышения качества функционирования железных дорог принято решение создать комплексную систему управления безопасностью движения поездов с помощью новых технических средств автоматики.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», соответствующий вопрос обсуждался на прошлой неделе в городе Хмельник Винницкой области в ходе десятой научно-практической конференции «Перспективы внедрения технических средств безопасности движения на железных дорогах Украины».

Научный форум организовали «Укрзализныця» совместно с Юго-Западной железной дорогой, Министерством транспорта и связи Украины, научно-техническим обществом и производителями технических средств безопасности для железных дорог Украины. В нем приняли участие ведущие ученые высших учебных и научных учреждений Украины, руководители и специалисты главных управлений и управлений «Укрзализныци» и железных дорог; разработчики и производители технических средств, связанных с безопасностью на железной дороге.

Согласно сообщению, на конференции обсудили последние достижения науки и техники в области разработки технических средств безопасности движения поездов, определили приоритеты и конкретные рекомендации по их поэтапному внедрению в железнодорожной отрасли. В частности, ученые и практики оценивали уровень безопасности движения поездов на железных дорогах, анализировали предпосылки, причины и следствия транспортных происшествий. Особое внимание ученые и практики уделили вопросу подготовки кадров, профессиональному и техническому обучению специалистов по безопасности движения поездов.

(УНИАН)

