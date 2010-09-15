Анонс на 15 сентября

9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О катастрофическом состоянии рыбного хозяйства страны и его вероятных последствиях” . Ведущие ученые: академик Украинской академии аграрных наук, инженер-гидротехник, ученый-эколог Анатолий Яцик, профессор Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАНУ Сергей Межерин, председатель Ассоциации рыбаков Украины Александр Чистяков, председатель Федерации рыболовного спорта Украины Александр Терещук расскажут о катастрофическом состоянии рыбного хозяйства страны, в результате непрофессионального руководства отраслью и о вероятных драматических последствиях подобного руководства в дальнейшем.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится Научно-практическая конференция на тему: «Профсоюзное движение: достижения и проблемы». Мероприятие посвящено 20-й годовщине образования Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). В работе примут участие председатель ФПУ, народный депутат Украины В.Хара, заместители председателя ФПУ В.Осовый, Ю.Кулик, ректор Харьковского социально-экономического института С.Волков и другие.

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Пресс-конференция АСК «ИНГО Украина Жизнь» на тему: «Итоги работы компании за I полугодие 2010 года, презентация новых продуктов страхования жизни. Тренды и тенденции рынка страхования в Украине». Участники: Наталия Невядомская, председатель правления АСК «ИНГО Украина Жизнь», зам.председателя правления АСК «ИНГО Украина»; Татьяна Заворотько, зам.председателя правления АСК «ИНГО Украина Жизнь»).

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Пресс-конференция руководства Минрегионстроя и Государственной архитектурно-строительной инспекции на тему: «Основные достижения и перспективы развития строительной отрасли Украины». В частности, планируется рассмотреть вопрос развертывания Программы строительства доступного жилья, совершенствования разрешительной системы в строительстве, преимуществ проекта Градостроительного кодекса и др.. Участники: и.о.первого зам.министра регионального развития и строительства Украины А.Беркута, заместители министра Д.Исаенко, И.Соколов, зам.начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции В.Папка.

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Пресс-конференция на тему: «Как Украина будет рассчитываться с «РосУкрЭнерго»: приемлемые варианты для обеих сторон». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук и независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут.

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В пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится брифинг председателя Правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина на тему: «В Украине стартует программа доступного жилья».

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Пресс-конференция на тему: “Какой будет новая градостроительная политика Киева?". Пресс-конференция состоится в преддверие рассмотрения новой концепции Генплана города в Киевсовете. Участники: Сергей Целовальник, главный архитектор г. Киева; Владимир Нудельман, архитектор; Николай Демин, вице-президент Украинской академии архитектуры; Георгий Куровский, президент "Киевской Ландшафтной Инициативы"; Владимир Желтковский, зам. директора ГП "Институт генерального плана г. Киева"; Сергей Дюжев, соавтор действующего Генплана Киева; Виктор Глеба, архитектор; Ирина Никифорова, представитель инициативы "Киевляне против разрушения Киева"; Наталья Мусиенко, культуролог.

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Пресс-конференция на тему: "Первое Кредитное Общество победило Госфинуслуг". Участники: Андрей Азаров, председатель ВОО "Украинский финансово-кредитный альянс", председатель Наблюдательного совета КС "Первое Кредитное Общество"; Ростислав Гайдаенко, председатель правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих и работников силовых ведомств; Геннадий Мельниченко, председатель Совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих и работников силовых ведомств; Любовь Тищенко, начальник Киевского отделения кредитного союза “Лидер”.



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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Евро-2012” строительным забором по «народному» стадиону. Кто остановит незаконную застройку скверов, парков и спортивных площадок в г.Киеве”. Организаторы – жители города при поддержке ОО «Самоврядна громада», «Киевляне объединяемся», «Фронт змін», «КУПР». Приглашены; депутат ВРУ Л.Оробец, председатель Всеукраинской экологической лиги Т.Тимочко, вице-премьер министр Украины Б.Колесников; министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Р.Сафулин; заместители председателя КГГА Р.Крамаренко и А.Пузанов, которым поручено вести дела конфликтных застроек парка им.. А Малышко и школьного спортивного стадиона ул. Шалетт 6.; директора ГП «Центральная государственная дирекция по управлению и реконструкции спортивных сооружений» Б.Бибик, зам..начальника главного управления МВД Украины в г. Киеве А.Паслен (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится встреча Президента Украины и Президента Республики Казахстан с представителями украинских и казахстанских деловых кругов (отель «Хаятт»).

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МОО "Ассоциация производителей, разработчиков и операторов рынка специальных пищевых продуктов и лечебно-профилактических косметических средств" проведет общественные слушания по обсуждению проекта регуляторного акта "Проект Постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные Постановлением Кабинетов Министру Украины от 26 июля 2006 года № 1023".

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Круглый стол на тему: "Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов". Круглый стол посвящен вступлению в силу новой редакции Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", который вступит в силу 21 августа 2010. Организаторы - "Совет независимых бухгалтеров и аудиторов" и "Ассоциация субъектов первичного финансового мониторинга".



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Состоится видеомост Москва-Киев на тему: "Урожай 2010 и проблемы зернового рынка". Участники в Киеве: Анатолий Розгон, директор департамента развития аграрного рынка министерства аграрной политики Украины; Владимир Клименко, президент украинской Зерновой ассоциации. Участники в Москве: Олег Аксенов, директор Департамента государственной политики в сфере АПК и информации Министерства сельского хозяйства РФ; Аркадий Злочевский, президент Зернового союза России.

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Пресс-конференция на тему: «Шесть лет борьбы киевской общины против незаконного строительства над станцией метро «Театральная»: опыт и предложения, а также о конкурсе «Фонтан». Участники: Николай Жариков, главный архитектор Киева в 1986-1992гг.; Андрей Куликов, тележурналист; Валерий Сопилка, архитектор; Наталия Мусиенко, культуролог. Приглашены: Виктор Пилипишин, глава Шевченковской в г. Киеве госадминистрации; Сергей Целовальник, главный архитектор Киева; Александр Бригинец, глава постоянной комиссии Киеврады по культуре и туризму. Организатор - Общественный совет содействия развитию инфраструктуры центра г. Киева к Евро-2012.