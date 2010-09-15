ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Оправдан бывший зампред НАК «Надра Украины», которого «взяли» на взятке в $100 тыс», в котором пишет - уголовное дело против бывшего зампреда НАК «Надра Украины» Игоря Квятковского, которого Генеральная прокуратура обвиняла в вымогательстве и получении взятки в размере $100 тыс., закрыто. Такое решение принял Печерский суд Киева…

http://delo.ua/biznes/kompanii/opravdan-byvshij-zampred-nak-nadra-ukrainy-kotorogo-vzjali-na-vzjatke-100-tys-144815/

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Также «Дело» в материале «Украина сможет заработать на грядущем продовольственном кризисе» пишет – человечество вступило в десятилетие дефицита продуктов питания. Для Украины это отличная возможность заработать. В первую очередь Украина, являясь одним из основных поставщиков зерна на мировой рынок, в ближайшие 10 лет может рассчитывать на гарантированный рост спроса на свою продукцию…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukraina-smozhet-zarabotat-na-grjaducshem-krizise-144811/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Разговоры в пользу нефти», в котором пишет – Украина и Казахстан договорились о транзите 6 млн. т нефти ежегодно и поставке на украинские НПЗ еще 2 млн. т. Это позволит "Укртранснафте" получать до $25-30 млн. дополнительного дохода в год. Однако, чтобы начать транзит, необходимо согласие России. Казахстан рассчитывает получить его за счет поддержки Украины в переговорах, которые он вместе с Белоруссией ведет с российским Минпромэнерго. Но эксперты уверены, что Россия ответит отказом – ее потери от конкуренции с казахской нефтью во много раз превышают доходы от транзита…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1504472

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина пустит соседям газ», в котором пишет – Украина предложила Белоруссии, Казахстану и России создать единый рынок парниковых квот. Это позволит ей начать продажу части государственной углеродной квоты предприятиям этих стран, чтобы они в дальнейшем смогли привлекать инвестиции для сокращения своих выбросов. Эксперты опасаются, что Украина не успеет реализовать эти планы до 2012 года, когда завершится действие Киотского протокола…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1504485

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Диктатура франка» пишет – швейцарский франк впервые в этом году оказался дороже американского доллара. Франк стабильно укрепляется с лета, после того как Банк Швейцарии отказался от интервенций против собственной валюты. И этот рост определяется нестабильностью восстановления экономики США и Европы, что заставляет инвесторов активно использовать защитные инструменты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1504493

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сами боги» пишет – народные депутаты нарушили конституционные права и свободы граждан — это установил Конституционный суд (КС) в своем последнем решении. Но в Украине нет возможности привлечь к ответственности законодателей, совершающих проступки наивысшего уровня. Тем самым власть имущие продолжат делать все, что им заблагорассудится, ведь народ не в силах им даже помешать…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/sami-bogi

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Молочники хотят сами дотировать село» пишет – Налоговый кодекс, если будет принят в текущей редакции, отберет у крестьян надежду на получение дотаций, а у переработчиков — надежду на стабильные поставки молока. Нововведения документа приведут к снижению поголовья КРС и очередному удорожанию молочной продукции, считают аналитики…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/molochniki-hotyat-sami-dotirovat-selo

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«Газета по-киевски» в публикации «Назарбаев предложил Украине строить 270 предприятий» подает обзор первого дня пребывания в Украине президента Казахстана…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/15/021954.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Уволен последний зам Омельченко» пишет – столичную мэрию покинул последний высокопоставленный представитель команды Омельченко. Бронислав Стычинский намерен поправить здоровье и вспомнить, что такое отпуск…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/15/024743.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве провернули аферу с жильем на 15 миллионов» пишет - мошенники брали кредиты, делая киевлян должниками банков…

http://www.segodnya.ua/news/14173096.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Торговля по-украински: экспорт растет, а денег нет» пишет: украинский парадокс - рост экспорта не увеличил приток валюты в страну, наоборот, расширил отток. Если такая тенденция сохранится, то к концу года нам снова придется привлекать деньги из-за рубежа для покрытия... импортных закупок

https://economics.unian.net/rus/detail/59496

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Испугались за Лужкова» пишет – слухи об отставке столичного мэра вызвали продажи еврооблигаций Банка Москвы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245736/ispugalis_za_luzhkova

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Издание «Известия» в публикации «Квадратные мечты» пишет – в России может появиться жилье, себестоимость которого составит восемь тысяч рублей за квадратный метр, включая отделку. Об этом заявил замминистра регионального развития Константин Королевский. По его мнению, такой цены можно добиться благодаря возрождению массового серийного домостроения. Соответствующие конкурсы скоро объявят в регионах. Эксперты считают, что проект можно реализовать, но придется решить несколько сложных проблем…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146071/

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Издание «Известия» в публикации «Утилизацию авто продлили на год» пишет – в России программа утилизации автохлама продлится еще как минимум год. В 2011 году правительство потратит на поддержку отечественного автопрома 14 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем программы обмена развалюх на новые авто российского производства перевалит за 30 миллиардов рублей…

http://www.izvestia.ru/auto/article3146122/

(УНИАН)