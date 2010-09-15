Эксперты не видят пользы для Украины от визитов Януковича в Европу

Ведущие политические эксперты не видят пользы для страны от визитов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Европу.

Об этом они сказали в экспертном опросе сайта “Политична думка”.

Так, на вопрос, насколько результативны зарубежные поездки В..ЯНУКОВИЧА, в частности, какая польза стране от его последнего визита в Брюссель, и как его внутренняя политика корреспондируется с европейскими ценностями, эксперт по международным отношениям Александр СУШКО ответил: “Есть ли хоть какая-то польза от визитов ЯНУКОВИЧА в Европу, мы увидим в ближайшее время”.

В частности, по его словам, “когда будут говорить о зоне свободной торговли и соглашении об ассоциации, потому что мы видим, что дело тормозится. Последние месяцы в переговорах нет никакого прогресса. Найдут ли пути понимания, увидим в ближайшее время”. “Власть неоднократно декларировала, что стороны уже вышли на завершение переговоров, однако это не так. Есть много вопросов, которые зависят от политической ситуации в Украине”, - отметил А.СУШКО. Относительно того, корреспондируется ли внутренняя политика, которую проводит команда В.ЯНУКОВИЧА с европейскими ценностями, то, по мнению эксперта, это очевидно, что нет. “Все наблюдатели констатируют проблемы со свободой слова, свободой собраний, правом граждан на участие в политических процессах из-за ограничения прав в законе о местных выборах и многие другие нарушения. Не добавляет позитива на международном направлении и поведение СБУ”, - сказал А.СУШКО и отметил: “Что касается приглашений в Европу, то эти контакты, прежде всего, свидетельствуют о попытках европейцев влиять на ситуацию в Украине, о попытке не позволить ей уйти от демократических достижений”.

В свою очередь политолог Владимир ФЕСЕНКО оценивает мотивы европейских руководителей как неоднозначные и противоречивые. “Они понимают противоречие украинской власти, но они все же хотят влиять и непосредственно на ЯНУКОВИЧА и на других руководителей и потому не прекращают контактов. То есть пусть будет плохой партнер, но партнер, на которого мы имеем влияние, такая логика там”, – считает эксперт. Кроме того, по его словам, “в Брюсселе еще есть иллюзии, что Украина еще не сошла с демократического пути, поэтому - держим взаимоотношения. А дальше будем решать по факту. Что это будет, или российская модель, или лукашенковская, оттуда и будут делаться другие выводы”. Во всяком случае, убежден политолог, “у нас остается возможность апеллировать к европейскому сообществу во время визитов ЯНУКОВИЧА туда”. “ЯНУКОВИЧ чем дальше, тем больше будет оказываться перед выбором: или он будет играть роль демократического руководителя, или ему придется сначала оправдываться, а затем оказаться в изоляции, как ЛУКАШЕНКО”, - допустил В.ФЕСЕНКО и не исключил и такой сценарий, что “Запад будет закрывать глаза на недемократические процессы в Украине, как закрывает сейчас на то, что делается в России. В то же время мы не можем апеллировать только к Западу”. “Нужно что-то и самим делать”, - сказал он.

Писатель Юрий АНДРУХОВИЧ считает, что “последние визиты ЯНУКОВИЧА в Германию и Брюссель были обусловлены попытками европейцев как-то все же контролировать ситуацию в Украине, чтобы Украину окончательно не потерять”. По его мнению, “Запад сейчас пытается чем-нибудь заворожить ЯНУКОВИЧА, очаровать, чтобы тот совсем не отдался Москве. Но Запад в этом смысле сам виноват. Они провинились перед украинскими гражданами, прежде всего, а во-вторых, перед европейской перспективой, перед европейской идеей и ценностями. Я не имею в виду гражданское общество и их медиа, которые адекватно реагируют на ситуацию в Украине и дают единодушно негативные оценки ЯНУКОВИЧУ. Речь идет о руководителях Евросоюза. Собственно этот политический бомонд ЕС делает вид, что не все так плохо здесь. Я думаю, что они прекрасно знали и понимали, кто такой ЯНУКОВИЧ. Поэтому сейчас они вынуждены делать хорошую мину в этой плохой игре”, - считает писатель. При этом он отметил, что у него “возникла такая гипотеза, что они тоже уже доигрались. Потому что, похоже было на то, что они смотрят на Украину с каких-то качелей. Когда победил в Украине прозападный политик на президентских выборах, то они его демонстративно держали на расстоянии. А когда победил пророссийский политик, то они вдруг ринулись в объятия. Понятно, что это теперь они должны делать, чтобы страна не скатилась полностью в Россию, а с другой стороны, чтобы не допустить в свое сообщество”. Ю.АНДРУХОВИЧ подчеркнул, что не видит никакой пользы для страны от европейских визитов ЯНУКОВИЧА. Поскольку, по словам писателя, “его некомпетентность, дилетантские высказывания на всех этих трибунах международного уровня только дискредитируют страну”. “Но может у него есть какая-то там имиджевая польза от того, что кто-то с ним сфотографируется, например. Этому парню из шахтерской глубинки, по-видимому, очень льстит постоять возле сильных и умных. Это его, по-видимому, возносит в собственных глазах”, - сказал писатель. При этом он напомнил, что в начале этого года ЯНУКОВИЧ и его правительство заявили, что до 2012 года будут отменены визы для граждан Украины. Он отметил: “Мне лично не кажется, что мы движемся туда. Поэтому хотелось бы, чтобы эти ребята ответили за это обещание и чтобы граждане, главное, спросили у них об этом”.

“Пока же отношения Украины и ЕС выглядят как игра, которая будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться половинчатость в обществе относительно своего развития. Если общество будет оставаться в дальнейшем неконсолидированным вокруг своего будущего, то никто этому не даст совета. Пока у нас существенная часть граждан будет тянуть нас в СССР, в Россию, до тех пор Запад будет играть с нами всеми”, - допустил эксперт и сделал вывод: “а отсюда следует, что Украина никогда не будет среди членов ЕС и никогда не будет жить по европейским правилам и ценностям - нынешняя власть усиленно насаждает евроазиатство и предлагает смириться с этим всем”.

По словам профессора политологии Алексея ГАРАНЯ, “украинская власть стремится продемонстрировать зарубежными визитами активность на внешнем направлении”. “Хорошо, что возобновляются такие контакты, потому что при ЮЩЕНКО они просто провисали. Но парадокс заключается в том, что ЯНУКОВИЧУ удается налаживать контакты только с теми странами, где господствует авторитарная модель правления - ему психологически близки руководители, скажем, Казахстана, Китая или России. Если говорить о Брюсселе, то, очевидно, что переговоры, например, по поводу соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли идут очень непросто”, - считает политолог. Он отметил, что украинской власти нужно продемонстрировать якобы успехи. “В ноябре планируется принять план действий относительно безвизового режима для украинских граждан, но это будет только план действий, не больше. То, что новая украинская власть обещает достичь этого до 2012 года, выглядит утопически. Потому что нужно еще проводить работу внутри страны - бороться реально с коррупцией, не притеснять СМИ и соблюдать другие демократические нормы. Здесь как раз нужно сказать, что внутренняя политика ЯНУКОВИЧА безусловно расходится с европейскими ценностями. Реально мы видим, как строится в стране авторитарная модель”, - сказал А.ГАРАНЬ. Он отметил, что это, конечно, тревожит европейцев, они это пока выражают в демократической форме. Но, отметил он, “в то же время мы уже видели, что и во время встречи с МЕРКЕЛЬ и во время переговоров в Брюсселе ЯНУКОВИЧУ стали более выразительно говорить о проблемах со свободой СМИ. Европейцы еще окончательных выводов не сделали, безусловно, чтобы уже обращаться с ЯНУКОВИЧЕМ, пользуясь очень жесткой лексикой. Но проблема демократии в Украине очень тревожит западных наблюдателей и СМИ”. “Сразу после избрания Президентом у ЯНУКОВИЧА были надежды, что ему предложат диалог, что он не будет изолирован, и гражданам это подавалось, как возможность приближения власти к Европе. Реально мы видим другую картину”, – констатировал А.ГАРАНЬ.

По убеждению политолога Игоря ЖДАНОВА, если “первый визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель был ознакомительным, его хотели там видеть, присматривались к нему и изучали, то теперешний - абсолютно пустой и непонятный”. “Что это было? Это были попытки объяснить свою политику, оправдаться? Мне совсем непонятно”, - сказал эксперт и добавил: “Если говорить о пользе для Украины от таких визитов, то ее нет”. “Как и нет ни какого прорыва в европейском направлении. Наоборот, тормозится создание зоны свободной торговли с ЕС, есть проблемы с договором об ассоциативном членстве и т.п. Если Президент ЕС положительно оценил внесение изменений в закон о местных выборах, то уже после визита была принята резолюция Европейской народной партии, которая фактически дезавуировала такую оценку, и где очень жестко говорится о нынешней внутренней политике в Украине”, - отметил И.ЖДАНОВ. “Я не знаю, кого чаще приглашали в Европу ЮЩЕНКО или ЯНУКОВИЧА, но первый раздражал европейцев из-за перманентных конфликтов, а там хотели стабильности, а со вторым они видят угрожающие тенденции для демократического устройства. Уверен, что отношение ЕС к нынешней власти будет существенно корректироваться”, - считает политолог.

В свою очередь политический эксперт Владимир ПОЛЯКОВ убежден, визиты В.ЯНУКОВИЧА в страны Евросоюза носят безусловно декоративный характер. По его словам, “власть стремится продемонстрировать с одной стороны Западу, что европейский вектор важен для Украины, и с другой стороны – продемонстрировать гражданам собственной страны, что ее поддерживают якобы в демократическом мире”. Однако, отметил эксперт, “о каких-то достижениях и достижениях, в частности, от последнего визита в Брюссель, конечно, речь не идет, как и о демократии в стране в целом”. “Реальные действия власти существенно отличаются от провозглашенных ею деклараций. Украинская власть далека от демократических ценностей, которые исповедуют на Западе. Только последние примеры - закон о местных выборах, состояние со свободой слова, отмена фактически выборов в Киеве и т.п.”, - отметил В.ПОЛЯКОВ. По его мнению, “тот факт, что ЯНУКОВИЧА приглашают в страны ЕС, свидетельствует только о том, что для Евросоюза Украина остается важной, поскольку там боятся, чтобы здесь не повторился белорусский или российский сценарий. Но кредит доверия словам ЯНУКОВИЧА, с другой стороны, заканчивается. Поскольку, кроме красивых слов, реально ничего не делается, а наоборот”.