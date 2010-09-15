Украинская власть не демонстрирует интереса к сотрудничеству с Польшей – польский эксперт

Сформированная в начале 2010 года новая власть Украины не демонстрирует особой заинтересованности в сотрудничестве с Польшей.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала эксперт Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Катажина ПЭВЧИНЬСКА-НАЛЕНЧ.

Она отметила, что польские власти отсылают четкий сигнал украинцам о важности межгосударственного сотрудничества, в то время как представители сформированной после февральских президентских выборов украинской власти этого не делают.

«Мне лично не понятны намерения Украины. Я убеждена, что со стороны Польши остается большой интерес к Украине и убеждение, что это очень важная для нас страна. Но у меня нет такого убеждения, что Украина так же смотрит на Польшу», - сказала эксперт.

К.ПЭВЧИНЬСКА-НАЛЕНЧ высказала мнение, что Украина может больше потерять, чем получить, если будет стараться развивать сотрудничество с Евросоюзом непосредственно через Брюссель и Берлин, оставляя в стороне Варшаву, которую уже много лет называют адвокатом Украины в ЕС.

«Это было большой ошибкой. Никто в Евросоюзе не придаст Украине столько внимания, как Польша», - отметила она.

Аналитик сказала, что остается вопрос, насколько украинские и польские власти могут развить взаимный потенциал, заметив, что в первую очередь стоить развивать институциональное сотрудничество.

Собеседник агентства отметила, что это может стать «большим вызовом» для стран.

Она также добавила, что Польша может помогать украинцам добиваться отмены виз, подписания договора об Ассоциации с Евросоюзом, увеличения средств на реализацию проектов в Украине в рамках программ помощи ЕС.

«Чтобы работать институционально и технически должна быть политическая воля», - подчеркнула К.ПЭВЧИНЬСКА-НАЛЕНЧ.