Главное за 15 сентября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали приглашение Азарова оппозиции рассмотреть проект Налогового кодекса, поручение премьер-министра госмонополиям подготовить первоочередные инвестпроекты, сообщение о том, что правительство погасило долг по возврату НДС облигациями на более 13 млн. грн. и многие другие...

Экономика

Кабмин 17 сентября рассмотрит проект Налогового кодекса. Азаров пригласил оппозицию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приглашает представителей оппозиции принять участие в специальном заседании Кабинета министров 17 сентября, на котором будет обсуждаться проект Налогового кодекса.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил необходимость одобрения документа в правительстве и его принятия в Верховной Раде и поручил рабочей группе во главе с первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ доработать документ в течение двух дней.

«В пятницу мы проведем специальное заседание Кабинета министров для рассмотрения замечаний и предложений и утверждения окончательного текста законопроекта для подачи его в Верховную Раду», - сказал он.

На заседание, отметил премьер-министр, будут приглашены представители Администрации Президента, профильных комитетов Верховной Рады, ассоциаций участников рынка и оппозиции.

«Мы также пригласим представителей оппозиции, потому что правительство максимально открыто для диалога и критики. Мы дадим возможность выступить каждому, кто захочет внести конструктивные и деловые предложения к законопроекту», - сказал Н.АЗАРОВ. Он в очередной раз подчеркнул, что в Налоговом кодексе должны быть предусмотрены механизмы для развития и модернизации всех отраслей экономики.

«Вместе с этим мы четко понимаем, что предела совершенству нет. Интересы разных групп могут быть разными, но в какой-то момент необходимо остановиться в дискуссиях и начинать действовать. Такой момент наступил, потому что дальнейшее затягивание принятия Налогового кодекса задерживает принятие бюджета на следующий год, а мы не можем допустить ошибок прошлого правительства, когда новый год страна начала без главного финансового документа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Азаров поручил госмонополиям в течение месяца подготовить первоочередные инвестпроекты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил государственным монополиям и предприятиям в течение месяца подготовить первоочередные инвестиционные проекты по модернизации и развитию.

Об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы должны в течение месяца рассмотреть все инновационные проекты наших госмонополий и предприятий и определить пути модернизации и возобновления», - сказал Н.АЗАРОВ. Он поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ обсудить вопросы инвестиционного развития с крупнейшими корпорациями страны.

«Правительство предлагает стать на путь с двусторонним движением. С одной стороны, мы должны знать о планах крупнейших предприятий и учитывать их в своих расчетах развития. С другой стороны, мы готовы стимулировать возобновление базовых отраслей экономики», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул необходимость активизировать работу госструктур, работающих в направлении привлечения инвестиций.

«Мы должны сделать четкий расчет работ на 2011-й год, связав его с возможностями государства, кредитной поддержкой банковской сферы и иностранными инвестициями», - сказал премьер.

Кабмин поручил Минэкономики доработать проект программы социально-экономического развития на 2011 год

Кабинет министров Украины поручил Министерству экономики доработать законопроект программы социально-экономического развития на 2011 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО.

«Мы сегодня одобрили документ, но его необходимо еще доработать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, открывая заседание Кабмина, премьер-министр Николай АЗАРОВ подчеркнул, что программа социально-экономического развития на 2011 год фактически является планом действий по реализации в 2011-м году программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».

Финансы

Внешнеторговый дефицит по итогам 2010 г. может составить 5,6 млрд. долл.

Внешнеторговый дефицит по итогам 2010 г. вырастет до 5,6 млрд. долл. (по методологии Национального банка Украины), в 2011 г. его рост также продолжится - до 6,7 млрд. долл.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ.

Аналитик прогнозирует рост импорта в страну в четвертом квартале 2010 г., так как согласно договорным обязательствам с Россией, Украина должна купить 36,5 млрд. куб. м. газа в течение года.

Комментируя обнародованные данные Госкомстата по торговле товарами в июле, А.БЕСПЯТОВ отметил, что экспорт товаров из Украины уменьшился на 2% (месяц к месяцу), так как снижение поставок продукции металлургии (-13%) и машиностроения (-8,8%) частично нивелировались ростом экспорта группы энергетических материалов и минералов (в первую очередь, кокса и бензина) на 38% м/м. По сравнению с прошлым годом, объемы поставок по всем основным статьям экспорта выросли, исключением стала лишь сельскохозяйственная отрасль на фоне снижения урожая зерна в нынешнем году. По мнению аналитика, импорт вырос на 9% м/м в июле в основном благодаря импорту машиностроительной продукции, включая инвестиционную составляющую (производственное оборудование) и автомобили. Импорт энергетических материалов вырос на 7% м/м в связи с ростом импорта нефти. Импорт химической продукции вырос на 8% м/м в июле в связи с началом сезонных закупок удобрений в преддверии посевной кампании.

Кабмин погасил долг по НДС на сумму более 13 млн. грн.

На сегодняшний день правительство погасило долг по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) облигациями на более 13 млн. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в комментарии журналистам.

«На сегодняшний день уже засчитано нашим предприятиям более 13 млрд. НДС-облигаций… Остается 3,3 млрд. грн., которые нужно вернуть. Я думаю, что они будут возвращены до конца месяца, потому что остались мелкие компании (кому нужно вернуть НДС – УНИАН). Их много, но просто сложный механизм по возврату», - сказал С.ТИГІПКО.

При этом отметил, что на сегодняшний день дисконт НДС-облигаций составляет 18-19%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигаций внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

Строительство

По программе строительства доступного жилья в сентябре выделено 100 млн. грн.

На реализацию в Украине государственной целевой программы строительства доступного жилья на период 2010-2017 гг., утвержденной правительством, в сентябре выделено 100 млн. грн.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РИСУХИН.

Он напомнил, что реализация программы возложена на Министерство регионального развития и строительства. В 2010 году на реализацию программы предусмотрено выделить свыше 330 млн. грн. «По решению межведомственной комиссии, созданной Минрегионстроем, отобрано 70 объектов в 34 городах Украины, которые могут принимать участие в этой программе. Не приобщены пока Винницкая, Запорожская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская области и город Севастополь», - сказал Л.РИСУХИН.

По его словам, на сегодняшний день дано положительное заключение по 23 объектам в 8 областях, в частности в Житомирской, Одесской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Киевской, Луганской и Черновицкой областях.

Кроме того, в областях уже зарезервировано около 600 земельных участков общей площадью свыше 2 тыс. га для строительства доступного жилья. Часть средств, выделенных в сентябре, планируется направить на строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на участках.

Также, по словам Л.РИСУХИНА, на сегодняшний день в очередях на жилье стоит свыше 1,2 млн. семей. Ожидается, что около 3 тыс. семей сможет заплатить 70% стоимости жилья. Напомним, остальные 30% покрываются за счет средств программы.

Кроме этого, Л.РИСУХИН сообщил, что Фонд обратился в правительство с предложением выпустить облигации под государственные гарантии на сумму свыше 500 млн. грн., что позволит предоставлять кредиты семьям, которые не могут заплатить 70% стоимости жилья на уровне до 14% годовых.