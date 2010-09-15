Украина и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Кабинет министров Украины и правительство Федеративной Республики Бразилия подписали Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, соглашение подписали сегодня в Киеве министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ и государственный министр обороны Федеративной Республики Бразилия Нельсон Азаведо ЖОБИНЬ.

“Мы заинтересованы в обмене опытом в вопросах реформирования и развития наших армий, усилении сотрудничества на уровне видов вооруженных сил обеих стран, обмене слушателями высших военных учебных заведений”, - рассказал о перспективных направлениях сотрудничества министр обороны Украины.

М.ЕЖЕЛЬ подчеркнул, что, безусловно, знаковым для Украины и Бразилии является совместный проект “Алкантара Циклон Спейс”, в рамках которого с участием специалистов Министерства обороны Украины будет создан ракетно-космический наземный комплекс “Циклон-4”.

Кроме того, М.ЕЖЕЛЬ предложил бразильской стороне рассмотреть возможность участия в реализации проекта “Корвет” и других проектах в области военно-технического сотрудничества.

В свою очередь государственный министр обороны Бразилия Н.А.ЖОБИНЬ подчеркнул, что бразильская сторона готова в кратчайшие сроки создать соответствующие комиссии и подкомиссии, которые будут заниматься реализацией достигнутых договоренностей в рамках военного и военно-технического сотрудничества.

Также в ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Бразилии обменялись опытом в вопросах подготовки кадров, создании профессионального сержантского корпуса. Сегодня же бразильская военная делегация посетила государственное предприятие Минобороны Украины “Центральный проектный институт”, где прошла презентация проекта ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4”.

В течение 16-17 сентября представители бразильской военной делегации планируют посетить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.