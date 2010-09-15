Янукович и Медведев после автопробега продолжат переговоры в резиденции в Завидово

Президент России Виктор ЯНУКОВИЧ и президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ продолжат переговоры после участия в автопробеге Санкт-Петербург – Москва – Киев в резиденции главы Российского государства в Завидово.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Д.МЕДВЕДЕВ совместно с В.ЯНУКОВИЧЕМ примет участие в мероприятиях 17 сентября, посвящённых Международному автопробегу Санкт-Петербург – Москва – Киев.

Международный автопробег Санкт-Петербург – Москва – Киев пройдёт, в том числе, по Брянской области России и Сумской области Украины.

«В ходе предстоящих встреч на территории двух государств Президенты обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Общение лидеров будет затем продолжено в Завидово», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международный автопробег «Санкт-Петербург - Киев» проводитcя в честь столетнего юбилея первого Международного пробега на приз императора Николая II.

13 сентября от Орловских ворот Екатерининского парка Царского Села стартовали 20 автомобилей-участников международного автопробега.

Сообщается, что за шесть дней экипажи должны будут добраться до Киева. Автопробег пройдет через Великий Новгород, Тверь, Калугу, Брянск, Чернигов. В этих городах запланирована торжественная встреча участников автопробега и концерты с участием популярных российской и украинской групп «Ногу свело!» и «Вопли Видоплясова».

Мероприятие проводится с целью укрепления добрососедских отношений России и Украины. В ходе автопробега жители городов, по которым он проходит, смогут ознакомиться с историей российского автопрома.

Пробег призван повторить историческую гонку, проводившуюся с 16 по 29 июня (по старому стилю) 1910 года Императорским российским автомобильным обществом на приз императора Николая II. Маршрут автопробега 1910 года: Санкт-Петербург - Киев - Москва - Санкт-Петербург.