Курс НБУ на 16.09.10.

Официальный курс НБУ на 16.09.10 100 USD – 791.9200 (15 сентября – 791.8200) 100 EUR – 1028.6249 (15 сентября – 1017.4887) 10 RUR – 2.5761 (15 сентября – 2.5788) Учетные курсы банковских металлов на 16.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-100605.52 (15 сентября-99234.84) 961 XAG 10 Серебро-1618.68 (15 сентября-1608.19) 962 XPT 10 Платина-125915.28 (15 сентября-124315.74) 964 XPD 10 Палладий-43634.79 (15 сентября-42995.83)

Официальный курс НБУ на 16.09.10 100 USD – 791.9200 (15 сентября – 791.8200) 100 EUR – 1028.6249 (15 сентября – 1017.4887) 10 RUR – 2.5761 (15 сентября – 2.5788) Учетные курсы банковских металлов на 16.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-100605.52 (15 сентября-99234.84) 961 XAG 10 Серебро-1618.68 (15 сентября-1608.19) 962 XPT 10 Платина-125915.28 (15 сентября-124315.74) 964 XPD 10 Палладий-43634.79 (15 сентября-42995.83)

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