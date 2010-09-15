ГЛАВНОЕ на 15 сентября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-августе т.г. (в сопоставимых ценах) вырос на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 170,781 млрд. млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-августа т.г. зафиксирован в большинстве областей Украины. При этом наибольший рост отмечен в Севастополе – на 17% – до 1,948 млрд., Луганской – на 10% – до 5,443 млрд. грн., Донецкой – на 7% – до 15,449 млрд. грн., Кировоградской – на 6% – 2,694 млрд. грн., Днепропетровской и Запорожской областях – на 5,9% – до 15,141 млрд. грн. и 6,37 млрд. грн. соответственно.

Вместе с тем, самый значительный спад объемов розничного товарооборота по итогам января-августа т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, зафиксирован во Львовской, Тернопольской – на 1,9%, до 9,182 млрд. грн. и 2,365 млрд. грн. соответственно, и в Черниговской областях – на 0,8% – до 2,705 млрд. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6%, по сравнению с 2008 годом, – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

***



В августе 2010 года годовая инфляция (август к августу) в зоне евро составляла 1,6% против 1,7% в июле, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,0% против 2,1% в июле 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с июлем, в августе 2010 г. была зарегистрирована инфляция в 0,2% в еврозоне и в ЕС-27.

В августе 2010 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-1,2%), Латвии (-0,4%) и Германии (1,0%).

Наибольшая годовая инфляция в августе т.г. зафиксирована в Румынии (7,6%), Греции (5,6%) и Венгрии (3,6%).

В августе 2009 года годовая инфляция составляла «минус» 0,2% в зоне евро и 0,6% в ЕС-27.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9210 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9240/7,9325 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9320/7,9410 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:20 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,9082/7,9282 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2575/0,2578 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2576/0,2579 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2573/0,2576 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8505 рублей за доллар (+0,0555).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2960/1,3020 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2865/10,2960 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,2735/10,2905 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 10,2910/10,3050 грн./евро.

ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» намерен в ближайшее время, без предупреждения, отключить от газоснабжения металлургические предприятия, которые не погасили задолженность за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, данное намерение «Нафтогаза» готово поддержать правительство.

«За последние полгода Минпромполитики предпринимало все возможные шаги, чтобы предприятия, имеющие задолженность, получали газ для производства. Однако в данный момент министерство ничего не может сделать. Мы можем только предупреждать предприятия», - сказал замминистра.

С.БЕЛЕНЬКИЙ отметил, что на текущей неделе министерство направило на предприятия официальные письма с просьбой в кратчайшие сроки погасить задолженность за газ.

Он уточнил, что за последние три месяца задолженность за газ на большинстве предприятий ГМК существенно сократилась, однако долги остаются на достаточно серьезном уровне.

Замминистра сообщил, что «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» задолжал за газ 122,7 млн. грн., Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского – 26,7 млн. грн., Алчевский металлургический комбинат – 21,3 млн. грн. «Интерпайп Нико Тьюб» - 15,3 млн. грн., Краматорский металлургический завод – 9,3 млн. грн.

***

Завод по фабрикации ядерного топлива, к строительству которого Украина планирует приступить в 2011 году, должен освоить полный цикл изготовления тепловыделяющих сборок (ТВС) к 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент НАЭК "Энергоатом" Юрий НЕДАШКОВСКИЙ в Киеве.

По его словам, программой развития собственного уранового производства предусмотрено, что к 2013 году завод освоит технологию сборки ТВС, а в дальнейшем - технологию изготовления трубок, реконверсии урана, спекание топливных таблеток.

«Главная задача – освоение изготовления сборок. К 2015 году мы должны полностью обеспечить новые блоки АЭС топливом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня т.г. Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, пригласив к участию в конкурсе ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США).

Победителем конкурса признан российский государственный концерн «ТВЭЛ». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия 2 сентября т.г.

После направления уведомлений участникам конкурса планируется, что межведомственная комиссия передаст документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.



Промышленность



Сегодня в Киеве, на базе государственного предприятия Министерства обороны Украины “Центральный проектный институт” состоялась презентация проекта ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4”.

Участие в мероприятии приняли члены бразильской военной делегации во главе с Государственным министром обороны Федеративной Республики Бразилия Нельсоном Азаведом ЖОБИНЕМ, которые находятся с официальным визитом в Украине, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

Бразильской делегации был представлен проект ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4” и ракеты-носителя “Циклон-4”.

После презентации Государственный министр обороны Бразилии был награжден ведомственным знаком отличия Национального космического агентства Украины - Медалью Михаила Кузьмича Янгеля.

Принимая украинскую медаль, Н.А.ЖОБИНЬ отметил, что “эта награда символизирует развитие наших отношений, нашего сотрудничества в технологической сфере”.

Он сообщил, что первый запуск с ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4” запланировано осуществить в 2012 году.

Комментируя подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Бразилии о сотрудничестве в оборонной сфере, Н.А.ЖОБИНЬ сообщил, что этот документ предусматривает налаживание сотрудничества между Украиной и Бразилией в рамках создания подкомиссий, которые будут заниматься специфическими вопросами в разных военно-технических направлениях.

“Мы надеемся, что еще до президентских выборов в Бразилии, которые должны состояться в начале октября текущего года, эти комиссии соберутся и определят направления, которые могут быть использованы в нашем сотрудничестве с учетом опыта, который имеют украинские и бразильские эксперты”, - сказал он.

Кроме того, по словам Государственного министра обороны Федеративной Республики Бразилия, Соглашением предусмотрен обмен курсантами высших военных учебных заведений, а также обмен научными разработками и контакты между учеными – представителями лучших научных центров Украины и Бразилии.

В свою очередь министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подчеркнул, что бразильской стороне было предложено рассмотреть вопрос участия этой страны в проекте строительства первого отечественного корабля класса “корвет” и строительстве самолета Ан-70. Также украинская сторона выступила с предложением рассмотреть варианты совместного строительства ракетного катера водоизмещением до 450 тонн.

Во время пребывания в Украине представители бразильской военной делегации планируют посетить предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенные в Запорожье, Николаеве и Киеве.

АПК



Украина с начала маркетингового года (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) экспортировала 2,8 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в беседе с журналистами директор Департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

Он уточнил, что в прошлом году на указанную дату было экспортировано 5 млн. тонн зерна.

По словам А.РОЗГОНА, сегодня наблюдаются трудности в закупке пшеницы 4-го и 5-го классов.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в конце июля заявил, что с учетом внутренней потребности потребления продовольственного зерна государство сможет экспортировать около 16-17 млн. тонн фуражного зерна.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.

***



Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины на 8% - до 12,7 млн. тонн в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, июль 2010 г. - июль 2011 г. - УНИАН).



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики Анатолий РОЗГОН.

Он сообщил, что прогноз экспорта зерна снижен за счет снижения прогноза экспорта кукурузы на 900 тыс. тонн. При этом А.РОЗГОН подчеркнул, что это предварительные прогнозы, и они могут быть изменены по результатам проведения уборочной кампании.

Он также добавил, что Министерство агрополитики снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн, также за счет снижения ожидаемого урожая кукурузы.

По информации А.РОЗГОНА, в текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам Минагрополитики, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует урожай зерна в 2010 году на уровне 40-42 млн. тонн против 46 млн. тонн в 2009 году. Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году ранее оценивался в 15-17 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно снизило прогноз урожай зерна в Украине в 2010 году на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз экспорта – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.

***

В Украине на 1 сентября 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 18,2 млн. тонн зерна, что на 30% меньше против 1 сентября 2009 г., в том числе, 11,9 млн. тонн пшеницы, 4 млн. тонн ячменя, 0,7 млн. тонн кукурузы и 0,5 млн. тонн ржи. Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 11,4 млн. тонн зерна (на 26% меньше показателя 2009 г.), в том числе, 7,2 млн. тонн пшеницы, 2,7 млн. тонн ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6,8 млн. тонн зерна (на 36% меньше), в том числе, зернохранящие – 5 млн. тонн (на 32% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 0,6 млн. тонн (на 48% больше, чем на 1 сентября 2009 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,3 млн. тонн (на 43% больше).

Международные отношения



Кабинет министров Украины и правительство Федеративной Республики Бразилия подписали Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, соглашение подписали сегодня в Киеве министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ и государственный министр обороны Федеративной Республики Бразилия Нельсон Азаведо ЖОБИНЬ.

“Мы заинтересованы в обмене опытом в вопросах реформирования и развития наших армий, усилении сотрудничества на уровне видов вооруженных сил обеих стран, обмене слушателями высших военных учебных заведений”, - рассказал о перспективных направлениях сотрудничества министр обороны Украины.

М.ЕЖЕЛЬ подчеркнул, что, безусловно, знаковым для Украины и Бразилии является совместный проект “Алкантара Циклон Спейс”, в рамках которого с участием специалистов Министерства обороны Украины будет создан ракетно-космический наземный комплекс “Циклон-4”.

Кроме того, М.ЕЖЕЛЬ предложил бразильской стороне рассмотреть возможность участия в реализации проекта “Корвет” и других проектах в области военно-технического сотрудничества.

В свою очередь государственный министр обороны Бразилия Н.А.ЖОБИНЬ подчеркнул, что бразильская сторона готова в кратчайшие сроки создать соответствующие комиссии и подкомиссии, которые будут заниматься реализацией достигнутых договоренностей в рамках военного и военно-технического сотрудничества.

Также в ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Бразилии обменялись опытом в вопросах подготовки кадров, создании профессионального сержантского корпуса. Сегодня же бразильская военная делегация посетила государственное предприятие Минобороны Украины “Центральный проектный институт”, где прошла презентация проекта ракетно-космического наземного комплекса “Циклон-4”.

В течение 16-17 сентября представители бразильской военной делегации планируют посетить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

***



Польско-российские переговоры по вопросам поставок газа при участии представителей Европейской комиссии состоятся в субботу, 18 сентября, в Москве.

Об этом сообщил российский посол в Польше Александр АЛЕКСЕЕВ.

По словам посла, которого цитируют польские СМИ, Россию на переговорах будет представлять заместитель министра по вопросам энергетики Анатолий ЯНОВСКИЙ.

А.АЛЕКСЕЕВ отметил, что стороны планируют обсудить замечания Европейской комиссии к утвержденному польским правительством в начале этого года новому газовому соглашению с Россией.

„Мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее прийти к согласию. Также мы заинтересованы в том, чтобы наши польские партнеры не имели никаких проблем со стороны Еврокомиссии”, - заявил посол.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия требует от Польши изменить запись утвержденного, но еще не подписанного соглашения с Россией, которая предоставляет эксклюзивное право россиянам до 2045 года пользоваться ямальским газопроводом.

Согласно европейскому законодательству, государства ЕС должны предоставлять равный доступ к транзитной инфраструктуре всем желающим компаниям.

Справка УНИАН. Польша с начала 2009 года пытается договориться с Россией о дополнительных поставках газа, которые страна потеряла из-за исключения из схемы поставок швейцарского трейдера „РосУкрЭнерго”.

После года переговоров полякам удалось согласовать текст нового межправительственного соглашения, которое определяет условия поставок газа в Польшу до 2037 года и транзита польской территорией российского газа до 2047 года.

Соглашение планировали подписать в апреле, но до сих пор этого не произошло из-за замечаний Европейской комиссии.

В октябре-ноябре Польша может быть вынуждена ограничивать поставки газа промышленности, если до тех пор ей не удастся подписать этот договор.

Строительство

Министерство регионального развития и строительства Украины внесло норму об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на строительно-монтажные работы при строительстве доступного жилья в доработанный проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Доработан последний вариант Налогового кодекса. Наше предложение о том, чтобы со строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства, снять налог на добавленную стоимость, прошло. И в случае принятия Налогового кодекса со следующего года на этих объектах НДС мы платить не будем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Министерство регионального развития и строительства намеревалось внести норму об отмене налога на добавленную стоимость на строительно-монтажные работы при строительстве доступного жилья в проект Налогового кодекса во втором чтении.

В министерстве пояснили, что после того, как норма об отмене НДС на строительство жилья обсуждалась в Министерстве финансов, она была изъята из проекта Налогового кодекса ввиду расходов на сумму более 2,6 млрд. грн.

Минрегионстрой внес поправку, согласно которой освобождение от НСД коснется не всего жилищного строительства, а только строительства доступного жилья.

9 июня т.г. правительство поддержало инициативу Министерства регионального развития и строительства относительно освобождения от налога на добавленную стоимость строительных работ при возведении жилья. Такой шаг позволит удешевить жилье до 8%.

Соцполитика



Почти две трети киевлян (63,7%) считают, что события в Киеве развиваются в неправильном направлении.

Об этом сообщил УНИАН директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в столице.

Противоположного мнения придерживаются только 13,1% респондентов, а почти четверть (23,2%) опрошенных не смогли определиться с ответом на вопрос.

Результаты опроса свидетельствуют, что большинство киевлян (55,8%) считают, что районные советы в городе Киеве нужны. Противоположного мнения придерживается около четверти (25,2%) опрошенных, остальные респонденты не смогли определиться с ответом на вопрос.

А.БЫЧЕНКО отметил, что наиболее однородным является общественное мнение относительно того, кто должен быть председателем исполнительной власти в Киеве. Подавляющее большинство киевлян (83,1%) считают, что председателем КГГА обязательно должен быть избранный на выборах городской председатель, и только 6,8% считают, что председателя КГГА должен назначать Президент Украины по своему усмотрению. 10% респондентов не дали ответа на вопрос.

***Телефонный опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 10 по 12 сентября 2010 года в городе Киеве. По случайной выборке опрошено 408 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 5%.

(УНИАН)

