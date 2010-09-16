Анонс на 16 сентября

* Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 16-17 сентября будет находиться с официальным визитом в Австрии.

* Европейская Бизнес Ассоциация проведет пресс-завтрак, на тему: «Чем предопределен стремительный рост цен на молочную продукцию?».

* Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы А.Макаренко.

* Пленарное заседание VІ сессии Киевского городского совета VI созыва

* Круглый стол, посвященный обсуждению вопроса внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

*Открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

* Пресс-конференция на тему: “Результаты деятельности Госавтоинспекции за восемь месяцев текущего года в сфере гарантирования безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма”.

* Пресс-конференция на тему: «Энергетическая санация жилищных массивов в Восточной Европе».

* 12-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: “Презентация ярмарки органических продуктов “Органічний дивограй”.

* 13-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: “Позиция трудового коллектива Ильичевского порта относительно рейдерского захвата контейнерного терминала порта иностранным частным предприятием.”

* В Окружном Административном суде г. Киева состоится первое заседание по делу по иску Национального форума профсоюзов Украины к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины о признании противоправным и отмене Постановления № 812 о повышении розничных цен на газ для населения.

* Заседание оппозиционного правительства.

* Брифинг при участии зам.министра экономики Украины Ирины Крючковой о последних показателях развития отечественной экономики.