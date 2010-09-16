ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банк «Форум» увеличивает капитал еще на 1,5 млрд. гривен», в котором пишет - украинский банк "Форум", основным акционером которого является немецкий Commerzbank, на треть увеличивает капитал. После допэмиссии доля немецкого банка в "Форуме" может увеличиться до 92%…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-forum-uvelichivaet-kapital-ecshe-na-1-mlrd.-144841/

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Также «Дело» в материале «Доступной ипотеки в Украине в ближайшие два года не будет» пишет – Украинская национальная ипотечная ассоциация провела исследование рынка жилищного кредитования. Его результаты неутешительны – рынка ипотеки в Украине еще нет, и банкиры даже не берутся прогнозировать, когда этот вид кредитования станет доступным…

http://delo.ua/dengi/banki/dostupnoj-ipoteki-v-ukraine-blizhajshie-dva-goda-ne-budet-144769/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все с початка», в котором пишет – Кабмин будет ограничивать экспорт не только пшеницы, но и кукурузы. Минагрополитики вчера сообщило, что из страны может быть экспортировано существенно меньше зерновых, чем прогнозировалось – 12,7 млн. т против 15 млн. т, в первую очередь из-за плохого урожая кукурузы. За счет этой культуры аграрии пытались компенсировать потери доходов от негласного запрета на экспорт пшеницы. В случае ограничения экспорта кукурузы компании будут вынуждены сократить посевы озимых, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1505073

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Из Украины выветривается газ», в котором пишет – Дмитрий Фирташ решил не продавать весь газ RosUkrEnergo в Украине. Его компания Emfesz намерена до конца следующего года построить в Венгрии первую очередь электростанции, газ для которой будет поставляться из украинского хранилища. Таким образом, Фирташ сможет заработать на $3 млрд больше, чем от продажи газа в Украине. У "Нафтогаза" в этом случае возникнут проблемы с прохождением отопительного сезона, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1505075

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «У евро выдался удачный месяц» пишет – вчера европейская валюта подорожала в Украине на 10 коп. и достигла месячного максимума. С начала сентября цена евро уже поднялась на 3%, до 10,3 грн., и может продолжить повышение, не исключают казначеи банков. Они ожидают, что после того, как евро на наличном рынке преодолеет отметку 10,5 грн., население возобновит скупку валюты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1505063

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украина не спасет «Газпром» пишет – у России и Украины разное видение принципов ценообразования на газ. Эти противоречия осложняют ход переговоров о дальнейших условиях сотрудничества между «Газпромом» и «Нафтогазом», в которых российский холдинг заинтересован сохранить действующие договоренности, чтобы, по мнению экспертов, иметь возможность компенсировать потери от сотрудничества с европейскими потребителями за счет доходов от реализации газа на украинском рынке. На самом прибыльном из экспортных рынков российская монополия терпит поражение за поражением…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/ukraina-ne-spaset-gazprom

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Металлурги заработают» пишет – окончание Рамадана стимулировало рост спроса и цен на стальной прокат. Однако до конца года возможно небольшое снижение стоимости металлопродукции. В то же время стабильный рост цен на металлургическое сырье и увеличение его законтрактованных объемов говорит об уверенном выходе металлургической отрасли из кризиса…

http://eizvestia.com/markets/full/metallurgi-zarabotayut

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«Газета по-киевски» в публикации «Где может работать и сколько зарабатывать пенсионер» пишет - в столице не так много предложений трудоустроить людей, которым за шестьдесят. Это в основном низко квалифицированная работа вахтерами, уборщицами, гардеробщицами, домработницами, охранниками…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/09/16/021800.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Сколько стоит безвизовый режим с Европой» пишет – очередной визит президента Януковича в Брюссель лишний раз подтвердил: отныне в Европе «за красивые глаза» Украине больше ничего не достанется…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/16/021054.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Дымящие политики: пепел бросали в законопроекты и поджигали в Раде мусорки» пишет - сейчас нардепы используют курилку как канал информации и место примирения представителей разных фракций…

http://www.segodnya.ua/news/14173454.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кому мешает секонд-хенд…» пишет - власть решила запретить «секонд-хенд», аргументируя свое решение поддержкой отечественного легпрома. Последний не считает «вторые руки» конкурентом. Так кто же лоббирует ликвидацию «дешевой одежды из Европы»?

https://economics.unian.net/rus/detail/59567

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спекулянтов накрыло рублем» пишет – игроки, поставившие на укрепление рубля, были наказаны: вчера его курс упал на 1,2%, и им пришлось фиксировать убытки. Скоро курс рубля вернется к прежним значениям, ожидают эксперты, но затем ждут его падения…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245830/spekulyantov_nakrylo_rublem

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Издание «Известия» в публикации «Выборы в Белоруссии пройдут 19 декабря» пишет – в Белоруссии определена дата президентских выборов - первый (и, возможно, единственный) тур голосования пройдет 19 декабря. Причин для того, чтобы не затягивать с этой процедурой, у официального Минска более чем достаточно….

http://www.izvestia.ru/world/article3146159/

(УНИАН)