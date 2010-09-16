Янукович обещает карать расхитителей "каленым железом"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает карать «каленый железом» всех, кто покусится на собственность украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед делегатами Х внеочередного съезда судей.

«Я скажу так: каленым железом, каленым железом будем выжигать, чтобы все те знали, кто трогает руками собственность всего украинского народа, будут за это страдать и будут наказаны. Это будет так», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Также Президент Украины выступает за сокращение количества наказаний, связанных с лишением свободы.

«Актуально - осуществление реформы криминальной юстиции. Уголовное преследование должно осуществляться с неуклонным соблюдением прав и свобод человека в полном соответствии с европейскими стандартами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «в системе уголовных наказаний должно доминировать наказание, не связанное с лишением свободы. А прокуратура и адвокатура будут реформированы с тем, чтобы они играли ведущую роль в уголовном процессе на принципах состязательности».

В.Янукович также обещает искоренить телефонное право в судах. «Практику телефонного права мы будем решительно искоренять, несмотря на личности», - заявил Президент.