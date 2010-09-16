ГЛАВНОЕ на 16 сентября (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Судопроизводство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за сокращение количества наказаний, связанных с лишением свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед делегатами Х внеочередного Съезда судей Украины.

«Актуально - осуществление реформы криминальной юстиции. Криминальное преследование должно осуществляться с неуклонным соблюдением прав и свобод человека в полном соответствии с европейскими стандартами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «в системе криминальных наказаний должно доминировать наказание, не связанное с лишением свободы. А прокуратура и адвокатура будут реформированы с тем, чтобы они играли ведущую роль в криминальном процессе на принципах состязательности».

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ввести систему судебного сбора для улучшения финансирования судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая перед делегатами Х внеочередного Съезда судей Украины.

«Мы однозначно будем улучшать обеспечение судов. Одним из путей достижения этой цели я вижу введение института судебного сбора», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил, что поступления от судебного сбора в соответствии с европейскими стандартами должны направляться на финансирование деятельности судов. «Размер судебного сбора должен быть дифференцированным в зависимости от вида и сложности дела, а порядок определения размера судебного сбора должен быть простым и понятным для всех», - сказал Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что новый статус Государственной судебной администрации Украины, которая является составляющей судебной системы, будет способствовать улучшению материально-технического обеспечения судов.

Соцполитика

В Украине 67% пенсионеров получают пенсию до 1000 грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время «круглого стола», посвященного обсуждению вопроса внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2008 году составлял 17 млрд. грн., в текущем его удалось снизить с 29 млрд. грн. до 26 млрд. грн. Однако для устранения дефицита бюджета ПФ необходимо принять ряд мер, в частности, ограничить максимальный размер пенсий, увеличить пенсионный стаж, внедрить стимулы для работников, чтобы они оставались работать после достижения пенсионного возраста, а также рассмотреть вопрос о введении индикативных заработных платах.

Кроме того, отметил С.ТИГИПКО, для введения в Украине второго уровня пенсионного обеспечения необходимо развивать фондовый рынок, а также направлять социальную политику на легализацию заработных плат.

Макропоказатели

Валовой внешний долг Украины за II квартал этого года увеличился 1,714 млрд. долл. или на 1,7% и на 1 июля 2010 года составил 104,549 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг сектора государственного управления за указанный период увеличился на 10% - до 19,358 млрд. долл., долг сектора органов денежно-кредитного регулирования сократился на 3% - до 5,855 млрд. долл.

По данным НБУ, долг банковского сектора Украины в І квартале уменьшился на 4% - до 28,237 млрд. долл. Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков на 1,239 млрд. долл. – до 23,444 млрд. долл. Краткосрочный долг банков в целом составил 4,7 млрд. долл. и сравнительно с началом года существенно не изменился.

Внешний долг других секторов экономики вырос на 3% - до 45,965 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или на 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составлял 103,323 млрд. долл.

Бюджеты

Киевсовет внес изменения в бюджет столицы и Программу социально-экономического развития на 2010 год.

Сегодня на пленарном заседании Киевсовета за изменения к бюджету проголосовали 98 депутатов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Согласно изменениям к бюджету, дополнительное финансирование получит сфера здравоохранения. В частности, средства получит Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины, поликлиника №2 и детская клиника №9, увеличится финансирование программы «Здоровье киевлян».

Также увеличиваются расходы на социальные выплаты, которые финансируются за счет субвенции из государственного бюджета, на 281 тыс. грн. Средства пойдут на реконструкцию детского дома «Малыш», ремонт Киевской детской Академии искусств и другие объекты.

350 млн. грн. будет направлено на обновление городского пассажирского транспорта к проведению финальной части Европы-2012 по футболу.

«Изменения к бюджету Киева вполне оправданны, - заверил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ. - На протяжении года становится поняло, какие направления городского хозяйства нуждаются в большем финансировании, происходит коррекция целевых программ, ищутся дополнительные средства в бюджет города».

«К сожалению, не все, что хотелось бы, мы можем профинансировать в полном объеме. Но, принимая изменения к бюджету, Киевсовет исходил из тех направлений, которые на сегодняшний день являются приоритетными в развитии города. Это социальные потребности, сфера здравоохранения и подготовка к Евро-2012», - сказал О.ДОВГИЙ.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9425 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9310/7,9380 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2564 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2560/0,2563 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 30,9301 рублей за доллар (+0,0796).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3026/1,3028 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3225/10,3370 грн./евро, к 12:00 цены составили 10,3235/10,3355 грн./евро.

Банки

Киевсовет выделил 47 млн. грн. из городского бюджета для выкупа акций дополнительной эмиссии коммерческого банка «Хрещатик» для сохранения доли территориальной общины Киева в уставном фонде банка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета, где рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год.

За соответствующее решение проголосовали 98 из 113 депутатов горсовета.

Выступая перед собравшимися заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО напомнил, что 30 июля этого года на внеочередном собрании акционеров банка «Хрещатик» был поднят вопрос об увеличении размера уставного фонда банка – планируется его увеличение путем проведения дополнительной эмиссии на 200 млн. грн.

На сегодня, по информации Р.КРАМАРЕНКО, доля территориальной общины Киева составляет в уставном фонде банка 24,1%.

Чтобы сохранить этот процент Киеву необходимо срочно выделить 47 млн. грн. из городского бюджета, сказал он.

«В случае отсутствия такого взноса город Киев размоет собственный пакет и не будет иметь контроля в данном банке», - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

Кроме того, он проинформировал депутатов, что изменения в бюджет вносятся в связи с выделением из Госбюджета городу Киеву 78 млн. грн. на реализацию разных мероприятий. С учетом этой суммы будут увеличены расходы общего фонда городского бюджета на 78 млн. грн., из которых на отрасль здравоохранения – 34 млн. грн. и 17 млн. грн. – на программу социальной защиты населения.

Изменения в бюджет были поддержаны депутатским корпусом.

Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» решил увеличить уставный капитал почти в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 30 июля т.г.

Увеличение уставного капитала почти на 32,5% осуществляется за счет дополнительных взносов (очередная, восьмая эмиссия акций банка запланирована на осень т.г., акции планируется разместить среди существующих акционеров).

По словам председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия ГРИДЖУКА, денежные средства, направляемые на увеличение уставного капитала, планируется использовать на расширение объемов активных операций, развитие инфраструктуры банка и внедрение новых технологий.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 6,454 млрд. грн., обязательства – 5,782 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд. грн., собственный капитал – 671,329 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

Страхование

Инвестиционная компания Horizon Capital покупает 100% «Фортис Страхование Жизни Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

«Сегодня американская инвестиционная компания Horizon Capital достигла договоренности с бельгийско-голландской финансовой группой ageas (ранее: Fortis Group) о приобретении 100% акций ЧАО «Фортис Страхование Жизни Украина», - говорится в сообщении.

Ожидается, что транзакция будет завершена к концу 2010 года. Финансовые условия сделки не разглашаются по согласию сторон.

Приобретение представительства Fortis в Украине стало первой инвестицией Horizon Capital в финансовый сектор со времен финансового кризиса, который начался в конце 2008 года.

На сегодня в портфель инвестора входят такие финучреждения, как Platinum Bank (Украина), MTBank (Белорусь) и Fincombank (Молдова), а также страховая компания «Универсальная» (Украина).

Председатель Правления ageas в Континентальной Европе Стивен БРЕКЕВЕЛЬДТ объясняет продажу представительства в Украине изменением стратегического направления, которое было определено в сентябре прошлого года.

Справка УНИАН. Horizon Capital основана в 2006 г. Компания управляет частными фондами прямого инвестирования и инвестирует в компании среднего размера с высоким потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове.

В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Western NIS Enterprise Fund, Emerging Europe Crowth Fund и Emerging Europe Crowth Fund II, совокупный капитал которых составляет более 600 млн. долл.

ЧАО «Фортис Страхование Жизни Украина» занимает 6-е место на рынке страхования жизни Украины. До 16 сентября 2010 г. компания входила в состав меж дународной финансовой группы Fortis Holding (Fortis Insurance International). По состоянию на

1 июля 2010 г. уставный капитал компании составляет 45 млн. грн., активы – 128,310 млн. грн., страховые резервы – 33,641 млн. грн., собственный капитал – 110,585 млн. грн.

ТЭК

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО утверждает, что в настоящее время он не имеет никакого отношения к “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сегодняшнего заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти.

“Никакого отношения к “РосУкрЭнерго” в части управления я не имею или корпоративной собственности”, - сказал Ю.БОЙКО, отвечая на вопрос председателя ВСК ВР Романа ЗВАРИЧА относительно его возможной причастности к “РосУкрЭнерго”.

Р.ЗВАРИЧ после такого ответа обратился с просьбой к Ю.БОЙКО предоставить комиссии документ, который бы подтверждал его слова. «Это сняло бы очень много вопросов», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

На это Ю.БОЙКО пообещал поднять соответствующие документы, еще раз отметив, что он официально подтверждает свою непричастность к компании “РосУкрЭнерго”.

В связи с этим ВСК ВР поручила Р.ЗВАРИЧУ как председателю комиссии направить в Минтопэнерго официальный запрос относительно документального подтверждения слов Ю.БОЙКО.

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Министерство топлива и энергетики готово предоставить Временной следственной комиссии Верховной Рады по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследованию фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти заверенную копию оригинального решения этого арбитража.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания ВСК ВР заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

В то же время он отметил, что Минтопэнерго должно обратиться в Службу безопасности Украины и получить на это разрешение. «Если этот документ не проходит по уголовным делам СБУ и мы получим разрешение СБУ, то мы готовы предоставить его комиссии», - сказал Ю.БОЙКО. При этом министр добавил, что смотрит на это “вполне положительно”.

В свою очередь председатель ВСК ВР Роман ЗВАРИЧ сказал, что в настоящее время по делу бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО проходят некоторые документы под грифом «Секретно». По его словам, Минтопэнерго должно было бы иметь перечень документов, которые не могут быть обнародованы.

Р.ЗВАРИЧ заверил, что ВСК ВР не намерена «посягать на тайные документы». В то же время, добавил он, есть и другие документы, которые могли бы быть переданы ВСК ВР, среди которых - копия решения Стокгольмского арбитража. «Без этих документов нам проводить свою работу фактически невозможно», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ обратился к Ю.БОЙКО с просьбой посодействовать работе ВСК и предоставить необходимые документы.

Он также отметил, что в случае, если СБУ решит, что эти документы не могут быть предметом достояния общественности, то парламентская комиссия готова оформить соответствующее разрешение, чтобы непосредственно в помещении Службы безопасности Украины ознакомиться с ними.

«Я думаю, что это СБУ должно было бы устроить, потому что сегодня речь не идет о том, что кто-то пытается перетянуть канат на себя», - добавил Р.ЗВАРИЧ.

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НАК «Нафтогаз Украины» будет добиваться возвращения 1,7 млрд. долл. долга компании "РосУкрЭнерго", переуступленного по договору с ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по решению Стокгольмского арбитража и расследованию фактов деятельности компании "РосУкрЭнерго".

В частности, отвечая на вопрос председателя ВСК Романа ЗВАРИЧА, будет ли украинская сторона настаивать на возвращении данного долга, Ю.БОЙКО сказал, «если вы спрашиваете, заберем ли мы (долг – УНИАН), я вам скажу, что заберем».

При этом, отвечая на уточняющий вопрос Р.ЗВАРИЧА, является ли сегодня договор переуступки долга действующим, министр сказал: «Юристы дали заключение, что он действующий».

В то же время Ю.БОЙКО уклонился от прямого ответа Р.ЗВАРИЧУ, считает ли действующее правительство законными операции, произведенные с 11 млрд. кубометров газа в украинских хранилищах в 2009 году, поскольку это является одним из принципиальных моментов построения защиты украинской стороны в судебных тяжбах, которые в настоящее время ведутся в украинских судебных инстанциях.

«Нам очень сложно сегодня рассказывать нашим международным аудиторам, как и зачем было проводить эти транзакции (по 11 млрд. – УНИАН)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить «РосУкрЭнерго» 197 млн. долл. за нарушения контракта.

В конце августе в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАК "Нафтогаз Украины" и «РосУкрЭнерго» якобы уже согласовали схему возвращения 12 млрд. кубометров газа.

Спор между компаниями должен быть рассмотрен в Высшем хозяйственном суде, и в случае решения в пользу «РосУкрЭнерго» "Нафтогаз" в течение нескольких дней спишет газ в пользу швейцарской компании.

Однако потом НАК воспользуется правом требования от «РосУкрЭнерго» 1,7 млрд. долларов по договору переуступки долга с "Газпромом". «РосУкрЭнерго» якобы вернет эту сумму в виде газа из расчета текущей импортной цены 248,72 долларов за тысячу кубометров, то есть 6,8 млрд. кубометров, а остальные 5,2 млрд. кубометров должна будет продать на внутреннем рынке через "УкрГаз-Энерго" с минимальной наценкой, благодаря чему большая часть прибыли останется на счетах «РосУкрЭнерго».

13 сентября в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина выполнит решение Стокгольмского арбитража по делу “РосУкрЭнерго”.

15 сентября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил журналистам, что «Нафтогаз» не ведет переговоров с компанией «РосУкрЭнерго» по вопросу выполнения решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.

Отвечая на вопрос, почему «Нафтогаз» признал в Стокгольмском арбитражном суде проигрышное для себя решение, что якобы записано в его тексте, Е.БАКУЛИН заявил: «Понимаете, вы сегодня задаете заказные вопросы. Поэтому мне бы не хотелось вступать в эту полемику, потому что в ней нет истины».«Мы будем действовать только в рамках закона по решению данного вопроса», - добавил он.

При этом Е.БАКУЛИН сообщил, что на данный момент НАК «Нафтогаз» никаких переговоров о форме и порядке возмещения 11 млрд. кубометров газа с «РосУкрэнерго» не ведет.

«Мы пока общаемся через суд», - заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

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Предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитража должен состояться 24 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания этой ВСК заявил ее председатель Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что Комиссия готова к предварительному отчету, но будет предлагать, чтобы ВР согласилась продлить ее работу еще на 2 месяца.

Р.ЗВАРИЧ сообщил, что ВСК до обнародования предварительного отчета больше никого не будет приглашать в качестве свидетелей. Это, отметил он, состоится только после того, как ВР продолжит роботу ВСК. В частности, Комиссия в качестве свидетелей намерена пригласить юридических советников, представителей компании White & Case или “Магистры и партнеры”.

Р.ЗВАРИЧ также высказал мнение, что ВСК должна выяснить причины изменений в позициях, которые произошли в третьем представлении НАК «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж, где снимаются какие-либо упоминания о высшем руководстве Российской Федерации и руководстве “Газпрома” по этому делу, а также получить информацию о том, зачем было менять позицию НАКа относительно законности тех трансакций и договоров, которые были предметом спора в Стокгольме.

«Из уст министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО мы сегодня поняли, что правительство изменило свою позицию. Если предыдущее правительство стояло на позиции, что эти трансакции были законными, то мы сегодня услышали, что они были незаконными», - сказал он. При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что тяжело понять, как можно выиграть апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, если позиция так резко меняется. «Думаю, что подсказка, которую мы услышали сегодня, прячется в законности договора об уступке долга, заключенного в 2009 году между НАКом и “Газпромом”, – как вы сами услышали, правительство стоит на той позиции, что этот договор действующий, а, следовательно, “РосУкрЭнерго” является большим должником перед Украиной», - прибавил он.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что пытался несколько раз связаться с руководителем «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, однако это не удалось. «Мы делали попытки, но там глухо», - отметил он.

Транспорт

В настоящее время задолженность ГП «Уголь Украины» перед ГП «Донецкая железная дорога» (ДЖД) за осуществление перевозок достигла 564,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Отмечается, что в прошлом году Донецкая железная дорога по поручению Кабинета министров Украины от 24.04.2009 № 21802/2/1-09 ввиду сложившейся на тот момент в стране сложной финансовой ситуации, временно перевозила грузы угледобывающих предприятий в долг. В результате скопилась дебиторская задолженность угледобывающих предприятий перед Донецкой железной дорогой, сумма которой в настоящее время составляет 564,7 млн. грн.

В пресс-службе объяснили, что многочисленные обращения руководства Донецкой железной дороги к ГП «Уголь Украины» и в Министерство угольной промышленности «не были услышаны, и на сегодня практического решения не имеют».

По словам руководства железной дороги, ГП «Уголь Украины» заняло пассивную позицию относительно погашения задолженности и игнорирует любые предложения Донецкой железной дороги по погашению дебиторской задолженности.

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Украина и Казахстан договорились унифицировать железнодорожные тарифы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, говоря о результатах переговоров, достигнутых в ходе визита президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину 14-15 сентября.

«Мы договорились взаимодействовать в железнодорожном транспорте – унифицировать тарифы для того, чтобы было выгодно казахским товаропроизводителям осуществлять транзит через Украину», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что в дальнейшем планируется к унификации железнодорожных тарифов привлечь и Россию.

«Мы тарифы будем унифицировать, и к этому процессу мы еще подключим российскую сторону. В принципе, мы об этом уже фактически договорились»,- сказал А.КЛЮЕВ.

Реклама на автодорогах не является непосредственной причиной возникновения ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Реклама – это только сопутствующий фактор, и говорить о том, что реклама становится причиной ДТП, думаю, не очень корректно", - отметил он.

При этом Е.КРАВЕЦ подчеркнул, что проект закона, разработанный Государственной службой автомобильных дорог Украины с предложениями ГАИ, в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады, и Министерство внутренних дел ожидает его принятия.

Приватизация

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что проблема с выполнением собственником "Запорожского производственного алюминиевого комбината" ("ЗАлКа") инвестиционных обязательств будет решена в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

А.КЛЮЕВ отметил, что во время продажи предприятия покупатель должен был восстановить линию по производству фольги, однако не сделал этого. «Эта линия новая, она была приобретена государством, и надо было ее установить. К сожалению, инвестор это не выполнил», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что сейчас инвестор и Фонд госимущества Украины пытаются решить этот вопрос. «Мы понимаем, что сейчас инвестор тяжело пережил кризис и ему будет не так просто выполнить инвестиционные обязательства, но я надеюсь, что конфликта не будет, что мы его разрешим во время переговорного процесса. Мы поможем им запустить их завод, конечно не на тех условиях, которые ставят непосредственно инвесторы перед правительством», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что скидку на электроэнергию для предприятия, как того хочет инвестор, предоставить не получится. «Если мы сейчас сделаем им скидку на электроэнергию, то фактически государство должно будет датировать около миллиарда гривень в год за счет этой скидки», - сказал А.КЛЮЕВ. Он сообщил, что специальная рабочая группа, которую возглавляет он лично, сейчас детально анализирует работу предприятия, себестоимость продукции, рынки сбыта, и в ближайшее время в результате этого анализа сторонам удастся выйти на взаимоприемлемые условия.

«Надеюсь, через 2-3 недели нам удастся выйти на взаимоприемлемое решение», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в ходе очередной проверки в июле этого года зафиксировал невыполнение инвестиционных обязательств собственником ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

По информации пресс-службы ФГИУ, в июле представители Фонда осуществляли проверку выполнения собственником предприятия инвестобязательств за второй квартал 2010 г.

Справка УНИАН. "ЗАлК" - единственный в Украине производитель первичного алюминия.

Собственником "ЗАлКа" в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", в 2007 г. комбинат перешел под контроль объединенной компании "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

АПК

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал ДП с ИИ «Сантрейд» и ООО «Кернел-трейд» воздержаться от необоснованного повышения цен на подсолнечное масло самых распространенных торговых марок социального бренда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такая рекомендация стала результатом проведенного исследования рынка в связи с обращениями, которые поступают в комитет по поводу возможного роста цен на подсолнечное масло.

По имеющейся у комитета информации, в 2009-2010 маркетинговом году в Украине было произведено 3,1 млн. тонн подсолнечного масла, и из этого объема 2,64 млн. тонн масла было экспортировано. Внутренние потребности Украины составили около 400 тыс. тонн масла. То есть объем производства подсолнечного масла превышает объемы внутреннего потребления в 8,15 раза.

В 2010 году было засеяно 5,5 млн. га подсолнечником, тогда как в прошлом году 4,1 млн. га. По прогнозам экспертов, это позволит получить около 8,5 млн. тонн семян подсолнечника. Даже при условии недостаточно высокой урожайности из-за высоких температур и отсутствия дождей в некоторых регионах прогноз валового сбора семян не может быть ниже прошлогоднего.

«Следовательно, основания для утверждения о дефиците семян подсолнечника для перерабатывающих заводов в Украине отсутствуют», - говорится в сообщении.

«Рынок подсолнечного масла имеет структурные признаки олигопольного, потому находится под постоянным контролем со стороны Антимонопольного комитета. На сегодняшний день нет никаких оснований для повышения цен на подсолнечное масло. Потому мы выдвинули требование основным игрокам рынка воздержаться от необоснованного повышения цен на собственную продукцию. Убежден, компании будут вести взвешенную социальную ценовую политику и прислушаются к требованиям комитета», – отметил, комментируя выдвинутые требования участникам рынка масла, председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ.

В комитете отметили, что самыми крупными производители масла являются ООО «Кернел-трейд» и ДП с ИИ «Сантрейд», доли которых на рынке подсолнечного масла совокупно составляют свыше 50%.

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Швейцарская компания Delta Capital SA (Дельта капитал СА) обратилась к высшему самоуправляющемуся органу судейского самоуправления - Съезду судей Украины - с требованием защитить собственность и права инвесторов от незаконных действий Житомирского областного хозяйственного суда.

«Дельта капитал СА» принадлежит 95,07% уставного капитала ЗАО «Житомирски ласощи», говорится в переданном УНИАН заявлении представителя Delta Capital SA Эверта БРААМА.

Он пишет, что на протяжении последних трех месяцев группой лиц при содействии судьи хозяйственного суда Житомирской области Т. “осуществляется план мероприятий по отстранению Delta Capital SA (Дельта капитал СА) от управления ЗАО “Житомирски ласощи”, который направлен на рейдерский захват корпоративных прав, принадлежащих швейцарской компании”.

Э.БРААМ сообщает, что “Хозяйственный суд Житомирской области в составе судьи Т. вынес определение от 2 июля 2010 года о запрещении Наблюдательному совету ЗАО “Житомирски ласощи” в действующем составе осуществлять свои полномочия относительно принятия решения по устранению (отстранению) председателя правления ЗАО “Житомирски ласощи” Е.ГАМОВА, а также принятия решения относительно назначения исполняющим обязанности председателя правления другого, а не избранного общим собраниям акционеров Е.ГАМОВА”.

“Возникает закономерный вопрос, - отмечает Э.БРААМ, - почему судом запрещен для решения Наблюдательным советом именно этот вопрос? Вопрос о процессуальной законности такого определения, которое ограничивает уставную компетенцию органа управления, который по важности своих полномочий приравнивается к общим собраниям и действует между их созывами, оставим вне обсуждения в связи с очевидностью ответа на него”.

Кроме того, указывает иностранный бизнесмен, “Хозяйственный суд Житомирской области вынес определение от 5 июля 2010 года, которым запретил до рассмотрения спора по существу государственному регистратору исполнительного комитета Житомирского городского совета вносить какие-либо изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей относительно органов управления юридического лица – ЗАО “Житомирски ласощи”; относительно лиц, которые избираются (назначаются) в орган управления этого юридического лица, уполномоченных представлять это юридическое лицо в правоотношениях с третьими лицами, или лиц, которые имеют право совершать действия от имени этого юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры”.

Как сообщает представитель Delta Capital SA, на сегодняшний день председатель правления ЗАО “Житомирски ласощи” Е.ГАМОВ отстранен от должности, он также объявлен в розыск. В то же время Э.БРААМ замечает, что Богунским райсудом Житомира вынесено определение, которым остановлены следственные действия по данному уголовному делу. “Обращаем внимание на то, что постановление следователя об отстранении Е.ГАМОВА от 10 августа 2010 года было направлено Наблюдательному совету ЗАО «Житомирски ласощи». Однако, в связи с вынесенными определениями об обеспечении иска, его выполнение юридически является невозможным, а само постановление следователя “обездвижено” определением судьи Богунского районного суда Житомира Ш.”.

Э.БРААМ выражает опасение, что из-за этого неуполномоченное лицо будет выступать от имени ЗАО “Житомирски ласощи” и будет распоряжаться принадлежащим Обществу имуществом.

Представитель владельца ЗАО “Житомирски ласощи” считает: “Это, в свою очередь, будет означать, что государство Украина, как участник Европейской Конвенции по правам человека и основополагающим свободам, в лице ее судебных органов будет способствовать лишению лица права на мирное владение имуществом, которое гарантируется статьей 1 Протокола 1 к Конвенции. Логично допускать в связи с этим появление нового прецедента в практике Европейского суда по правам человека, в котором государство Украины в очередной раз выступит ответчиком по делу о лишении права на мирное владение имуществом”.

Э.БРААМ отмечает, что иностранные владельцы ЗАО “Житомирски ласощи” считают, что “изложенные обстоятельства являются достаточными для того, чтобы Съезд судей Украины обратил внимание на проблемную ситуацию и принял все возможные меры к представителям судебной власти, которые своими решениями нарушают права иностранного акционера, унижая тем самым авторитет судебного корпуса”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, в Киеве состоится внеочередной Съезд судей Украины.

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До 19 сентября в лесах Крыма местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 19 сентября.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная пожарная опасность в лесах Крыма объявлена с 1 августа.

Столица

Киевская власть заявляет, что в бюджете города есть деньги на погашение долга по разнице в тарифах перед «Киевводоканалом» в размере 300 млн. грн., но из-за судебных разбирательств не производит расчеты с компанией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, две недели назад Киев осуществил погашение долга перед «Киевэнерго» и Дарницкой ТЕЦ в связи с разницей в тарифах в объеме 1,5 млрд. грн. Таким образом, вопрос нормального вхождения столицы в отопительный сезон был окончательно закрыт.

«Нами подавалось предложение на снятие 300 млн. грн. для расчетов разницы в тарифах с «Киевводоканалом». Но учитывая, что мы на сегодняшний день находимся в судебных разбирательствах и в судебных тяжбах, депутатские жилищно-коммунальная и бюджетная комиссии не поддержали наше предложение, и эта сумма не была снята с взаиморасчетов», - сказал представитель КГГА, объясняя ситуацию с долгом перед «Киевводоканалом».

«На сегодняшний день есть 300 млн. еще в бюджете для разницы в тарифах за воду. Но пока не будет принято окончательное решение суда, мы эти денежные средства оплатить не можем», - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

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Власти Киева рассчитывают привлечь в этом году в городской бюджет 360 млн. грн. дополнительных средств за счет продажи земельных участков иностранным представительствам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, говоря о возможных дополнительных механизмах пополнения городского бюджета.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что в целом бюджет Киева на сегодняшний день, учитывая все внесенные в него изменения, увеличен на 73 млн. грн. В то же время общее увеличение по Программе социально-экономического развития столицы на этот год составило 160 млн. грн.

Говоря о возможных путях привлечения дополнительных средств в бюджет Киева, Р.КРАМАРЕНКО сказал: «Мы разрабатываем ряд предложений, в том числе и Кабинету министров, в части реализации земли иностранным представительствам, которые на протяжении трех лет не были согласованы ни Кабмином, ни КГГА. Поэтому мы подготовили обращение в Кабинет министров по поводу разрешения на реализацию. Это позволит привлечь порядка 360 млн. грн. до конца года».

Кроме того, по его словам, разрабатывается ряд мер по работе со взиманием подоходного налога с физических лиц.

Также мэрия ведет работу с налоговиками и райадминистрациями в части пересмотра договоров аренды и договоров пользования с учетом увеличения ставки с 1% до 3%. «Это даст возможность получать Киеву еще порядка 900 млн. грн. в год по уплате за землю», - сообщил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, вышеперечисленные меры обеспечат финансирование утвержденной программы социально-экономического развития Киева.

(УНИАН)