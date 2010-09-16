Совет ЕС одобрил соглашение о создании зоны свободной торговли с Южной Кореей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета иностранных дел.

Соглашение парафировано 15 октября 2009 года. Стороны планируют подписать его во время саммита ЕС - Южная Корея, который состоится в Брюсселе 6 октября.

Согласно предварительным договоренностями, соглашение начнет применяться с 1 июля 2011 года.

Документ предусматривает отмену сторонами 98,7% пошлин для продуктов промышленности и сельского хозяйства на протяжении 5 лет.

В ближайшее время соглашение будет направлено на ратификацию в Европарламент и парламенты стран-членов Европейского Союза.

Южная Корея является восьмым крупнейшим торговым партнером Евросоюза, а ЕС – вторым по объемам крупнейшим партнером Южной Кореи.