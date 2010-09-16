Казахский бизнес может стать для Украины “троянским конем” от России - эксперт

Казахский бизнес имеет опасную тенденцию стать для Украины “троянским конем” от России.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН выразил эксперт Центра ближневосточных исследований (г. Киев) Сергей ДАНИЛОВ, комментируя результаты официального визита в Украину Президента Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА 14-15 сентября.

“Хочу отметить, что визит был полезным и таким, который уже давно назрел и ожидался. Ведь в двух государств есть достаточно широкий спектр взаимных интересов”, - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что пока рано говорить об объективных итогах визита в Киев казахской официальной делегации и представителей деловых кругов этой страны. “Потому что некоторые вопросы остались не до конца выясненными. И они будут стоять на дороге, в частности, это можно понимать и в прямом смысле - на дороге транспортировки нефти из Казахстана с использованием мощностей украинских нефтепроводов”, - объяснил С.ДАНИЛОВ.

Однако эксперт положительно оценил потенциал и имеющееся состояние проработки вопросов относительно сотрудничества в области атомной энергетики и ряде других отраслей.

“Однако надо иметь в виду, что предыдущий опыт проектов с Казахстаном не всегда был успешным. В частности, потому что Казахстан выступал в отдельных проектах как эдакий “троянский конь” от российского бизнеса”, - сказал эксперт.

Он объяснил, что были случаи, когда украинская сторона после начала серьезного сотрудничества с казахской компанией была поставлена перед фактом, что эта компания уже на самом деле является российской. По убеждению эксперта, такие случаи являются негативными, опасными для украинской стороны.

“Российская Федерация жестко противодействует попыткам Казахстана наладить сотрудничество в Восточной Европе, специально просчитывая невыгодные маршруты транспортировки нефти, или устанавливая такие тарифы, которые в результате приводят к экономической неэффективности проектов”, - также подчеркнул С.ДАНИЛОВ.

В связи с этим он заметил, что сейчас пока тяжело однозначно делать выводы, насколько обе стороны будут готовы совместными усилиями преодолеть определенные проблемы в рамках треугольника Украина – Россия – Казахстан.