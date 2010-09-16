Курс НБУ на 17.09.10.

Официальный курс НБУ на 17.09.10 100 USD – 791.9200 (16 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1035.6730 (16 сентября – 1028.6249) 10 RUR – 2.5527 (16 сентября – 2.5761) Учетные курсы банковских металлов на 17.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-100672.83 (16 сентября-100605.52) 961 XAG 10 Серебро-1644.03 (16 сентября-1618.68) 962 XPT 10 Платина-126311.24 (16 сентября-125915.28) 964 XPD 10 Палладий-43634.79 (16 сентября-43634.79)

Официальный курс НБУ на 17.09.10 100 USD – 791.9200 (16 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1035.6730 (16 сентября – 1028.6249) 10 RUR – 2.5527 (16 сентября – 2.5761) Учетные курсы банковских металлов на 17.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-100672.83 (16 сентября-100605.52) 961 XAG 10 Серебро-1644.03 (16 сентября-1618.68) 962 XPT 10 Платина-126311.24 (16 сентября-125915.28) 964 XPD 10 Палладий-43634.79 (16 сентября-43634.79)

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