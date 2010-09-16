ГЛАВНОЕ на 16 сентября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы



Валовой внешний долг Украины за II квартал этого года увеличился 1,714 млрд. долл. или на 1,7% и на 1 июля 2010 года составил 104,549 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг сектора государственного управления за указанный период увеличился на 10% - до 19,358 млрд. долл., долг сектора органов денежно-кредитного регулирования сократился на 3% - до 5,855 млрд. долл.

По данным НБУ, долг банковского сектора Украины в І квартале уменьшился на 4% - до 28,237 млрд. долл. Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков на 1,239 млрд. долл. – до 23,444 млрд. долл. Краткосрочный долг банков в целом составил 4,7 млрд. долл. и сравнительно с началом года существенно не изменился.

Внешний долг других секторов экономики вырос на 3% - до 45,965 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или на 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составлял 103,323 млрд. долл.

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Рефинансирование коммерческих банков Национальным банком Украины (НБУ) с целью дальнейшего кредитования представителей реального сектора экономики на сегодня не является актуальным.

Об этом говорится в письме Нацбанка №40-112/4331-15613, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщалось, в феврале 2010 г. Нацбанк своим постановлением №47 ввел рефинансирование и предоставление кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры.

«На сегодня использование указанных инструментов для поддержки ликвидности банков не является актуальным…, - говорится в письме НБУ. - На сегодня, когда банковская система имеет избыток средств, наиболее актуальным является вопрос отсутствия платежеспособных заемщиков».

По требованию МВФ Нацбанк отменил постановление №47 своим новым циркуляром (постановление №327 от 13 июля 2010 г.), которым предписывается, что регулятор может предоставлять стабилизационные кредиты платежеспособным банкам на срок до 90 дней с возможностью продления срока пользования кредитом еще на 90 дней. Общий срок пользования стабкредитом не может превышать 360 дней, а в случае реальной угрозы стабильности работы банка – 450 дней. Размер процентной ставки по стабкредитам определяется в годовых процентах на уровне учетной ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка является плавающей. Стабкредиты выдаются под основное и дополнительное обеспечение.

Среди прочего, в своем письме №40-112/4331-15613 НБУ указывает, что «несвоевременное возвращение кредитов, которые предоставлены за счет эмиссионных средств, может спровоцировать обострение кризисных явлений».

Как сообщалось, по данным НБУ, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составлял 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность.

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По прогнозам Министерства экономики Украины, показатель инфляции в сентябре текущего года превысит уровень 1,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра экономики Украины Ирина КРЮЧКОВА сегодня на пресс-конференции.

Кроме того, она отметила, что правительство изменило свой августовский прогноз уровня инфляции по итогам 2010 года с 13,1 до 12%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала года – 4,3%.

По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

Дефляция в Украине в июле 2010 года по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 9,3%.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9425 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9310/7,9380 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 7,9340/7,9460 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:10 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9150/7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2564 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2560/0,2563 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2566/0,2569 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8920 рублей за доллар (+0,0415).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3026/1,3028 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3080/1,3082 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3225/10,3370 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 10,3235/10,3355 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 10,3855/10,4035 грн./евро.

Фондовый рынок



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 сентября, снизился на 1,04% – до 789,37 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 212 млн. 382 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,76% – до 1975,55 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 83 млн. 823 тыс. грн., из них на срочном рынке – 14 млн. 638 тыс. грн.

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Еврокомиссия дала разрешение на приобретение компанией Metinvest B.V., зарегистрированной в Нидерландах, акций ЗАО “Ильич-Сталь” и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено 15 сентября.

Согласно сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Metinvest B.V. в результате операции получит монопольный контроль над этими компаниями.

Приобретение акций рассматривалось Еврокомиссией по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

Соцполитика



В июле текущего года 3,6 млн. украинцев получили заработную плату на уровне 509 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола сообщил председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, в Украине в течение 2009 года количество работающих, которые платят взносы в бюджет ПФ, сократилось на 1 млн. граждан. «За первое полугодие мы имеем (сокращение количества работающих граждан – УНИАН) минус 98 тыс.», - сказал председатель ПФ.

Б.ЗАЙЧУК отметил, что сегодня остро стоит необходимость решить проблему повышения заработных плат, поскольку без этого невозможно реформировать пенсионную систему, в частности вводить второй уровень пенсионного обеспечения.

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Проблемы с финансированием солидарной системы пенсионного обеспечения не позволят ввести второй уровень обеспечения (накопительный) в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил заместитель министра труда и социальной политики Владимир МАТВИЙЧУК.

Вопрос введения второго уровня пенсионного обеспечения требует доработки, отметил он. По мнению В.МАТВИЙЧУКА, его введение возможно не раньше чем с 1 января 2012 года.

Замминистра также предлагает правительству при внесении на рассмотрение парламента проекта бюджета на 2011 год внести проект закона о введении второго уровня пенсионной системы в Украине.

Он отмечает, что одной из проблем в данной сфере остается определение размеров взносов в негосударственные пенсионные фонды, что предусматривает второй уровень пенсионного обеспечения. На сегодня предлагается отчислять от 2% до 7% от заработной платы. Однако, по словам В.МАТВИЙЧУКА, такие отчисления позволят лишь покрывать расходы на их размещение и инфляцию.

Также необходимо определить соотношение доли взносов со стороны работодателей и застрахованных лиц. В частности, после введения второго уровня пенсионного обеспечения, говорит В.МАТВИЙЧУК, заработная плата не должна сокращаться за их счет.

Кроме того, на сегодня есть два предложения по администрированию взносов: перечисление работодателем средств непосредственно в негосударственные пенсионные фонды или же перечисление средств в Пенсионный фонд, который будет перераспределять эти средства в государственный и негосударственные фонды.

Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).

Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.

ТЭК



Окружной административный суд Киева сегодня начал рассмотрение дела по иску Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о признании незаконной и отмене постановления НКРЭ №812 о повышении розничных цен на газ для населения, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО перед судебным заседанием, основанием для иска стало то, что данное постановление от 13 июля 2010 года не было согласовано с Совместным представительским органом профсоюзов.

«Никаких расчетов, которые бы удовлетворили профсоюзы, на сегодняшний день нет», - отметил Г.КАБАНЧЕНКО.

Он также сообщил, что суд не отменит повышение цен на газ для населения на время рассмотрения дела. «Суд не рассмотрел наше требование об отмене того постановления НКРЭ на время судебного рассмотрения дела. Суд оттягивал и до настоящего момента не рассмотрел… Цены уже действуют, а рассмотрение (дела в суде – УНИАН) будет затягиваться», - сказал зампредседателя НФПУ.

Кроме того, НФПУ будет требовать, чтобы данный вопрос рассматривали три судьи, а также чтобы иск профсоюзов был отделен от исков политических партий.

«Мы не против того, чтобы повышались цены на газ, мы против того, что не все могут это оплачивать, необходимо упростить субсидии и необходимо решать вопрос о повышении заработной платы», - подчеркнул Г.КАБАНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа 2010 года повысила розничные цены на природный газ для населения в среднем на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (с НДС).

АПК

В Киеве 25 сентября пройдет первая ярмарка органических продуктов «Органічний дивограй”.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН один из организаторов ярмарки, председатель правления ассоциации производителей органической продукции «БИОЛан Украина» Василий ПЫНДУС.

По его словам, подобная ярмарка в прошлом году прошла во Львове, а в Киеве будет проходить впервые. Планируется, что в ярмарке примут участие более 25 производителей органической продукции из восьми регионов Украины.

Программа ярмарки предусматривает проведение мастер-классов, детских развлечений, дегустации блюд, приготовленных из органических продуктов. Проведение ярмарки будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, в том числе «Божичі».

В.ПЫНДУС сообщил, что ярмарка начнет работу в 11.00 25 сентября на Контрактовой площади.

Он выразил надежду, что проведение таких мероприятий будет популяризировать органические продукты в Украине и станет толчком к развитию внутреннего рынка органической продукции.

*** Принцип органического производства (земледелия) заключается в минимальном возделывании почвы и полном отказе от применения ГМО, антибиотиков, ядохимикатов и минеральных удобрений. Результатом органического производства является экологическая чистая продукция, свободная от ГМО и несвойственных продуктам питания химических элементов. Идея органического земледелия является популярной во многих странах мира, в частности в Европе.

Строительство



Киевсовет утвердил Программу строительства (приобретения) доступного жилья в столице на 2010-2017 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за такое решение сегодня на очередном пленарном заседании VI сессии VI созыва проголосовали 99 депутатов.

Программа будет реализована в три этапа. Первый – 2010-2011 годы, 2,915 тыс. квартир; второй – 2012-2013 годы, 7,6 тыс. квартир; третий – 2014-2017 годы, 17,2 тыс. квартир.

В целом предусмотрено строительство на протяжении семи лет 27,7 тыс. квартир для тех, кто сейчас состоит на квартирной очереди.

Финансирование программы запланировано по принципу 70/30: 70% стоимости жилья платит гражданин, а 30% - за средства бюджета. В частности, 21% будет выделяться из государственного бюджета Украины, а 9% – из городского. Из 2010-го по 2017 год из городского бюджета должно быть выделено 1247,8 млн. грн.

«Жилищная проблема является одним из наиболее острых социально-экономических вопросов в городе, поскольку значительная часть населения нуждается в улучшении жилищных условий. Учитывая то, что квартирная очередь в Киеве насчитывает сейчас свыше 115 тысяч семей, это программа является крайне необходимой для жителей столицы», - сказал секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ.

Программа строительства доступного жилья для очередников квартирного учета «50х50», «60х40» и «70х30» действует в Киеве с 1998 года. За 12 лет существования программы на ее выполнение из городского бюджета направлено 545 млн. грн., говорится в сообщении.

Программа в целом нуждается в выделении средств в объемах 13 млрд. 840,2 млн. грн. без учета ежегодной инфляции, исходя из стоимости 1 кв. метр – 7 тыс. 990 грн. с НДС.

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Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суда сегодня озвучила судья Юлия СМИРНОВА по иску Генеральной прокуратуры к ФК «Новый регион» о признании недействительным договора купли-продажи Главного управления коммунальной собственности КГГА 80% акций ХК «Киевгорстрой».

По ее словам, суд решил в обеспеченин иска частично удовлетворить требования Генпрокуратуры, в частности, наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять какие-либо действия по внесению изменений в систему реестра собственников акций «Киевгорстроя».

Суд также решил удовлетворить ходатайство «Киевгорстроя» о затребовании доказательств продажи акций в полном объеме. В частности, представитель АО «ХК "Киевгорстрой" и ООО «Адрем» Александра МАЛЕКО затребовала документы, которые стали основанием для приватизации холдинга: у Украинской универсальной биржи, ГУ коммунальной собственности КГГА (приказ о продаже, информация о ходе и результате торгов), у ФК «Новый регион», у Центра независимой оценки «Ако Експерт» (документы об оценке 80%-процентного пакета акций), у ООО «Адрем» (информацию о собственнике 80% акций «Киевгорстроя» по состоянию на 9 сентября текущего года).

В ходе заседания представитель ГУ коммунальной собственности КГГА Антон ПУКАС напомнил, что приватизационные документы управления за 2007-2010 годы были украдены у представителя комиссии по вопросам собственности вместе с автомобилем.

Комментируя решение суда, А.МАЛЕКО отметила, что в случае если документы о продаже 80% акций не будут предоставлены, это не может стать основанием для признания договора купли-продажи недействительным.

«Основанием является несоответствие сделки на момент ее осуществления законам Украины. Это должно быть доказано Генеральной прокуратурой», - пояснила она.

Представитель "Киевгорстроя" также отметила, что государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на момент расследования не смогла найти месторасположение регистратора из-за того, что компания переехала и сейчас находится по улице Суворова, 4/6. «Мы уведомили, как положено, центральный аппарат. Была публикация, было уведомление всех эмитентов», - добавила она.

При этом А.МАЛЕКО уточнила, что помещение ООО «Адрем» арендует не у "Киевгорстроя" (он находится по тому же адресу – УНИАН).

Представитель «Киевгорстроя» отметила, что данное решение суда не помешает акционерам «Киевгорстроя» провести собрание. «Запретили проводить перерегистрацию этих акций. Корпоративные права никоим образом не ограничиваются», - пояснила она.

(Собрания акционеров «Киевгорстроя» назначены на 5 и 7 октября. – УНИАН)

Оглашая решение суда, судья также отметила, что в связи с отсутствием представителей ФК «Новый регион», а также необходимостью предоставить дополнительные документы рассмотрение дела откладывается на 12 октября.

Как сообщал УНИАН, глава Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ 2 сентября заявил, что муниципальный пакет акций АО "ХК "Киевгорстрой" в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании "Новый регион" за 114 млн. 75 тыс. грн.

По его словам, комиссии не удалось отследить дальнейшую судьбу акций "Киевгорстроя" в связи с отсутствием "Нового региона" и ФС "Украина" по месту регистрации, а также отчетности от этих компаний.

В то же время глава ГКЦБФР отметил, что согласно договору о покупке коммунального пакета "Киевгорстроя" от 27 июля 2009 года, "Новый Регион" должен был продать его в течение года.

Д.ТЕВЕЛЕВ также сообщил, что в ходе проверки правильности перерегистрации коммунального пакета акций регистратором "Терминал-Реестр" возникает сомнение в наличии полного объема документов, необходимых для регистрации, в частности, в полномочности подписывавших документы лиц, и затруднился оценить шансы возврата пакета акций в коммунальную собственность.

Ранее первый зампредседателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о намерении киевских властей отстоять интересы города и вернуть 80% акций АО "ХК "Киевгорстрой" в собственность городской общины.

Генпрокуратура Украины в иске от 20 августа 2010 года просит Хозсуд Киева признать договор Главного управления коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» (Киев) от 29 июля 2009 года о продаже 80% акций АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" недействительным и обязать "Новый регион", а также регистраторов "Киевгорстроя" – ООО "Компания "Терминал-Реестр" и ООО "Адрем" – вернуть акции Киеву.

ГКЦБФР с 6 августа т.г. во исполнение предписания Генпрокуратуры приостановила на шесть месяцев обращение акций "Киевгорстроя".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

Транспорт

Министерство внутренних дел Украины совместно с другими ведомствами создало рабочую группу по разработке процедуры проведения техосмотра транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента ГАИ Украины Валерий ЛОЗОВОЙ сегодня на пресс-конференции в Києве.

По его словам, ГАИ выступила инициатором создания рабочей группы, в которую будут привлечены специалисты из МВД, Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Министерства юстиции, Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Совета автомобилистов и автоперевозчиков при Кабинете министров Украины и Моторного страхового бюро Украины.

Эта группа будет разрабатывать предложения по упрощению процедуры проведения техосмотра.

"Каждое ведомство будет вносить свои предложения. Мы будем усовершенствовать, минимизировать функции ГАИ, упрощать процедуру техосмотра", - сказал В.ЛОЗОВОЙ.

Он подчеркнул, что ГАИ анализирует опыт других стран в процедуре проведения техосмотра и в целом не против упрощений этой процедуры, однако это необходимо сделать после разработки и принятия соответствующих законодательных изменений.

Как напомнил В.ЛОЗОВОЙ, пока собственники транспортных средств подают свой транспорт на техосмотр согласно постановлению Кабинета министров от 2008 года. Этим же документом установлены сроки прохождения техосмотра с 15 января по 15 декабря.

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Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) подало апелляционную жалобу в Апелляционный Хозяйственный суд Одесской области на решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа т.г., которым было упразднено решение относительно разрыва договора совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртранконтейнер».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава профсоюза работников морского транспорта ИМТП Сергей БРЫЗГАЛОВ.

Кроме того, по его словам, предприятие также обратилось к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не допустить банкротства порта.

Как сообщил С.БРЫЗГАЛОВ, апелляция подана 10 сентября.

«Кроме этого, профсоюз, как уполномоченный трудового коллектива, подал в том числе ходатайство о присоединении к указанному делу в качестве третьего лица на стороне порта, которое не заявляет самостоятельных требований», - сообщил С.БРЫЗГАЛОВ.

По его словам, также профсоюз написал жалобы на действия судьи Хозяйственного суда Одесской области, который 30 августа 2010 г. упразднил решение о разрыве отмеченного договора, Президенту Украины, Кабинету министров, Министерству транспорта и связи, СБУ, ГПУ и пр.

Как отметил он, 30 августа суд незаконно принял решение, поскольку основанием для решения стала статья в газете. «Аналогичная статья появилась и в Интернете, где директор ЧП указывает на то, что потери государства составляют какие-то мифические 150 млн. грн. Считаем, что факты являются перекрученными, а судебный процесс фарсом, и просим Вас вмешаться в ситуацию и защитить интересы государственного предприятия», - отмечается в письме к Президенту. В связи с этим, трудовой коллектив порта просит Президента вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения и банкротства ИМТП, а также дать поручения КМУ, ГПУ, СБУ, Минюсту, Минтранссвязи защитить интересы 8-тысячного коллектива порта.

Как отметил С.БРЫЗГАЛОВ, на судебное заседание 30 августа не было приглашено Минтранссвязи, как собственник имущества, кроме того, порту не была предоставлена возможность для предоставления опровержений и документов, и суд принял решение возобновить договор совместной деятельности. По словам С.БРЫЗГАЛОВА, кроме того, суд не мог рассматривать дело по вновь открывшимся обстоятельствам, так как эти обстоятельства касаются второй половины 2009 г., начала 2010 г., а упраздняется решение суда от 12 мая 2009 г.

Как отметил С.БРЫЗГАЛОВ, трудовой коллектив порта намерен бороться всеми законными способами, чтобы защитить порт от данной совместной деятельности, не выгодной для ИМТП. «Трудовой спор с УТК объявлен 5 августа 2005 г., он длится уже 6-й год, и он дает нам право проводить митинги, пикетирование, демонстрации, вплоть до остановки производства, то есть забастовки», - сказал он.

В то же время, С.БРЫЗГАЛОВ отметил, что таких кардинальных мер, как забастовка, в порту хотели бы избежать, и решать проблему более мирным путем.

По словам С.БРЫЗГАЛОВА, в порту рассчитывают на поддержку Минтранссвяи. Он также сообщил, что уже проведено два заседания рабочей группы, созданной министерством, для урегулирования конфликта между ИМТП и УТК.

Напомним, с 1 июля 2009 г. УТК остановило хоздеятельность в ИМТП.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 г. удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Справка УНИАН. Основными нарушениями, которые вменяют УТК, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (РФ).

Погода



Завтра в западных областях Украины утром и днем ожидаются дожди, в Закарпатье и в Карпатах сильные.

Температура ночью 7-12°, днем 14-19°, в Карпатах на протяжении суток 6-11°. В северных и Винницкой областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы, температура ночью 9-14°, днем 19-24°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

Ветер в Украине юго-западный и южный, 5-10 м/с, днем на западе кое-где порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой кратковременный дождь (ночью местами). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре возле Киева 18°.

(УНИАН)

