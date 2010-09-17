Анонс на 17 сентября

* Состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины.

* Начнет работу Форум финансовой стабильности 2010. Организатор - Компания ДАГДА. Участники: Джеймс Т.Хитч, глава представительства Baker & McKenzie CIS Limited; Макс Альер, представитель Международного Валютного Фонда в Украине.; Мариус Висмантас, координатор деятельности Всемирного банка в финансовом и корпоративном секторах Украины, Беларуси и Молдовы; Александр Павлов, старший банкир, руководитель отдела финансовых организаций; Татьяна Ефименко, зам.министра финансов Украины и др.



* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция наблюдательного Совета ЗАО "Житомирські ласощі" на тему: "Иностранных инвесторов ЗАТ “Житомирські ласощі” в Украине грабят руками судей”. На протяжении последних трех месяцев группой лиц, при содействии судебных органов, осуществляется план мероприятий по устранению Delta Capital SA (Дельта капитал СА), компании, которая владеет 95,07% уставного капитала ЗАО «Житомирські ласощі», от управления ЗАО «Житомирські ласощі». Кому выгоден захват корпоративных прав принадлежащих швейцарской компании? Как судебная система используется в рейдерских схемах? Как легитимного инвестора лишают права назначать профессионального руководителя Общества? Кто должен быть гарантом надежности обязательств государства перед иностранными инвесторами и почему эти гарантии не действуют сегодня? Участники: председатель наблюдательного Совета ЗАО "Житомирські ласощі" Юрий Лещинский; член наблюдательного Совета ЗАО "Житомирськ ласощі" Роман Катцнельсон; представитель Дельта Кепитал Эверт Браам.



* Пресс-конференция на тему: «Окончательный вариант Налогового кодекса: к чему пришли авторы?». Участники: Заслуженный экономист Украины Александр Кирш; член Совета предпринимателей при КМУ Виктор Лисицкий; президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой; зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий.



* Состоится брифинг зам.министра труда и социальной политики Украины Константина Ващенко. В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии руководства Минтруда. Телефон горячей линии 254-05-65.

* Под председательством Вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова состоится заседание круглого стола с представителями легкой промышленности на тему: «Строим Украину вместе с бизнесом! Обновленная легкая промышленность - это дополнительные 1 млн. высокооплачиваемых рабочих мест». В мероприятии также примут участие: председатель Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, представители отечественных и заграничных предприятий легкой промышленности, отраслевых организаций.