Тимошенко неизвестный угрожал по телефону - "будешь харкать кровью"

Лидер БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО заявляет о звонке неизвестного человека с угрозами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей звонил по телефону неизвестный мужчина, который русским языком заявил, «что она еще пожалеет о своей поездке в Брюссель и о Резолюции, которая была принята Ассамблеей Европейской народной партии».

«Только что я получила телефонный звонок от неизвестного мужчины, который русским языком заявил, что никто не позволит мне безнаказанно унижать Виктора Федоровича за границей. Этот человек заявил, что я буду долго вспоминать поездку в Брюссель и буду сожалеть, что Европейская народная партия приняла Резолюцию по заказу с жесткой критикой ЯНУКОВИЧА. Он еще заявил, что я, цитирую, «буду харкать кровью», что расплатой за это будет арест Александра ТУРЧИНОВА, и что это только начало”, - рассказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Этот мужчина, по ее словам, также посоветовал “в следующий раз очень сильно подумать перед тем, как что-то подобное делать».

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что согласна с коммунистом Леонидом ГРАЧЕМ, который недавно заявил о том, что «в Украине начался 37-й год».