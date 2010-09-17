ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Минобороны судится с «Антоновым» за самолеты», в котором пишет – оборонное ведомство добивается компенсации от авиаконцерна за непоставленный вовремя самолет…

http://delo.ua/biznes/kompanii/minoborony-suditsja-s-antonovym-samolety-144920/

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Также «Дело» в материале «Кабмин выпускает облигации на 2 млрд. долларов» пишет – пользуясь благоприятной ситуацией на мировых финансовых рынках, правительство Украины начало процесс выпуска еврооблигаций. Выпуск разбит на два транша, один сроком пять, другой - десять лет, общая сумма - $2 млрд.

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/kabmin-vypuskaet-obligacii-na-2-mlrd.-144921/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пенсии выходят на новый уровень», в котором пишет – Кабмин обещает запустить второй уровень пенсионной системы в 2012 году. Все работающие граждане старше 35 лет будут отчислять в накопительный фонд 2% своих годовых доходов. Этих средств – 3,6 млрд грн. – лишится Пенсионный фонд, которому правительство за ближайший год должно найти другие источники доходов. В Партии регионов быстрого принятия пенсионной реформы в парламенте не гарантируют…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1505505

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены вырастут из-под контроля», в котором пишет – осенью потребительская инфляция существенно ускорится, и ее ежемесячные темпы будут превышать 1%. В результате стоимость товаров и услуг вырастет больше, чем за восемь месяцев 2010 года, а показатель инфляции достигнет 12%, прогнозируют в Минэкономики. Ключевым фактором инфляции станет подорожание продуктов питания…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1505504

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Юрий Чередниченко: быстрой ликвидации шахт не будет» подает интервью первого заместителя министра угольной промышленности, который рассказал о будущем отрасли…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1505537

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Издание «Экономические известия» в публикации «Новинскому вернули мечту» пишет – российский бизнесмен, владелец «Смарт-холдинга», Вадим Новинский существенно повысил свои шансы закрепиться в Николаевском порту. Его начальником вчера был назначен лояльный к олигарху Василий Иванюк, когда-то отстаивавший интересы «Смарт-холдинга» в порту Херсона…

http://eizvestia.com/markets/full/novinskomu-vernuli-mechtu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Медведев и Янукович хотят рулить» пишет – президенты двух стран для укрепления дружбы используют автогонки…

http://eizvestia.com/state/full/medvedev-i-yanukovich-hotyat-rulit

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«Газета по-киевски» в публикации «Тарифы – вдвое выше, а вместо метро – трамвай» пишет - вчера депутаты Киевсовета были на редкость единодушны в перераспределении бюджетных денег на разные нужды города. Издание выясняло, откуда возьмут «лишние» деньги и куда их денут…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/17/022343.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Международный саммит о том, как играть в казино онлайн легально» пишет – один из таких будет проходить в Лондоне в середине сентября. В нем примут участие самые известные представители индустрии азартных игр в сети интернет, среди которых обязательно будут присутствовать и представители гигантов в сфере производства программного обеспечения, как Playtech и Microgaming…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/09/17/065126.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Бойко срочно вылетает в Москву» пишет - министр топлива и энергетики 17 сентября отправляется в Москву, отменив переговоры с турецкой делегацией…

http://www.segodnya.ua/news/14173978.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Зону свободной торговли с ЕС застопорила украинская «демократия»?» пишет - переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли после визита Президента в Брюссель не вышли из тупика. И этому причина не только определенные условия со стороны ЕС, но и неудержимое «стремление» власти к установлению в стране мировых демократических стандартов…

https://economics.unian.net/rus/detail/59709

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путинские деревни» пишет – нижегородские власти сократили срок сдачи домов для жителей сгоревших деревень. В среду губернатор Валерий Шанцев показал стройку Владимиру Путину. Премьер остался доволен, чего не скажешь о самих погорельцах…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245887/putinskie_derevni

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Издание «Известия» в публикации «Закон «О полиции» прошел народную экспертизу» пишет – всенародное обсуждение в России проведено впервые. К примеру, оценки пользователей интернета во многом совпали с оценками специалистов. Например, ни те, ни другие не отдали однозначного предпочтения новому названию: "полиция" набрала голосов "за" немногим больше, чем "милиция"…

http://www.izvestia.ru/police/article3146181/

(УНИАН)